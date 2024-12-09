https://ukraina.ru/20241209/1059508030.html

Крымчанин приговорён к 15 годам за госизмену

Крымчанин приговорён к 15 годам за госизмену - 09.12.2024 Украина.ру

Крымчанин приговорён к 15 годам за госизмену

Верховный суд Крыма признал виновным в государственной измене 33-летнего жителя Симферопольского района. Об этом сообщает прокуратура российского региона.

2024-12-09T13:07

2024-12-09T13:07

2024-12-09T13:07

новости

крым

верховный суд

минобороны украины

всу

шпионы

шпионаж

суд

симферополь

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101599/22/1015992247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40cfb44101273ac42850f90d6c59936a.jpg

Суд приговорил жителя Крыма к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год."Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по март 2023 года мужчина собрал и передал посредством сообщества в интернет-мессенджере представителям министерства обороны Украины сведения о передвижении колонны военной техники Вооруженных сил Российской Федерации по автодороге "Таврида" и о строящемся военном объекте, которые могли быть использованы против государственной безопасности Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.В сентябре Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам колонии После этого Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам Также сообщалось, что Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения

крым

симферополь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, верховный суд, минобороны украины, всу, шпионы, шпионаж, суд, симферополь, приговор