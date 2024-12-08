https://ukraina.ru/20241208/1059406319.html

Эксперт рассказал, как "трезубец" армии России противостоит большому "языку" ВСУ

Эксперт рассказал, как "трезубец" армии России противостоит большому "языку" ВСУ - 08.12.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как "трезубец" армии России противостоит большому "языку" ВСУ

Южнее Курахово остается карман в районе Успеновки. Клинья российской армии проходят мимо Успеновки, но внутри нее остается большой "язык", на котором написано "ВСУ"

2024-12-08T07:40

2024-12-08T07:40

2024-12-08T07:40

новости

россия

курахово

днепропетровская область

вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

наступление

детали

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.По его словам, "Центр" наступает севернее Курахово: эта группировка может просочиться между Кураховским водохранилищем и Покровском в Днепропетровскую область. У "Востока" тоже все хорошо — они обходят Великую Новоселку, добавил эксперт."Но южнее Курахово остается карман в районе Успеновки, где 8-я армия и потерпела поражение. Наши блогеры обещали, что этот карман вот-вот захлопнется, но этого так и не происходит. Наши клинья проходят мимо Успеновки, но внутри нее остается большой "язык", на котором написано "ВСУ". Противник в любой момент с этого "языка" может нанести удар во фланг или одной, или другой группировке", — рассказал Мощанский.Ранее в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин также обратил свое внимание на бои в Курахово."В Курахово есть значительное продвижение наших штурмовиков в центре города, зона боев расширяется и подходит к микрорайону Южный. В Старых Тернах к северу от города продолжаются бои. Большая часть самой деревни — под нашим контролем. Заняты пансионаты и базы отдыха", — поделился Алехин.Он заметил, что противник опасается захода российских штурмовиков в промзону Курахово, что может привести к полному окружению города.Подробнее об этом — в интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов ЯромНесколько дней назад украинское издание New Voice сообщило, что потеря одного только Красноармейска (Покровска), города в Донецкой Народной Республики (ДНР), который пока оккупирован ВСУ, отразится на всей экономике Украины.По данным источника, вместе с этим населенным пунктом Киев рискует потерять и единственную шахту со стратегическими запасами коксующегося угля, который обеспечивает всю металлургическую отрасль.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Армия России за осень освободила 88 населенных пунктовПолный текст интервью — Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск

https://ukraina.ru/20241130/1059324537.html

россия

курахово

днепропетровская область

покровск/красноармейск

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новости, россия, курахово, днепропетровская область, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, наступление, детали