Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском - 09.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241209/1059487503.html
Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском
Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском - 09.12.2024 Украина.ру
Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском
В Торецке (Дзержинске) ВС РФ выбивают украинских подразделения с территории шахты "Центральная" и ее окрестностей. Одновременно российская армия производит охваты города со стороны Петровки и Щербиновки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-09T05:00
2024-12-09T05:00
новости
россия
дзержинск (торецк)
донбасс
геннадий алехин
покровск/красноармейск
бои
наступление
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1e/1056574936_0:108:3259:1941_1920x0_80_0_0_f21286f58a404de5f8f1f56db81670fa.jpg
Основные боевые действия на линии фронта с нарастающей силой продолжаются в Донбассе, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Российские военные основательно зачищают Торецк (Дзержинск) от ВСУ, сообщил эксперт.Он отметил, что помимо центральных и западных районов города, упорные бои развернулись в районе терриконов шахты "Центральная". Северо-восточная часть города пока остается "серой зоной", на данный момент российским подразделениям не удается взять ее под полный контроль, уточнил Алехин.Поселок городского типа Шевченко, по сути, является ключевой точкой к югу от Покровска (Красноармейска), освобождение которого позволит зайти практически в тыл гарнизону ВСУ и существенно затруднить его снабжение, сообщил эксперт.По данным российских военкоров, в ходе ожесточенных боев было освобождено село Новый Труд, передовые штурмовые взводы вышли на окраины Шевченко и начали охватывать поселок с двух сторон, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.О различных аспектах спецоперации — в материале Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241207/1059472075.html
россия
дзержинск (торецк)
донбасс
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1e/1056574936_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_e4952da2606548c4b82ccc98fc2674fc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дзержинск (торецк), донбасс, геннадий алехин, покровск/красноармейск, бои, наступление, вс рф, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Донбасс, Геннадий Алехин, Покровск/Красноармейск, бои, наступление, ВС РФ, СВО, детали, Спецоперация

Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском

05:00 09.12.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" в Южном секторе СВО
Боевая работа САУ Мста-С в Южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Торецке (Дзержинске) ВС РФ выбивают украинских подразделения с территории шахты "Центральная" и ее окрестностей. Одновременно российская армия производит охваты города со стороны Петровки и Щербиновки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Основные боевые действия на линии фронта с нарастающей силой продолжаются в Донбассе, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Российские военные основательно зачищают Торецк (Дзержинск) от ВСУ, сообщил эксперт.
Он отметил, что помимо центральных и западных районов города, упорные бои развернулись в районе терриконов шахты "Центральная". Северо-восточная часть города пока остается "серой зоной", на данный момент российским подразделениям не удается взять ее под полный контроль, уточнил Алехин.
"Сейчас там идёт зачистка микрорайона и выбивание украинских подразделений как с территории самой шахты, так и их окрестностей. ВСУ пытаются сопротивляться, однако без подкрепления у них это слабо получается. Одновременно российская армия ведет охваты со стороны Петровки и Щербиновки", — подчеркнул полковник запаса.
Поселок городского типа Шевченко, по сути, является ключевой точкой к югу от Покровска (Красноармейска), освобождение которого позволит зайти практически в тыл гарнизону ВСУ и существенно затруднить его снабжение, сообщил эксперт.
По данным российских военкоров, в ходе ожесточенных боев было освобождено село Новый Труд, передовые штурмовые взводы вышли на окраины Шевченко и начали охватывать поселок с двух сторон, подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах спецоперации — в материале Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
7 декабря, 07:00
Полковник Виталий Киселев: Когда Россия перемолотит ВСУ под Купянском и Покровском, их не спасут даже СШАНаше главное оружие – это русский солдат. Не только тот, кто сражается на СВО. А еще и тот, кто управляет "Орешниками" и термоядерными вооружениями, считает военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годов Виталий Киселёв
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)ДонбассГеннадий АлехинПокровск/КрасноармейскбоинаступлениеВС РФСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском
04:45Окончание СВО на условиях РФ или "быстрый мир": политолог о том, какой будет стратегия России в 2025 году
04:30Скоробогатый: США снимают сливки с Европы, которая неспособна принимать решения о своем будущем
04:15Эксперт: если в Киеве не произойдет смена власти, то Россия может присоединить Харьков или Днепропетровск
04:00Алехин: в Торецке бойцы захватили плацдарм на двух терриконах, в Часовом Яре продолжаются тяжелые бои
03:45Мостик в будущее. Политолог о том, почему вопрос глобальной безопасности будет ключевым на переговорах
03:30Эксперт: Минские соглашения могли повернуть историю в другую сторону, никто не ожидал такой немощи от США
03:15Львов, Одесса и Закарпатье: полковник запаса раскрыл, где ВС РФ нанесли удары по логистике ВСУ
03:00Россия и США предпринимают шаги, чтобы пополнить пул козырей перед большим торгом — Скоробогатый
23:51Новые предложения Трампа
18:44Союзному государству России и Белоруссии исполнилось 25 лет
18:00Зеленский выступил против Трампа. Итоги 8 декабря на Украине
17:46Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для Киева
17:12Россия, Турция и Иран накануне свержения Асада тщетно пытались договориться о мире в Сирии
16:07Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров
15:58Никто не хотел защищать. Почему распался СССР
15:42Финский профессор: СВО угрожает перерасти в Третью мировую войну, надо договариваться на условиях Кремля
14:39Белый дом: танки Abrams малополезны для ВСУ
14:27Деталь в Париже у Зеленского: "Это позор". Ведущая Би-Би-Си: "Только не про Украину!" И где сын Кличко?
13:56Уотерс из Pink Floyd видит позитив в уходе Зеленского
Лента новостейМолния