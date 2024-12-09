Крымчанин приговорён к 15 годам за госизмену
Верховный суд Крыма признал виновным в государственной измене 33-летнего жителя Симферопольского района. Об этом сообщает прокуратура российского региона.
Суд приговорил жителя Крыма к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.
"Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по март 2023 года мужчина собрал и передал посредством сообщества в интернет-мессенджере представителям министерства обороны Украины сведения о передвижении колонны военной техники Вооруженных сил Российской Федерации по автодороге "Таврида" и о строящемся военном объекте, которые могли быть использованы против государственной безопасности Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Также сообщалось, что Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения