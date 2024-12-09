Покровский фронт: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают поселок Шевченко и продвигаются под Николаевкой
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Для противника критически важно не дать российским войскам закрепиться в поселке Шевченко, чтобы с этого плацдарма атаковать Покровск с юго-запада. Это крупный поселок, который ВС РФ могут использовать как плацдарм для дальнейшего наступления. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Поселок городского типа Шевченко, по сути, является ключевой точкой к югу от Покровска (Дзержинска), его освобождение позволит ВС РФ зайти практически в тыл гарнизону ВСУ и существенно затруднить его снабжение, отметил эксперт.
"По данным российских военкоров, ночью в ходе ожесточенного боя было освобождено село Новый Труд, передовые штурмовые взводы вышли на окраины Шевченко и начали охватывать его с двух сторон. Сражение продолжается", — подчеркнул Алехин.
Для противника критически важно не дать российским войскам закрепиться в Шевченко, чтобы с этого плацдарма атаковать Покровск с юго-запада, уточнил полковник запаса.
По мнению военных специалистов, Шевченко — довольно крупный поселок, который ВС РФ могут использовать как плацдарм для дальнейшего наступления. Все остальные села здесь крайне малы для выполнения этой функции. А потому противник будет удерживать его до конца, отметил эксперт.
"В целом ситуацию на этом направлении надо рассматривать в контексте всех атакующих действий, которые проводит российская армия. Одновременно с боями в районе Шевченко идет продвижение в районе села Николаевка, южнее Мирнограда", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.
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