Дмитрий Выдрин: Чиновники из Брюсселя и металлурги из Люксембурга не вернут Европе единство - 09.12.2024 Украина.ру
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Дмитрий Выдрин: Чиновники из Брюсселя и металлурги из Люксембурга не вернут Европе единство
Дмитрий Выдрин: Чиновники из Брюсселя и металлурги из Люксембурга не вернут Европе единство - 09.12.2024 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: Чиновники из Брюсселя и металлурги из Люксембурга не вернут Европе единство
Если Россия будет прочно стоять на трех столпах — семья, частная собственность и государство — на них вырастет не только "Орешник", но и другие важные вещи. А для этого важно читать, читать и еще раз читать.
2024-12-09T07:00
2024-12-09T07:00
интервью
россия
запад
европа
владимир зеленский
дмитрий выдрин
дональд трамп
книги
"орешник"
культура
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, писатель Дмитрий Выдрин.Владимир Зеленский отверг призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня, а также заявил, что не примет мирные соглашения без гарантий безопасности.— Дмитрий Игнатьевич, в нынешней ситуации мир стоит на пороге большой, возможно ядерной, войны. С другой стороны, чем больше русофобов на Западе, тем больше русофилов на Востоке и в Азии. Чего нам ждать дальше?— Я на эту тему разговаривал с таксистом в Москве. Он очень переживал из-за новостей о возможной ядерной войне и говорил, что мы все умрем. Я ему ответил: "Мы все когда-нибудь умрем. Но это будет нескоро. И умрем мы во сне или за книгой, а не под ядерным грибом".Я уверен, что цивилизация будет развиваться и что временные сложности на пути ее развития будут преодолены. И Россия в этой новой нормальности будет играть особую роль. Доминировать будут не те страны, у кого выше вклад в мировой ВВП, а те, кто стоит на более прочных основаниях.Когда Энгельс уходил из жизни, он, подытоживая свои прижизненные размышления и мысли Маркса, написал книгу "Происхождение семьи, частной собственности и государства". Там была такая мысль: "К сожалению, мы боролись с этими сущностями, пока не пришли к выводу, что человечество не придумало институтов, которые бы форматировали личность сильнее семьи, частной собственности и государства".В этом смысле только Россия является оплотом базовых ценностей, на которых создавались все высшие достижения нашей цивилизации.Приверженность России семье — это образец для всего мира. Там, где есть однополые браки и ювенальная юстиция, ни о какой семье говорить невозможно. Кроме того, мы, являясь частью планеты, которая боролась с частной собственностью, сегодня самые главные ее защитники. У любой собственности есть объект и субъект владения.Если вы спросите на Западе, что принадлежит крупнейшей инвестиционной компании BlackRock, вам ответят как в мультике "Кот в сапогах". Помните: "Чьи это поля?". "Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса!"А если вы спросите, кто пофамильно владеет всем этим добром, вам не скажет никто, потому что все эти владельцы фирм на Западе — анонимны. Но ведь собственности не бывает при анонимном владельце.Так что Россия – это последняя страна мира, где понятно, кто конкретно чем владеет. Более того, нельзя быть полноценным государством, когда чьи-то законы доминируют над твоими законами. Если закона Брюсселя выше законов Берлина, ни о каком суверенитете Германии нельзя говорить.А в России закреплено превосходство национального права над международным. Если мы будем прочно стоять на этих трех столпах (семья, частная собственность и государство), мы на них вырастим не только "Орешник", но и много других вещей.— Кстати, в своей публикации Книголюбы против русофобов — феномен "Орешника" вы рассказали, как книги влияют и на экономику, и на политику. Вы убеждены, что "Орешник" не сделать тем, кто не читал "Платона". Откуда у вас возникла идея взаимосвязи книг и вооружений?— У меня в соцсетях есть псевдоним "Дервиш". Дервиш — это странствующий философ, который замечая интересные события, высказывает по этому поводу какие-то ассоциации.Когда я услышал новости про "Орешник", я вспомнил давнее интервью выдающегося немецкого философа Мартина Хайдеггера, которое он дал под конец жизни французскому журналу Paris Match. Хайдеггер там выразил интересную мысль: "что рабочий, который не читал Платона, не сделает "Мерседес".Я не военный эксперт. Я не буду анализировать характеристики "Орешника". Но я тоже считаю, что конструктор, который не читал выдающихся философов, не сделает такую ракету. Мне сложно представить, чтобы люди, которые изготовляют сложные изделия, основанные на запредельных физических принципах, не были погружены в густую интеллектуальную ткань чтения и бесед.Кстати, еще во времена, когда мы много гонялись за разными иллюзиями, мне довелось побывать в Штутгарте на предприятии по производству "Мерседесов". Причем завод мне показывал сам директор, поэтому я мог посмотреть на его закулисье. Вспомнив это интервью Хайдеггера, я попросил показать мне рабочие бытовки. Это были маленькие огороженные места, где действительно было много книг.Я не увидел там Платона, но это была действительно серьезная литература.Я спросил у директора: "Рабочие действительно их читают"? Он ответил: "Да, читают и читают много. Более того, когда мы пытались перенести производство моделей премиум-класса в Латинскую Америку, у нас там ничего не получилось. Вроде бы наши технологи и наша документация, а машину сделать не получается. И я пришел к выводу, что это невозможно, потому что их рабочие не читают".То есть люди, которые не знакомятся с серьезной литературой, не могут изготовить технические изделия высокого класса. В России такие люди есть.— Сейчас на первое место по чтению вышел Китай. Как так получилось?— Наверное, элита Китая на каком-то этапе интуитивно поняла, что если нация будет читать, то у нее будет высокий ВВП и спортивные достижения. Не думаю, что это была логика. Это или интуиция, или анализ окружающего мира, из которого были сделаны правильные выводы.Мне сейчас приходится часто бывать в Турции. Я вижу, какие усилия предпринимают местные власти, чтобы сделать бывшую аграрную и не особенно образованную страну читающей.А я, по мере скромных сил, делаю все, чтобы вернуть России гордое звание самой читающей страны в мире. Если мы такой станем, мы сможем построить ту самую русскую цивилизацию. Иначе это просто невозможно.— А что читаете вы? Откуда вы черпаете образы, которые преподносите нашим читателям?— Я читаю все.Многие считают, что есть серьезная литература, а есть — низкопробная. Но поскольку сейчас конкуренция среди писателей очень высока, ты даже в самую несерьезную книгу (например, о попаданцах) ты должен закладывать зрелые мысли.Я как рыбак эти мысли извлекаю на поверхность. Прошу прощения у их авторов, что я на них не всегда ссылаюсь.— В вашей публикации есть абзац. "Евросоюз создали вовсе не функционеры союза угля и стали, а литераторы из ПЕН-клуба и культовые кинематографисты. Когда-то в Штатах и ЕС свежеизбранных лидеров на первой пресс-конференции просили назвать пятерку любимых книг. Сейчас спрашивают об отношении к нелюбимой Украине". Выходит, если долго не читать, ты станешь не только невежей, но и агрессором, как это случилось с Западом?— Тут я бы затронул тему геополитической значимости чтения.В то время, когда у нас были иллюзии, мне довелось выступать почти во всех европейских парламентах. Если вы спросите у европейских политиков, кто создал Евросоюз, они на автомате скажут: чиновники и функционеры из союза угля и стали, которые договорились согласовать таможенные правила. Тогда мне Европа казалась воздушно-эльфовой сущностью и мне было досадно думать, что нежную Европу зачали на груде бурового угля с ржавыми трубами. Мне больше нравилось думать, что Европу придумало феноменальное итальянское кино, потому что духовность объединяет людей сильнее тарифов на металл.Но когда в Европе исчезло великое общеевропейское кино и литература, я понял, что Европа закончилась. Европу некому и нечем соединять. Никакие чиновники из Брюсселя или металлурги из Люксембурга не соединят ее вместе.Почему на Западе живут по идеологии клише и как Сергей Лавров попытался развеять это невежество, в интервью Анны Черкасовой с экспертом На Западе перечитали Толкина. Юрий Светов о самом важном из интервью Лаврова Карлсону.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
россия
запад
европа
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, запад, европа, владимир зеленский, дмитрий выдрин, дональд трамп, книги, "орешник", культура, ядерная война
Интервью, Россия, Запад, Европа, Владимир Зеленский, Дмитрий Выдрин, Дональд Трамп, книги, "Орешник", культура, ядерная война

Дмитрий Выдрин: Чиновники из Брюсселя и металлурги из Люксембурга не вернут Европе единство

07:00 09.12.2024
 
Дмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Если Россия будет прочно стоять на трех столпах — семья, частная собственность и государство — на них вырастет не только "Орешник", но и другие важные вещи. А для этого важно читать, читать и еще раз читать.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, писатель Дмитрий Выдрин.
Владимир Зеленский отверг призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня, а также заявил, что не примет мирные соглашения без гарантий безопасности.
— Дмитрий Игнатьевич, в нынешней ситуации мир стоит на пороге большой, возможно ядерной, войны. С другой стороны, чем больше русофобов на Западе, тем больше русофилов на Востоке и в Азии. Чего нам ждать дальше?
— Я на эту тему разговаривал с таксистом в Москве. Он очень переживал из-за новостей о возможной ядерной войне и говорил, что мы все умрем. Я ему ответил: "Мы все когда-нибудь умрем. Но это будет нескоро. И умрем мы во сне или за книгой, а не под ядерным грибом".
Я уверен, что цивилизация будет развиваться и что временные сложности на пути ее развития будут преодолены. И Россия в этой новой нормальности будет играть особую роль. Доминировать будут не те страны, у кого выше вклад в мировой ВВП, а те, кто стоит на более прочных основаниях.
Когда Энгельс уходил из жизни, он, подытоживая свои прижизненные размышления и мысли Маркса, написал книгу "Происхождение семьи, частной собственности и государства".
Там была такая мысль: "К сожалению, мы боролись с этими сущностями, пока не пришли к выводу, что человечество не придумало институтов, которые бы форматировали личность сильнее семьи, частной собственности и государства".
В этом смысле только Россия является оплотом базовых ценностей, на которых создавались все высшие достижения нашей цивилизации.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Приверженность России семье — это образец для всего мира. Там, где есть однополые браки и ювенальная юстиция, ни о какой семье говорить невозможно. Кроме того, мы, являясь частью планеты, которая боролась с частной собственностью, сегодня самые главные ее защитники. У любой собственности есть объект и субъект владения.
Если вы спросите на Западе, что принадлежит крупнейшей инвестиционной компании BlackRock, вам ответят как в мультике "Кот в сапогах". Помните: "Чьи это поля?". "Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса!"
А если вы спросите, кто пофамильно владеет всем этим добром, вам не скажет никто, потому что все эти владельцы фирм на Западе — анонимны. Но ведь собственности не бывает при анонимном владельце.
Так что Россия – это последняя страна мира, где понятно, кто конкретно чем владеет. Более того, нельзя быть полноценным государством, когда чьи-то законы доминируют над твоими законами. Если закона Брюсселя выше законов Берлина, ни о каком суверенитете Германии нельзя говорить.
А в России закреплено превосходство национального права над международным. Если мы будем прочно стоять на этих трех столпах (семья, частная собственность и государство), мы на них вырастим не только "Орешник", но и много других вещей.
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
— Кстати, в своей публикации Книголюбы против русофобов — феномен "Орешника" вы рассказали, как книги влияют и на экономику, и на политику. Вы убеждены, что "Орешник" не сделать тем, кто не читал "Платона". Откуда у вас возникла идея взаимосвязи книг и вооружений?
— У меня в соцсетях есть псевдоним "Дервиш". Дервиш — это странствующий философ, который замечая интересные события, высказывает по этому поводу какие-то ассоциации.
Когда я услышал новости про "Орешник", я вспомнил давнее интервью выдающегося немецкого философа Мартина Хайдеггера, которое он дал под конец жизни французскому журналу Paris Match. Хайдеггер там выразил интересную мысль: "что рабочий, который не читал Платона, не сделает "Мерседес".
Я не военный эксперт. Я не буду анализировать характеристики "Орешника". Но я тоже считаю, что конструктор, который не читал выдающихся философов, не сделает такую ракету.
Мне сложно представить, чтобы люди, которые изготовляют сложные изделия, основанные на запредельных физических принципах, не были погружены в густую интеллектуальную ткань чтения и бесед.
Кстати, еще во времена, когда мы много гонялись за разными иллюзиями, мне довелось побывать в Штутгарте на предприятии по производству "Мерседесов". Причем завод мне показывал сам директор, поэтому я мог посмотреть на его закулисье. Вспомнив это интервью Хайдеггера, я попросил показать мне рабочие бытовки. Это были маленькие огороженные места, где действительно было много книг.
Я не увидел там Платона, но это была действительно серьезная литература.
Я спросил у директора: "Рабочие действительно их читают"?
Он ответил: "Да, читают и читают много. Более того, когда мы пытались перенести производство моделей премиум-класса в Латинскую Америку, у нас там ничего не получилось. Вроде бы наши технологи и наша документация, а машину сделать не получается. И я пришел к выводу, что это невозможно, потому что их рабочие не читают".
То есть люди, которые не знакомятся с серьезной литературой, не могут изготовить технические изделия высокого класса. В России такие люди есть.
Книги из Солдатской библиотеки
Книги из Солдатской библиотеки
Книги из Солдатской библиотеки
— Сейчас на первое место по чтению вышел Китай. Как так получилось?
— Наверное, элита Китая на каком-то этапе интуитивно поняла, что если нация будет читать, то у нее будет высокий ВВП и спортивные достижения. Не думаю, что это была логика. Это или интуиция, или анализ окружающего мира, из которого были сделаны правильные выводы.
Мне сейчас приходится часто бывать в Турции. Я вижу, какие усилия предпринимают местные власти, чтобы сделать бывшую аграрную и не особенно образованную страну читающей.
А я, по мере скромных сил, делаю все, чтобы вернуть России гордое звание самой читающей страны в мире. Если мы такой станем, мы сможем построить ту самую русскую цивилизацию. Иначе это просто невозможно.
— А что читаете вы? Откуда вы черпаете образы, которые преподносите нашим читателям?
— Я читаю все.
Многие считают, что есть серьезная литература, а есть — низкопробная. Но поскольку сейчас конкуренция среди писателей очень высока, ты даже в самую несерьезную книгу (например, о попаданцах) ты должен закладывать зрелые мысли.
Я как рыбак эти мысли извлекаю на поверхность. Прошу прощения у их авторов, что я на них не всегда ссылаюсь.
Дмитрий Выдрин "Парадоксы футурологии"
Дмитрий Выдрин Парадоксы футурологии
Дмитрий Выдрин "Парадоксы футурологии"
— В вашей публикации есть абзац. "Евросоюз создали вовсе не функционеры союза угля и стали, а литераторы из ПЕН-клуба и культовые кинематографисты. Когда-то в Штатах и ЕС свежеизбранных лидеров на первой пресс-конференции просили назвать пятерку любимых книг. Сейчас спрашивают об отношении к нелюбимой Украине". Выходит, если долго не читать, ты станешь не только невежей, но и агрессором, как это случилось с Западом?
— Тут я бы затронул тему геополитической значимости чтения.
В то время, когда у нас были иллюзии, мне довелось выступать почти во всех европейских парламентах. Если вы спросите у европейских политиков, кто создал Евросоюз, они на автомате скажут: чиновники и функционеры из союза угля и стали, которые договорились согласовать таможенные правила.
Тогда мне Европа казалась воздушно-эльфовой сущностью и мне было досадно думать, что нежную Европу зачали на груде бурового угля с ржавыми трубами. Мне больше нравилось думать, что Европу придумало феноменальное итальянское кино, потому что духовность объединяет людей сильнее тарифов на металл.
Но когда в Европе исчезло великое общеевропейское кино и литература, я понял, что Европа закончилась. Европу некому и нечем соединять. Никакие чиновники из Брюсселя или металлурги из Люксембурга не соединят ее вместе.
Почему на Западе живут по идеологии клише и как Сергей Лавров попытался развеять это невежество, в интервью Анны Черкасовой с экспертом На Западе перечитали Толкина. Юрий Светов о самом важном из интервью Лаврова Карлсону.
 
ИнтервьюРоссияЗападЕвропаВладимир ЗеленскийДмитрий ВыдринДональд Трампкниги"Орешник"культураядерная война
 
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07:00Дмитрий Выдрин: Чиновники из Брюсселя и металлурги из Люксембурга не вернут Европе единство
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03:30Эксперт: Минские соглашения могли повернуть историю в другую сторону, никто не ожидал такой немощи от США
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