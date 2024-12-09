Покровский фронт: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают поселок Шевченко и продвигаются под Николаевкой - 09.12.2024 Украина.ру
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Покровский фронт: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают поселок Шевченко и продвигаются под Николаевкой
Покровский фронт: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают поселок Шевченко и продвигаются под Николаевкой - 09.12.2024 Украина.ру
Покровский фронт: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают поселок Шевченко и продвигаются под Николаевкой
Для противника критически важно не дать российским войскам закрепиться в поселке Шевченко, чтобы с этого плацдарма атаковать Покровск с юго-запада. Это крупный поселок, который ВС РФ могут использовать как плацдарм для дальнейшего наступления. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-09T05:30
2024-12-09T05:30
новости
бои
наступление
дзержинск (торецк)
вс рф
плацдарм
шевченко
атака
всу
россия
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Поселок городского типа Шевченко, по сути, является ключевой точкой к югу от Покровска (Дзержинска), его освобождение позволит ВС РФ зайти практически в тыл гарнизону ВСУ и существенно затруднить его снабжение, отметил эксперт.Для противника критически важно не дать российским войскам закрепиться в Шевченко, чтобы с этого плацдарма атаковать Покровск с юго-запада, уточнил полковник запаса.По мнению военных специалистов, Шевченко — довольно крупный поселок, который ВС РФ могут использовать как плацдарм для дальнейшего наступления. Все остальные села здесь крайне малы для выполнения этой функции. А потому противник будет удерживать его до конца, отметил эксперт."В целом ситуацию на этом направлении надо рассматривать в контексте всех атакующих действий, которые проводит российская армия. Одновременно с боями в районе Шевченко идет продвижение в районе села Николаевка, южнее Мирнограда", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.О том, почему Залужный стал проявлять медийную активность — в материале Михаила Павлива "Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241206/1059445019.html
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новости, бои, наступление, дзержинск (торецк), вс рф, плацдарм, шевченко, атака, всу, россия, донбасс, сво, детали, спецоперация
Новости, бои, наступление, Дзержинск (Торецк), ВС РФ, плацдарм, Шевченко, атака, ВСУ, Россия, Донбасс, СВО, детали, Спецоперация

Покровский фронт: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают поселок Шевченко и продвигаются под Николаевкой

05:30 09.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Для противника критически важно не дать российским войскам закрепиться в поселке Шевченко, чтобы с этого плацдарма атаковать Покровск с юго-запада. Это крупный поселок, который ВС РФ могут использовать как плацдарм для дальнейшего наступления. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Поселок городского типа Шевченко, по сути, является ключевой точкой к югу от Покровска (Дзержинска), его освобождение позволит ВС РФ зайти практически в тыл гарнизону ВСУ и существенно затруднить его снабжение, отметил эксперт.
"По данным российских военкоров, ночью в ходе ожесточенного боя было освобождено село Новый Труд, передовые штурмовые взводы вышли на окраины Шевченко и начали охватывать его с двух сторон. Сражение продолжается", — подчеркнул Алехин.
Для противника критически важно не дать российским войскам закрепиться в Шевченко, чтобы с этого плацдарма атаковать Покровск с юго-запада, уточнил полковник запаса.
По мнению военных специалистов, Шевченко — довольно крупный поселок, который ВС РФ могут использовать как плацдарм для дальнейшего наступления. Все остальные села здесь крайне малы для выполнения этой функции. А потому противник будет удерживать его до конца, отметил эксперт.
"В целом ситуацию на этом направлении надо рассматривать в контексте всех атакующих действий, которые проводит российская армия. Одновременно с боями в районе Шевченко идет продвижение в районе села Николаевка, южнее Мирнограда", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперед" на сайте Украина.ру.
О том, почему Залужный стал проявлять медийную активность — в материале Михаила Павлива "Генерал Залужный - будущий "черный полковник", новый президент для Незалежной или политический пенсионер" на сайте Украина.ру.
Георгий Мамсуров интервью
6 декабря, 06:00
"Человек в магазине работает, а внутри него воин": Георгий Мамсуров о том, как люди раскрываются на СВОО месте журналиста на СВО, форматах и жанрах, военкорах боевых подразделений, а также о своем долгом и непростом пути в профессию журналисту издания Украина.ру рассказал специальный корреспондент "Соловьев LIVE", ведущий программы "Башня Мамсурова" Георгий Мамсуров.
 
НовостибоинаступлениеДзержинск (Торецк)ВС РФплацдармШевченкоатакаВСУРоссияДонбассСВОдеталиСпецоперация
 
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