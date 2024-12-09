https://ukraina.ru/20241209/1059498596.html

Дмитрий Выдрин: Чиновники из Брюсселя и металлурги из Люксембурга не вернут Европе единство

Дмитрий Выдрин: Чиновники из Брюсселя и металлурги из Люксембурга не вернут Европе единство - 09.12.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Чиновники из Брюсселя и металлурги из Люксембурга не вернут Европе единство

Если Россия будет прочно стоять на трех столпах — семья, частная собственность и государство — на них вырастет не только "Орешник", но и другие важные вещи. А для этого важно читать, читать и еще раз читать.

2024-12-09T07:00

2024-12-09T07:00

2024-12-09T07:00

интервью

россия

запад

европа

владимир зеленский

дмитрий выдрин

дональд трамп

книги

"орешник"

культура

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, писатель Дмитрий Выдрин.Владимир Зеленский отверг призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня, а также заявил, что не примет мирные соглашения без гарантий безопасности.— Дмитрий Игнатьевич, в нынешней ситуации мир стоит на пороге большой, возможно ядерной, войны. С другой стороны, чем больше русофобов на Западе, тем больше русофилов на Востоке и в Азии. Чего нам ждать дальше?— Я на эту тему разговаривал с таксистом в Москве. Он очень переживал из-за новостей о возможной ядерной войне и говорил, что мы все умрем. Я ему ответил: "Мы все когда-нибудь умрем. Но это будет нескоро. И умрем мы во сне или за книгой, а не под ядерным грибом".Я уверен, что цивилизация будет развиваться и что временные сложности на пути ее развития будут преодолены. И Россия в этой новой нормальности будет играть особую роль. Доминировать будут не те страны, у кого выше вклад в мировой ВВП, а те, кто стоит на более прочных основаниях.Когда Энгельс уходил из жизни, он, подытоживая свои прижизненные размышления и мысли Маркса, написал книгу "Происхождение семьи, частной собственности и государства". Там была такая мысль: "К сожалению, мы боролись с этими сущностями, пока не пришли к выводу, что человечество не придумало институтов, которые бы форматировали личность сильнее семьи, частной собственности и государства".В этом смысле только Россия является оплотом базовых ценностей, на которых создавались все высшие достижения нашей цивилизации.Приверженность России семье — это образец для всего мира. Там, где есть однополые браки и ювенальная юстиция, ни о какой семье говорить невозможно. Кроме того, мы, являясь частью планеты, которая боролась с частной собственностью, сегодня самые главные ее защитники. У любой собственности есть объект и субъект владения.Если вы спросите на Западе, что принадлежит крупнейшей инвестиционной компании BlackRock, вам ответят как в мультике "Кот в сапогах". Помните: "Чьи это поля?". "Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса!"А если вы спросите, кто пофамильно владеет всем этим добром, вам не скажет никто, потому что все эти владельцы фирм на Западе — анонимны. Но ведь собственности не бывает при анонимном владельце.Так что Россия – это последняя страна мира, где понятно, кто конкретно чем владеет. Более того, нельзя быть полноценным государством, когда чьи-то законы доминируют над твоими законами. Если закона Брюсселя выше законов Берлина, ни о каком суверенитете Германии нельзя говорить.А в России закреплено превосходство национального права над международным. Если мы будем прочно стоять на этих трех столпах (семья, частная собственность и государство), мы на них вырастим не только "Орешник", но и много других вещей.— Кстати, в своей публикации Книголюбы против русофобов — феномен "Орешника" вы рассказали, как книги влияют и на экономику, и на политику. Вы убеждены, что "Орешник" не сделать тем, кто не читал "Платона". Откуда у вас возникла идея взаимосвязи книг и вооружений?— У меня в соцсетях есть псевдоним "Дервиш". Дервиш — это странствующий философ, который замечая интересные события, высказывает по этому поводу какие-то ассоциации.Когда я услышал новости про "Орешник", я вспомнил давнее интервью выдающегося немецкого философа Мартина Хайдеггера, которое он дал под конец жизни французскому журналу Paris Match. Хайдеггер там выразил интересную мысль: "что рабочий, который не читал Платона, не сделает "Мерседес".Я не военный эксперт. Я не буду анализировать характеристики "Орешника". Но я тоже считаю, что конструктор, который не читал выдающихся философов, не сделает такую ракету. Мне сложно представить, чтобы люди, которые изготовляют сложные изделия, основанные на запредельных физических принципах, не были погружены в густую интеллектуальную ткань чтения и бесед.Кстати, еще во времена, когда мы много гонялись за разными иллюзиями, мне довелось побывать в Штутгарте на предприятии по производству "Мерседесов". Причем завод мне показывал сам директор, поэтому я мог посмотреть на его закулисье. Вспомнив это интервью Хайдеггера, я попросил показать мне рабочие бытовки. Это были маленькие огороженные места, где действительно было много книг.Я не увидел там Платона, но это была действительно серьезная литература.Я спросил у директора: "Рабочие действительно их читают"? Он ответил: "Да, читают и читают много. Более того, когда мы пытались перенести производство моделей премиум-класса в Латинскую Америку, у нас там ничего не получилось. Вроде бы наши технологи и наша документация, а машину сделать не получается. И я пришел к выводу, что это невозможно, потому что их рабочие не читают".То есть люди, которые не знакомятся с серьезной литературой, не могут изготовить технические изделия высокого класса. В России такие люди есть.— Сейчас на первое место по чтению вышел Китай. Как так получилось?— Наверное, элита Китая на каком-то этапе интуитивно поняла, что если нация будет читать, то у нее будет высокий ВВП и спортивные достижения. Не думаю, что это была логика. Это или интуиция, или анализ окружающего мира, из которого были сделаны правильные выводы.Мне сейчас приходится часто бывать в Турции. Я вижу, какие усилия предпринимают местные власти, чтобы сделать бывшую аграрную и не особенно образованную страну читающей.А я, по мере скромных сил, делаю все, чтобы вернуть России гордое звание самой читающей страны в мире. Если мы такой станем, мы сможем построить ту самую русскую цивилизацию. Иначе это просто невозможно.— А что читаете вы? Откуда вы черпаете образы, которые преподносите нашим читателям?— Я читаю все.Многие считают, что есть серьезная литература, а есть — низкопробная. Но поскольку сейчас конкуренция среди писателей очень высока, ты даже в самую несерьезную книгу (например, о попаданцах) ты должен закладывать зрелые мысли.Я как рыбак эти мысли извлекаю на поверхность. Прошу прощения у их авторов, что я на них не всегда ссылаюсь.— В вашей публикации есть абзац. "Евросоюз создали вовсе не функционеры союза угля и стали, а литераторы из ПЕН-клуба и культовые кинематографисты. Когда-то в Штатах и ЕС свежеизбранных лидеров на первой пресс-конференции просили назвать пятерку любимых книг. Сейчас спрашивают об отношении к нелюбимой Украине". Выходит, если долго не читать, ты станешь не только невежей, но и агрессором, как это случилось с Западом?— Тут я бы затронул тему геополитической значимости чтения.В то время, когда у нас были иллюзии, мне довелось выступать почти во всех европейских парламентах. Если вы спросите у европейских политиков, кто создал Евросоюз, они на автомате скажут: чиновники и функционеры из союза угля и стали, которые договорились согласовать таможенные правила. Тогда мне Европа казалась воздушно-эльфовой сущностью и мне было досадно думать, что нежную Европу зачали на груде бурового угля с ржавыми трубами. Мне больше нравилось думать, что Европу придумало феноменальное итальянское кино, потому что духовность объединяет людей сильнее тарифов на металл.Но когда в Европе исчезло великое общеевропейское кино и литература, я понял, что Европа закончилась. Европу некому и нечем соединять. Никакие чиновники из Брюсселя или металлурги из Люксембурга не соединят ее вместе.Почему на Западе живут по идеологии клише и как Сергей Лавров попытался развеять это невежество, в интервью Анны Черкасовой с экспертом На Западе перечитали Толкина. Юрий Светов о самом важном из интервью Лаврова Карлсону.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, запад, европа, владимир зеленский, дмитрий выдрин, дональд трамп, книги, "орешник", культура, ядерная война