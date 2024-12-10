Суд над Нетаньяху: почему бомбят Сирию - 10.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241210/1059554402.html
Суд над Нетаньяху: почему бомбят Сирию
Суд над Нетаньяху: почему бомбят Сирию - 10.12.2024 Украина.ру
Суд над Нетаньяху: почему бомбят Сирию
В Израиле начался судебный процесс над Беньямином Нетаньяху, который давал сегодня показания в окружном суде Тель-Авива
2024-12-10T18:31
2024-12-10T18:31
эксклюзив
сирия
израиль
газа
биньямин нетаньяху
башар асад
хамас
хезболла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059554981_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e884f176c4479b5a7224d79c3a527009.jpg
Еще в 2016 году правоохранительные органы начали против него расследование, а затем предъявили обвинения во взяточничестве мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.Но в судебном порядке эти дела начали рассматриваться только сейчас – спустя восемь лет.Нетаньяху вменяют три коррупционных эпизода.Его обвиняют в получении дорогостоящих подарков на общую сумму около 196 тысяч долларов – от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского миллиардера Джеймса Пакера.Как сообщает израильская пресса, среди этих презентов значатся элитное шампанское, дорогие сигары и ювелирные изделия. Однако общественность больше интересуется тем, что именно хотели получить за свои подношения Милчен и Пакер.Кроме того, Нетаньяху обвиняют в сговоре с владельцем газеты "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом. Как считает сторона обвинения, Мозес якобы просил премьер-министра оказать давление на своего конкурента – издание "Исраэль Хайом", обещая взамен писать о Беньямине в положительном ключе.Кроме того, Нетаньяху вменяют в вину коррупционные связи с владельцем телекоммуникационной компании Bezeq, которая также рекламировала премьер-министра на своих информационных ресурсах.Теоретически все это могло грозить Нетаньяху тюремным сроком до десяти лет. Но опытный и хваткий политик, имеющий в своем распоряжении не менее хватких и опытных адвокатов, сумел затянуть процесс на долгие годы.В принципе, можно было тянуть и дальше. Но в команде Нетаньяху считают, что сейчас наступил удобный момент, когда премьер-министр Израиля однозначно сумеет избежать обвинительного приговора."Биби" – как неофициально называют его большинство соотечественников – позиционирует себя в качестве успешного военного лидера, защитника нации, победителя "Хезболлы" и ХАМАС.Такому человеку можно простить и подаренные когда-то драгоценности, и шампанское, и не слишком прозрачные контакты с миллиардерами или издателями – так рассуждают его сторонники.Они указывают на то, что Беньямина Нетаньяху преследует Международный уголовный суд, который обвиняет израильского политика в военных преступлениях на территории Газы. А значит, любые обвинения в его адрес льют воду на мельницу врагов государства Израиль.Этот аргумент чаще всего используются симпатиками израильского премьера. Сам Нетаньяху по максимуму использует в своих целях падение сирийского правительства Башара Асада.После смены власти в Дамаске он сразу прибыл в район Голанских высот, которые считаются во всем мире сирийской территорией, оккупированной Израилем.Нетаньяху заявил, что победа над Асадом является его личной заслугой, а аннексированные Голаны навсегда останутся под контролем израильской армии."Мы никогда не выведем войска с Голанских высот. Все понимают важность сохранения нашего присутствия на Голанских высотах, а не только на подступах к ним. Голанские высоты всегда будут неотделимой частью Израиля", – провозгласил он."Поведение премьер-министра Нетаньяху было безответственным, опасным и лишенным всякой политической логики. Нет никаких причин, чтобы менее чем через 24 часа после падения Дамаска премьер-министр и министр обороны стояли на границе с Сирией и заявляли, что Асад пал благодаря нашим действиям", – недовольно прокомментировал это выступление лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид.Но, похоже, Нетаньяху вообще не видит перед собой никаких границ.Израильский премьер демонстративно разорвал соглашение с Сирией, которое было заключено еще в 1974 году, и предусматривало создание демилитаризованной зоны на Голанских высотах.Армия Израиля взяла эту зону под свой контроль, а также захватила вершину Хермона – самой высокой горы в этом регионе – где раньше располагался сирийский военный пост.Более того, глава минобороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ оккупировать новые сирийские территории.Израильские танки движутся на север, и сегодня их видели в двадцати-тридцати километрах от сирийской столицы. Израильская авиация нанесла за минувшие сутки сотни ударов по территории Сирии – от Латакии до Дамаска.Она взорвала заводы, разрушила склады, утопила в гаванях сирийские военные корабли, уничтожила на аэродромах сирийские самолеты и брошенную военную технику.Все это не встречает никакого сопротивления со стороны новой сирийской власти, а международное сообщество шокировано молчит – осознавая, что в нынешнем мире существует лишь право сильного.Одним словом, Израиль может делать в Сирии что угодно. Нетаньяху ставит это в заслугу себе, прекрасно понимая, что на фоне этих событий, он, скорее всего, сумеет без особого труда отбиться от обвинений в коррупции.Исходя из старого циничного принципа: "война спишет все".О других регионах, где конфликты могут превратиться из тлеющих в горячие - в материале Татьяны Стоянович Что после Сирии? Где России ожидать открытия второго фронта на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241109/1058767619.html
https://ukraina.ru/20241209/1059519850.html
сирия
израиль
газа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059554981_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_1dcd4af3b97a9c679119b2b753d0606b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сирия, израиль, газа, биньямин нетаньяху, башар асад, хамас, хезболла
Эксклюзив, Сирия, Израиль, Газа, Биньямин Нетаньяху, Башар Асад, ХАМАС, Хезболла

Суд над Нетаньяху: почему бомбят Сирию

18:31 10.12.2024
 
© AP / Menahem Kahana
- РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP / Menahem Kahana
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Котвицкий
Все материалы
В Израиле начался судебный процесс над Беньямином Нетаньяху, который давал сегодня показания в окружном суде Тель-Авива
Еще в 2016 году правоохранительные органы начали против него расследование, а затем предъявили обвинения во взяточничестве мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.
Но в судебном порядке эти дела начали рассматриваться только сейчас – спустя восемь лет.
Нетаньяху вменяют три коррупционных эпизода.
Его обвиняют в получении дорогостоящих подарков на общую сумму около 196 тысяч долларов – от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского миллиардера Джеймса Пакера.
Как сообщает израильская пресса, среди этих презентов значатся элитное шампанское, дорогие сигары и ювелирные изделия. Однако общественность больше интересуется тем, что именно хотели получить за свои подношения Милчен и Пакер.
Кроме того, Нетаньяху обвиняют в сговоре с владельцем газеты "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом. Как считает сторона обвинения, Мозес якобы просил премьер-министра оказать давление на своего конкурента – издание "Исраэль Хайом", обещая взамен писать о Беньямине в положительном ключе.
Кроме того, Нетаньяху вменяют в вину коррупционные связи с владельцем телекоммуникационной компании Bezeq, которая также рекламировала премьер-министра на своих информационных ресурсах.
Фото: Синьхуа
9 ноября, 11:11
Bloomberg: Трамп меняет курс по Украине и ИзраилюИзбранный президент США Дональд Трамп собирается изменить курс по Украине и Израилю до своей инаугурации, пишет 9 ноября Bloomberg со ссылкой на источники
Теоретически все это могло грозить Нетаньяху тюремным сроком до десяти лет. Но опытный и хваткий политик, имеющий в своем распоряжении не менее хватких и опытных адвокатов, сумел затянуть процесс на долгие годы.
В принципе, можно было тянуть и дальше. Но в команде Нетаньяху считают, что сейчас наступил удобный момент, когда премьер-министр Израиля однозначно сумеет избежать обвинительного приговора.
"Биби" – как неофициально называют его большинство соотечественников – позиционирует себя в качестве успешного военного лидера, защитника нации, победителя "Хезболлы" и ХАМАС.
Такому человеку можно простить и подаренные когда-то драгоценности, и шампанское, и не слишком прозрачные контакты с миллиардерами или издателями – так рассуждают его сторонники.
Они указывают на то, что Беньямина Нетаньяху преследует Международный уголовный суд, который обвиняет израильского политика в военных преступлениях на территории Газы. А значит, любые обвинения в его адрес льют воду на мельницу врагов государства Израиль.
Этот аргумент чаще всего используются симпатиками израильского премьера. Сам Нетаньяху по максимуму использует в своих целях падение сирийского правительства Башара Асада.
После смены власти в Дамаске он сразу прибыл в район Голанских высот, которые считаются во всем мире сирийской территорией, оккупированной Израилем.
Нетаньяху заявил, что победа над Асадом является его личной заслугой, а аннексированные Голаны навсегда останутся под контролем израильской армии.
"Мы никогда не выведем войска с Голанских высот. Все понимают важность сохранения нашего присутствия на Голанских высотах, а не только на подступах к ним. Голанские высоты всегда будут неотделимой частью Израиля", – провозгласил он.
- РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Вчера, 17:58
Хороший пример для любителей "заморозок" и "компромиссов": эксперты о ситуации в СирииСобытия в Сирия развивались стремительно. Наступление мятежников началось 27 ноября, а же 8 декабря беспорядки охватили Дамаск. Лидер страны Башар Асад покинул страну и свой президентский пост. Владимир Путин предоставил семье Асада и ему лично политическое убежище, сейчас все они находятся в Москве.
"Поведение премьер-министра Нетаньяху было безответственным, опасным и лишенным всякой политической логики. Нет никаких причин, чтобы менее чем через 24 часа после падения Дамаска премьер-министр и министр обороны стояли на границе с Сирией и заявляли, что Асад пал благодаря нашим действиям", – недовольно прокомментировал это выступление лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид.
Но, похоже, Нетаньяху вообще не видит перед собой никаких границ.
Израильский премьер демонстративно разорвал соглашение с Сирией, которое было заключено еще в 1974 году, и предусматривало создание демилитаризованной зоны на Голанских высотах.
Армия Израиля взяла эту зону под свой контроль, а также захватила вершину Хермона – самой высокой горы в этом регионе – где раньше располагался сирийский военный пост.
Более того, глава минобороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ оккупировать новые сирийские территории.
"В своем заявлении Кац приказал военнослужащим создать на юге Сирии, в том числе за пределами буферной зоны, безопасный сектор, свободный от стратегических вооружений и террористической инфраструктуры, которые могли бы угрожать Израилю", – сообщает об этом The Times of Israel.
Израильские танки движутся на север, и сегодня их видели в двадцати-тридцати километрах от сирийской столицы. Израильская авиация нанесла за минувшие сутки сотни ударов по территории Сирии – от Латакии до Дамаска.
Она взорвала заводы, разрушила склады, утопила в гаванях сирийские военные корабли, уничтожила на аэродромах сирийские самолеты и брошенную военную технику.
Все это не встречает никакого сопротивления со стороны новой сирийской власти, а международное сообщество шокировано молчит – осознавая, что в нынешнем мире существует лишь право сильного.
Одним словом, Израиль может делать в Сирии что угодно. Нетаньяху ставит это в заслугу себе, прекрасно понимая, что на фоне этих событий, он, скорее всего, сумеет без особого труда отбиться от обвинений в коррупции.
Исходя из старого циничного принципа: "война спишет все".
О других регионах, где конфликты могут превратиться из тлеющих в горячие - в материале Татьяны Стоянович Что после Сирии? Где России ожидать открытия второго фронта на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивСирияИзраильГазаБиньямин НетаньяхуБашар АсадХАМАСХезболла
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Суд над Нетаньяху: почему бомбят Сирию
18:10Наёмник из Новой Зеландии получил срок за преступления в Курской области
18:00Цели СВО близки к достижению, прорыв в Сумской области, Google выдал секреты украинцев. Итоги 10 декабря
17:50Осуждены ещё два наёмника из Грузии на службе ВСУ
17:28Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши
17:18Прощальный танец хромых уток. Почему Зеленский вспомнил про Байдена
16:56"Фольксваген" уже приехал. В Германии закрывают автомобилестроительные заводы
16:49В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с Россией
16:46Евгений Ющук о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу
16:30Тимофей Борисов: Deep state Германии готовится к "превентивной" войне с Россией, осталось возродить армию
16:14Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
16:07Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами
15:29В Пентагоне обеспокоились, почему северокорейские солдаты до сих пор не вступили в бой с ВСУ
15:12Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине
15:03За счет бюджета: Госдума обязала проверять детей мигрантов при зачислении в российские школы
14:56Треть жителей Украины не знает о "плане победы" Зеленского
14:26Продолжения "Ольги" точно не будет: СК возбудил дело против Яны Трояновой*
14:11Вэсэушник снял на экшн-камеру, как взорвал своего побратима
13:59Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии
13:55Оккупированный ВСУ Херсон стал мертвым городом - Сальдо
Лента новостейМолния