“Думал, что Россия решит за него все проблемы”: Шатров назвал участников “спектакля” в Сирии - 07.12.2024 Украина.ру
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“Думал, что Россия решит за него все проблемы”: Шатров назвал участников “спектакля” в Сирии
“Думал, что Россия решит за него все проблемы”: Шатров назвал участников “спектакля” в Сирии - 07.12.2024 Украина.ру
“Думал, что Россия решит за него все проблемы”: Шатров назвал участников “спектакля” в Сирии
Сирийская армия не удивила, когда продемонстрировала невысокую боеспособность. У президента страны Башара Асада всегда была надежда на Россию. Но у Сирии свой спектакль, свой контент
2024-12-07T11:40
2024-12-07T11:40
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Он также добавил, что противник накопил силы за многолетний период затишья и посчитал возможным перейти к открытому противостоянию.“У Сирии свой спектакль, свой контент”, — заключил политолог.Наступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.Обучали исламских террористов применять беспилотники-камикадзе инструкторы из ВСУ, рассказал бывший боевик группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*).Бывший боевик "Хайят Тахрир аш-Шама"* рассказал, как Киев помогает террористамПодробнее о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в АрменииПолный текст интервью — Игорь Шатров о том, начнет ли Россия наземную операцию в Сирии и кто передает боевикам опыт войны дронов* Запрещенная в России организация
https://ukraina.ru/20241206/1059465824.html
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новости, россия, сирия, москва, башар асад, восток, детали
Новости, Россия, Сирия, Москва, Башар Асад, Восток, детали

“Думал, что Россия решит за него все проблемы”: Шатров назвал участников “спектакля” в Сирии

11:40 07.12.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийская боевая авиация на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Сирийская армия не удивила, когда продемонстрировала невысокую боеспособность. У президента страны Башара Асада всегда была надежда на Россию. Но у Сирии свой спектакль, свой контент
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
“Он надеялся, что Россия в любой ситуации защитит его режим. У Москвы есть обязательства, подписанные договоры. Но то, как Дамаск все эти годы пользовался поддержкой России, не особо повышая уровень развития армии, снабжения ее современными технологиями, говорит о том, что Асад думал, что за него решат все его проблемы”, — считает Шатров.
Он также добавил, что противник накопил силы за многолетний период затишья и посчитал возможным перейти к открытому противостоянию.
“У Сирии свой спектакль, свой контент”, — заключил политолог.
Наступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.
Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.
Обучали исламских террористов применять беспилотники-камикадзе инструкторы из ВСУ, рассказал бывший боевик группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*).
Бывший боевик "Хайят Тахрир аш-Шама"* рассказал, как Киев помогает террористам
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Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении
Полный текст интервью — Игорь Шатров о том, начнет ли Россия наземную операцию в Сирии и кто передает боевикам опыт войны дронов
* Запрещенная в России организация
 
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Заголовок открываемого материала
11:59Дубинский анонсировал отставку главы Нацбанка и замглавы Офиса Зеленского
11:40“Думал, что Россия решит за него все проблемы”: Шатров назвал участников “спектакля” в Сирии
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