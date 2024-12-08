Эксперт рассказал, как "трезубец" армии России противостоит большому "языку" ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Южнее Курахово остается карман в районе Успеновки. Клинья российской армии проходят мимо Успеновки, но внутри нее остается большой "язык", на котором написано "ВСУ"
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.
"Наша основная наступательная стратегия сейчас связана с оперативными группами "Центр", "Юг" и "Восток", которые трезубцем пытаются вползти в Днепропетровскую область – главный промышленный регион Украины. Если это произойдет, это серьезно деморализует украинское общество и руководство. До нее осталось 6-8 километров", — заявил Мощанский.
По его словам, "Центр" наступает севернее Курахово: эта группировка может просочиться между Кураховским водохранилищем и Покровском в Днепропетровскую область. У "Востока" тоже все хорошо — они обходят Великую Новоселку, добавил эксперт.
"Но южнее Курахово остается карман в районе Успеновки, где 8-я армия и потерпела поражение. Наши блогеры обещали, что этот карман вот-вот захлопнется, но этого так и не происходит. Наши клинья проходят мимо Успеновки, но внутри нее остается большой "язык", на котором написано "ВСУ". Противник в любой момент с этого "языка" может нанести удар во фланг или одной, или другой группировке", — рассказал Мощанский.
Ранее в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин также обратил свое внимание на бои в Курахово.
"В Курахово есть значительное продвижение наших штурмовиков в центре города, зона боев расширяется и подходит к микрорайону Южный. В Старых Тернах к северу от города продолжаются бои. Большая часть самой деревни — под нашим контролем. Заняты пансионаты и базы отдыха", — поделился Алехин.
Он заметил, что противник опасается захода российских штурмовиков в промзону Курахово, что может привести к полному окружению города.
Подробнее об этом — в интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром
Несколько дней назад украинское издание New Voice сообщило, что потеря одного только Красноармейска (Покровска), города в Донецкой Народной Республики (ДНР), который пока оккупирован ВСУ, отразится на всей экономике Украины.
По данным источника, вместе с этим населенным пунктом Киев рискует потерять и единственную шахту со стратегическими запасами коксующегося угля, который обеспечивает всю металлургическую отрасль.
30 ноября, 11:22Металлурги объяснили, как падение Покровска обвалит экономику УкраиныПотеря одного только Красноармейска (Покровска), города в Донецкой Народной Республики (ДНР), который пока оккупирован ВСУ, отразится на всей экономике Украины. Об этом 30 ноября сообщило украинское издание New Voice
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.