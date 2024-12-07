https://ukraina.ru/20241207/1059468012.html

“Думал, что Россия решит за него все проблемы”: Шатров назвал участников “спектакля” в Сирии

“Думал, что Россия решит за него все проблемы”: Шатров назвал участников “спектакля” в Сирии - 07.12.2024 Украина.ру

“Думал, что Россия решит за него все проблемы”: Шатров назвал участников “спектакля” в Сирии

Сирийская армия не удивила, когда продемонстрировала невысокую боеспособность. У президента страны Башара Асада всегда была надежда на Россию. Но у Сирии свой спектакль, свой контент

2024-12-07T11:40

2024-12-07T11:40

2024-12-07T11:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Он также добавил, что противник накопил силы за многолетний период затишья и посчитал возможным перейти к открытому противостоянию.“У Сирии свой спектакль, свой контент”, — заключил политолог.Наступление противников президента Сирии Башара Асада началось 27 ноября. За это время исламисты взяли под контроль крупные города Алеппо и Хама, которая расположена в 210 километрах от Дамаска.Военные эксперты утверждают, что успеху боевиков способствовало массовое применение дронов и разведка.Обучали исламских террористов применять беспилотники-камикадзе инструкторы из ВСУ, рассказал бывший боевик группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*).Бывший боевик "Хайят Тахрир аш-Шама"* рассказал, как Киев помогает террористамПодробнее о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в АрменииПолный текст интервью — Игорь Шатров о том, начнет ли Россия наземную операцию в Сирии и кто передает боевикам опыт войны дронов* Запрещенная в России организация

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новости, россия, сирия, москва, башар асад, восток, детали