https://ukraina.ru/20241209/1059487669.html

Покровский фронт: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают поселок Шевченко и продвигаются под Николаевкой

Покровский фронт: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают поселок Шевченко и продвигаются под Николаевкой - 09.12.2024 Украина.ру

Покровский фронт: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают поселок Шевченко и продвигаются под Николаевкой

Для противника критически важно не дать российским войскам закрепиться в поселке Шевченко, чтобы с этого плацдарма атаковать Покровск с юго-запада. Это крупный поселок, который ВС РФ могут использовать как плацдарм для дальнейшего наступления. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-09T05:30

2024-12-09T05:30

2024-12-09T05:30

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бои

наступление

дзержинск (торецк)

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шевченко

атака

всу

россия

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Поселок городского типа Шевченко, по сути, является ключевой точкой к югу от Покровска (Дзержинска), его освобождение позволит ВС РФ зайти практически в тыл гарнизону ВСУ и существенно затруднить его снабжение, отметил эксперт.Для противника критически важно не дать российским войскам закрепиться в Шевченко, чтобы с этого плацдарма атаковать Покровск с юго-запада, уточнил полковник запаса.По мнению военных специалистов, Шевченко — довольно крупный поселок, который ВС РФ могут использовать как плацдарм для дальнейшего наступления. Все остальные села здесь крайне малы для выполнения этой функции. А потому противник будет удерживать его до конца, отметил эксперт."В целом ситуацию на этом направлении надо рассматривать в контексте всех атакующих действий, которые проводит российская армия. Одновременно с боями в районе Шевченко идет продвижение в районе села Николаевка, южнее Мирнограда", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.О том, почему Залужный стал проявлять медийную активность — в материале Михаила Павлива "Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241206/1059445019.html

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