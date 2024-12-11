Военно-морская база в Тартусе: Сергей Сазонов о том, утратит ли Россия плацдарм на Ближнем Востоке - 11.12.2024 Украина.ру
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Военно-морская база в Тартусе: Сергей Сазонов о том, утратит ли Россия плацдарм на Ближнем Востоке
Военно-морская база в Тартусе: Сергей Сазонов о том, утратит ли Россия плацдарм на Ближнем Востоке - 11.12.2024 Украина.ру
Военно-морская база в Тартусе: Сергей Сазонов о том, утратит ли Россия плацдарм на Ближнем Востоке
На Кипре есть британская и турецкая военно-морские базы. На Крите и в Александруполисе есть мощные базы США. Поэтому базы ВС РФ в Сирии не имеют оперативно-стратегического значения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-12-11T04:00
2024-12-11T04:00
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Порт в сирийском Тартусе, где находится военно-морская база РФ, не является крупным: причалы способны принимать корабли до 100 метров в длину. При этом у России нет полноценной средиземноморской эскадры, рассказал эксперт.Еще в 80-е годы из Генштаба в адрес генсека ЦК КПСС Юрия Андропова поступило письмо о том, что военные базы в Сирии находятся в жестком оперативном окружении, подчеркнул Сазонов.Вопрос снабжения этих баз решается через проливы Босфор и Дарданеллы, которые Турция может закрыть в любой момент. Либо в обход через Гибралтарский пролив, как это делают сейчас, добавил публицист."Надо учитывать, что на Кипре есть британская и турецкая военно-морские базы. Кипр — это непотопляемый авианосец. Плюс на Крите и в Александруполисе (Греция) мощнейшие военные базы США. Поэтому наши базы в Сирии оперативно-стратегического значения не имеют. Хотя возможность договориться по ним может быть", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.Подробно о событиях в Сирии — в статье Ростислава Ищенко Новые предложения Трампа на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241210/1059526123.html
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новости, россия, сирия, кипр, вмф, средиземноморская эскадра вмф рф, сша, турция, босфор, флот, война, ближний восток
Новости, Россия, Сирия, Кипр, ВМФ, Средиземноморская эскадра ВМФ РФ, США, Турция, Босфор, флот, война, Ближний Восток

Военно-морская база в Тартусе: Сергей Сазонов о том, утратит ли Россия плацдарм на Ближнем Востоке

04:00 11.12.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПарад ВМФ в Сирии
Парад ВМФ в Сирии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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На Кипре есть британская и турецкая военно-морские базы. На Крите и в Александруполисе есть мощные базы США. Поэтому базы ВС РФ в Сирии не имеют оперативно-стратегического значения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Порт в сирийском Тартусе, где находится военно-морская база РФ, не является крупным: причалы способны принимать корабли до 100 метров в длину. При этом у России нет полноценной средиземноморской эскадры, рассказал эксперт.
"И эта эскадра по сравнению с американской была незначительной. А по сравнению с объединенными силами НАТО вообще мизерная. У турков мощный флот, который каждый год усиливается, в том числе за счет беспилотных кораблей. В прошлом году Турция ввела в строй авианосец "Анадолу", который несет БПЛА", — отметил историк.
Еще в 80-е годы из Генштаба в адрес генсека ЦК КПСС Юрия Андропова поступило письмо о том, что военные базы в Сирии находятся в жестком оперативном окружении, подчеркнул Сазонов.
Вопрос снабжения этих баз решается через проливы Босфор и Дарданеллы, которые Турция может закрыть в любой момент. Либо в обход через Гибралтарский пролив, как это делают сейчас, добавил публицист.
"Надо учитывать, что на Кипре есть британская и турецкая военно-морские базы. Кипр — это непотопляемый авианосец. Плюс на Крите и в Александруполисе (Греция) мощнейшие военные базы США. Поэтому наши базы в Сирии оперативно-стратегического значения не имеют. Хотя возможность договориться по ним может быть", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
Подробно о событиях в Сирии — в статье Ростислава Ищенко Новые предложения Трампа на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Вчера, 05:30
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