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Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском
Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском - 09.12.2024 Украина.ру
Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском
В Торецке (Дзержинске) ВС РФ выбивают украинских подразделения с территории шахты "Центральная" и ее окрестностей. Одновременно российская армия производит охваты города со стороны Петровки и Щербиновки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-09T05:00
2024-12-09T05:00
2024-12-09T05:00
новости
россия
дзержинск (торецк)
донбасс
геннадий алехин
покровск/красноармейск
бои
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Основные боевые действия на линии фронта с нарастающей силой продолжаются в Донбассе, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Российские военные основательно зачищают Торецк (Дзержинск) от ВСУ, сообщил эксперт.Он отметил, что помимо центральных и западных районов города, упорные бои развернулись в районе терриконов шахты "Центральная". Северо-восточная часть города пока остается "серой зоной", на данный момент российским подразделениям не удается взять ее под полный контроль, уточнил Алехин.Поселок городского типа Шевченко, по сути, является ключевой точкой к югу от Покровска (Красноармейска), освобождение которого позволит зайти практически в тыл гарнизону ВСУ и существенно затруднить его снабжение, сообщил эксперт.По данным российских военкоров, в ходе ожесточенных боев было освобождено село Новый Труд, передовые штурмовые взводы вышли на окраины Шевченко и начали охватывать поселок с двух сторон, подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.О различных аспектах спецоперации — в материале Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241207/1059472075.html
россия
дзержинск (торецк)
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новости, россия, дзержинск (торецк), донбасс, геннадий алехин, покровск/красноармейск, бои, наступление, вс рф, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Донбасс, Геннадий Алехин, Покровск/Красноармейск, бои, наступление, ВС РФ, СВО, детали, Спецоперация
Алехин: ВС РФ молотят врага на терриконах в Торецке и готовятся зайти в тыл ВСУ под Покровском
В Торецке (Дзержинске) ВС РФ выбивают украинских подразделения с территории шахты "Центральная" и ее окрестностей. Одновременно российская армия производит охваты города со стороны Петровки и Щербиновки. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Основные боевые действия на линии фронта с нарастающей силой продолжаются в Донбассе, в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Российские военные основательно зачищают Торецк (Дзержинск) от ВСУ, сообщил эксперт.
Он отметил, что помимо центральных и западных районов города, упорные бои развернулись в районе терриконов шахты "Центральная". Северо-восточная часть города пока остается "серой зоной", на данный момент российским подразделениям не удается взять ее под полный контроль, уточнил Алехин.
"Сейчас там идёт зачистка микрорайона и выбивание украинских подразделений как с территории самой шахты, так и их окрестностей. ВСУ пытаются сопротивляться, однако без подкрепления у них это слабо получается. Одновременно российская армия ведет охваты со стороны Петровки и Щербиновки", — подчеркнул полковник запаса.
Поселок городского типа Шевченко, по сути, является ключевой точкой к югу от Покровска (Красноармейска), освобождение которого позволит зайти практически в тыл гарнизону ВСУ и существенно затруднить его снабжение, сообщил эксперт.
По данным российских военкоров, в ходе ожесточенных боев было освобождено село Новый Труд, передовые штурмовые взводы вышли на окраины Шевченко и начали охватывать поселок с двух сторон, подытожил автор материала.
О различных аспектах спецоперации — в материале Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.