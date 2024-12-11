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Военно-морская база в Тартусе: Сергей Сазонов о том, утратит ли Россия плацдарм на Ближнем Востоке

Военно-морская база в Тартусе: Сергей Сазонов о том, утратит ли Россия плацдарм на Ближнем Востоке - 11.12.2024 Украина.ру

Военно-морская база в Тартусе: Сергей Сазонов о том, утратит ли Россия плацдарм на Ближнем Востоке

На Кипре есть британская и турецкая военно-морские базы. На Крите и в Александруполисе есть мощные базы США. Поэтому базы ВС РФ в Сирии не имеют оперативно-стратегического значения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-12-11T04:00

2024-12-11T04:00

2024-12-11T04:00

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Порт в сирийском Тартусе, где находится военно-морская база РФ, не является крупным: причалы способны принимать корабли до 100 метров в длину. При этом у России нет полноценной средиземноморской эскадры, рассказал эксперт.Еще в 80-е годы из Генштаба в адрес генсека ЦК КПСС Юрия Андропова поступило письмо о том, что военные базы в Сирии находятся в жестком оперативном окружении, подчеркнул Сазонов.Вопрос снабжения этих баз решается через проливы Босфор и Дарданеллы, которые Турция может закрыть в любой момент. Либо в обход через Гибралтарский пролив, как это делают сейчас, добавил публицист."Надо учитывать, что на Кипре есть британская и турецкая военно-морские базы. Кипр — это непотопляемый авианосец. Плюс на Крите и в Александруполисе (Греция) мощнейшие военные базы США. Поэтому наши базы в Сирии оперативно-стратегического значения не имеют. Хотя возможность договориться по ним может быть", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.Подробно о событиях в Сирии — в статье Ростислава Ищенко Новые предложения Трампа на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241210/1059526123.html

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новости, россия, сирия, кипр, вмф, средиземноморская эскадра вмф рф, сша, турция, босфор, флот, война, ближний восток