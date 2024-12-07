“Думал, что Россия решит за него все проблемы”: Шатров назвал участников “спектакля” в Сирии
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийская боевая авиация на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Сирийская армия не удивила, когда продемонстрировала невысокую боеспособность. У президента страны Башара Асада всегда была надежда на Россию. Но у Сирии свой спектакль, свой контент
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
“Он надеялся, что Россия в любой ситуации защитит его режим. У Москвы есть обязательства, подписанные договоры. Но то, как Дамаск все эти годы пользовался поддержкой России, не особо повышая уровень развития армии, снабжения ее современными технологиями, говорит о том, что Асад думал, что за него решат все его проблемы”, — считает Шатров.
Он также добавил, что противник накопил силы за многолетний период затишья и посчитал возможным перейти к открытому противостоянию.
“У Сирии свой спектакль, свой контент”, — заключил политолог.
Наступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.
Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.
Обучали исламских террористов применять беспилотники-камикадзе инструкторы из ВСУ, рассказал бывший боевик группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*).
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* Запрещенная в России организация