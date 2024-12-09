Крымчанин приговорён к 15 годам за госизмену - 09.12.2024 Украина.ру
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Крымчанин приговорён к 15 годам за госизмену
Крымчанин приговорён к 15 годам за госизмену - 09.12.2024 Украина.ру
Крымчанин приговорён к 15 годам за госизмену
Верховный суд Крыма признал виновным в государственной измене 33-летнего жителя Симферопольского района. Об этом сообщает прокуратура российского региона.
2024-12-09T13:07
2024-12-09T13:07
новости
крым
верховный суд
минобороны украины
всу
шпионы
шпионаж
суд
симферополь
приговор
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Суд приговорил жителя Крыма к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год."Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по март 2023 года мужчина собрал и передал посредством сообщества в интернет-мессенджере представителям министерства обороны Украины сведения о передвижении колонны военной техники Вооруженных сил Российской Федерации по автодороге "Таврида" и о строящемся военном объекте, которые могли быть использованы против государственной безопасности Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.В сентябре Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам колонии После этого Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам Также сообщалось, что Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения
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новости, крым, верховный суд, минобороны украины, всу, шпионы, шпионаж, суд, симферополь, приговор
Новости, Крым, Верховный Суд, Минобороны Украины, ВСУ, шпионы, шпионаж, Суд, Симферополь, приговор

Крымчанин приговорён к 15 годам за госизмену

13:07 09.12.2024
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Верховный суд Крыма признал виновным в государственной измене 33-летнего жителя Симферопольского района. Об этом сообщает прокуратура российского региона.
Суд приговорил жителя Крыма к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.
"Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по март 2023 года мужчина собрал и передал посредством сообщества в интернет-мессенджере представителям министерства обороны Украины сведения о передвижении колонны военной техники Вооруженных сил Российской Федерации по автодороге "Таврида" и о строящемся военном объекте, которые могли быть использованы против государственной безопасности Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
В сентябре Суд в Крыму приговорил украинского шпиона к 14 годам колонии
После этого Запорожский облсуд приговорил украинского шпиона к 12 годам
Также сообщалось, что Херсонский областной суд приговорил украинского шпиона к 12 годам заключения
 
НовостиКрымВерховный СудМинобороны УкраиныВСУшпионышпионажСудСимферопольприговор
 
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