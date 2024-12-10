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Суд над Нетаньяху: почему бомбят Сирию

Суд над Нетаньяху: почему бомбят Сирию - 10.12.2024 Украина.ру

Суд над Нетаньяху: почему бомбят Сирию

В Израиле начался судебный процесс над Беньямином Нетаньяху, который давал сегодня показания в окружном суде Тель-Авива

2024-12-10T18:31

2024-12-10T18:31

2024-12-10T18:31

эксклюзив

сирия

израиль

газа

биньямин нетаньяху

башар асад

хамас

хезболла

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Еще в 2016 году правоохранительные органы начали против него расследование, а затем предъявили обвинения во взяточничестве мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.Но в судебном порядке эти дела начали рассматриваться только сейчас – спустя восемь лет.Нетаньяху вменяют три коррупционных эпизода.Его обвиняют в получении дорогостоящих подарков на общую сумму около 196 тысяч долларов – от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского миллиардера Джеймса Пакера.Как сообщает израильская пресса, среди этих презентов значатся элитное шампанское, дорогие сигары и ювелирные изделия. Однако общественность больше интересуется тем, что именно хотели получить за свои подношения Милчен и Пакер.Кроме того, Нетаньяху обвиняют в сговоре с владельцем газеты "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом. Как считает сторона обвинения, Мозес якобы просил премьер-министра оказать давление на своего конкурента – издание "Исраэль Хайом", обещая взамен писать о Беньямине в положительном ключе.Кроме того, Нетаньяху вменяют в вину коррупционные связи с владельцем телекоммуникационной компании Bezeq, которая также рекламировала премьер-министра на своих информационных ресурсах.Теоретически все это могло грозить Нетаньяху тюремным сроком до десяти лет. Но опытный и хваткий политик, имеющий в своем распоряжении не менее хватких и опытных адвокатов, сумел затянуть процесс на долгие годы.В принципе, можно было тянуть и дальше. Но в команде Нетаньяху считают, что сейчас наступил удобный момент, когда премьер-министр Израиля однозначно сумеет избежать обвинительного приговора."Биби" – как неофициально называют его большинство соотечественников – позиционирует себя в качестве успешного военного лидера, защитника нации, победителя "Хезболлы" и ХАМАС.Такому человеку можно простить и подаренные когда-то драгоценности, и шампанское, и не слишком прозрачные контакты с миллиардерами или издателями – так рассуждают его сторонники.Они указывают на то, что Беньямина Нетаньяху преследует Международный уголовный суд, который обвиняет израильского политика в военных преступлениях на территории Газы. А значит, любые обвинения в его адрес льют воду на мельницу врагов государства Израиль.Этот аргумент чаще всего используются симпатиками израильского премьера. Сам Нетаньяху по максимуму использует в своих целях падение сирийского правительства Башара Асада.После смены власти в Дамаске он сразу прибыл в район Голанских высот, которые считаются во всем мире сирийской территорией, оккупированной Израилем.Нетаньяху заявил, что победа над Асадом является его личной заслугой, а аннексированные Голаны навсегда останутся под контролем израильской армии."Мы никогда не выведем войска с Голанских высот. Все понимают важность сохранения нашего присутствия на Голанских высотах, а не только на подступах к ним. Голанские высоты всегда будут неотделимой частью Израиля", – провозгласил он."Поведение премьер-министра Нетаньяху было безответственным, опасным и лишенным всякой политической логики. Нет никаких причин, чтобы менее чем через 24 часа после падения Дамаска премьер-министр и министр обороны стояли на границе с Сирией и заявляли, что Асад пал благодаря нашим действиям", – недовольно прокомментировал это выступление лидер израильской парламентской оппозиции Яир Лапид.Но, похоже, Нетаньяху вообще не видит перед собой никаких границ.Израильский премьер демонстративно разорвал соглашение с Сирией, которое было заключено еще в 1974 году, и предусматривало создание демилитаризованной зоны на Голанских высотах.Армия Израиля взяла эту зону под свой контроль, а также захватила вершину Хермона – самой высокой горы в этом регионе – где раньше располагался сирийский военный пост.Более того, глава минобороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ оккупировать новые сирийские территории.Израильские танки движутся на север, и сегодня их видели в двадцати-тридцати километрах от сирийской столицы. Израильская авиация нанесла за минувшие сутки сотни ударов по территории Сирии – от Латакии до Дамаска.Она взорвала заводы, разрушила склады, утопила в гаванях сирийские военные корабли, уничтожила на аэродромах сирийские самолеты и брошенную военную технику.Все это не встречает никакого сопротивления со стороны новой сирийской власти, а международное сообщество шокировано молчит – осознавая, что в нынешнем мире существует лишь право сильного.Одним словом, Израиль может делать в Сирии что угодно. Нетаньяху ставит это в заслугу себе, прекрасно понимая, что на фоне этих событий, он, скорее всего, сумеет без особого труда отбиться от обвинений в коррупции.Исходя из старого циничного принципа: "война спишет все".О других регионах, где конфликты могут превратиться из тлеющих в горячие - в материале Татьяны Стоянович Что после Сирии? Где России ожидать открытия второго фронта на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241109/1058767619.html

https://ukraina.ru/20241209/1059519850.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, сирия, израиль, газа, биньямин нетаньяху, башар асад, хамас, хезболла