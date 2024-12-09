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Глава ДНР рассказал, что имеет очень серьезное значение для освобождения Красноармейска
Глава ДНР рассказал, что имеет очень серьезное значение для освобождения Красноармейска - 09.12.2024 Украина.ру
Глава ДНР рассказал, что имеет очень серьезное значение для освобождения Красноармейска
Освобождении города Красноармейска – часть успеха, который может быть реализован российской армией в ДНР. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Денис Пушилин
2024-12-09T11:06
2024-12-09T11:06
2024-12-09T11:06
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донецкая народная республика
россия
украина
денис пушилин
всу
сво
наступление
покровск/красноармейск
днр
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По мнению главы ДНР, освобождение села Шевченко поможет в освобождении города Красноармейска (Покровска). Сейчас в этом районе ведутся бои.Город очень важен для снабжения ВСУ и в целом для линии обороны защитников киевского режима. Армия России постоянно улучшает свои позиции на красноармейском направлении, сообщил Пушилин.Ранее на эту тему: Покровский фронт: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают поселок Шевченко и продвигаются под Николаевкой Ветеран боевых действий, полковник запаса Геннадий Алёхин рассмотрел ситуацию в публикации Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед Больше новостей на начало дня в обзоре Украина готовит новый удар. Главное на Украине на утро 9 декабря
донецкая народная республика
россия
украина
покровск/красноармейск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, всу, сво, наступление, покровск/красноармейск, днр, новые регионы
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Денис Пушилин, ВСУ, СВО, наступление, Покровск/Красноармейск, ДНР, Новые регионы
Глава ДНР рассказал, что имеет очень серьезное значение для освобождения Красноармейска
Освобождении города Красноармейска – часть успеха, который может быть реализован российской армией в ДНР. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Денис Пушилин