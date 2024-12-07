Конец близок: эксперт выяснил, что повлияет на завершение украинского конфликта - 07.12.2024 Украина.ру
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Конец близок: эксперт выяснил, что повлияет на завершение украинского конфликта
Конец близок: эксперт выяснил, что повлияет на завершение украинского конфликта - 07.12.2024 Украина.ру
Конец близок: эксперт выяснил, что повлияет на завершение украинского конфликта
Конфликт в любом случае будет завершатся в ходе переговоров между Россией и США. Но никто не знает, в каком состоянии к тому моменту будет режим Зеленского, какую позицию займет Трамп и как будет чувствовать себя Европа
2024-12-07T11:20
2024-12-07T11:20
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
переговоры
сво
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.США нет смысла запугивать Россию ядерным ударом, учитывая, что тот же "Орешник" может достать кого угодно где угодно, а западная ПРО (противоракетная оборона) ничего с ним не сможет сделать."Вроде бы Трамп не тянет на самоубийцу. Так что конфликт в любом случае будет завершатся в ходе переговоров между Россией и США. Но мы не знаем, в каком состоянии к тому моменту будет режим Зеленского, какую позицию займет Трамп и как будет чувствовать себя Европа", — добавил Пятибратов.Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук заявил, что демонстрация силы России не убеждает Запад, так как по нему еще не прилетали бомбы.“Возможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории противника (а не его "прокси" — Украины). Но тут есть проблема: как бы там кто-нибудь не счел, что это вовсе удар не по пустынной местности, а просто до Вашингтона "не долетело". Будет всем неприятно, если в ответ на попытку такой демонстрации они ответят реальным серьезным ударом, полагая, что он именно ответный”, — отметил Ющук.В интервью изданию Украина.ру политолог-американист Грег Вайнер также обратил внимание на возможную ядерную эскалацию между Россией и США."Я думаю, что все прекрасно понимают последствия таких ударов. Поэтому дальше кидания шапок о паркет вряд ли дело зайдет", — заявил Вайнер.Подробнее об идеях Трампа по поводу Украины - в интервью Грега Вайнера изданию Украина.ру Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине.Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Полный текст интервью — Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры, сво, детали
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры, СВО, детали

Конец близок: эксперт выяснил, что повлияет на завершение украинского конфликта

11:20 07.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр"
Боевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Конфликт в любом случае будет завершатся в ходе переговоров между Россией и США. Но никто не знает, в каком состоянии к тому моменту будет режим Зеленского, какую позицию займет Трамп и как будет чувствовать себя Европа
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
"Зеленский уже сейчас говорит, что у Украины нет сил продолжать боевые действия против России. Ситуация на фронте тоже говорит, что у нас есть преимущество, на которое никак не повлияло решение США разрешить дальнобойные удары. Украинский кризис закончится точно. И тут многое будет зависеть от того, какую политику будет вести Трамп. А он сейчас намекает, что попытается погасить этот конфликт с позиции силы", — подробно объяснил Пятибратов.
США нет смысла запугивать Россию ядерным ударом, учитывая, что тот же "Орешник" может достать кого угодно где угодно, а западная ПРО (противоракетная оборона) ничего с ним не сможет сделать.
"Вроде бы Трамп не тянет на самоубийцу. Так что конфликт в любом случае будет завершатся в ходе переговоров между Россией и США. Но мы не знаем, в каком состоянии к тому моменту будет режим Зеленского, какую позицию займет Трамп и как будет чувствовать себя Европа", — добавил Пятибратов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук заявил, что демонстрация силы России не убеждает Запад, так как по нему еще не прилетали бомбы.
“Возможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории противника (а не его "прокси" — Украины). Но тут есть проблема: как бы там кто-нибудь не счел, что это вовсе удар не по пустынной местности, а просто до Вашингтона "не долетело". Будет всем неприятно, если в ответ на попытку такой демонстрации они ответят реальным серьезным ударом, полагая, что он именно ответный”, — отметил Ющук.
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30 ноября, 05:10
Россия должна поменять курс: пока на Запад не прилетают бомбы, никто не переживает — ЮщукВозможно стоит нанести удар по пустынной местности на территории Запада (а не его "прокси" — Украины), потому что сейчас демонстрация сил России не вызывает у США и Европы тревогу
В интервью изданию Украина.ру политолог-американист Грег Вайнер также обратил внимание на возможную ядерную эскалацию между Россией и США.
"Я думаю, что все прекрасно понимают последствия таких ударов. Поэтому дальше кидания шапок о паркет вряд ли дело зайдет", — заявил Вайнер.
Подробнее об идеях Трампа по поводу Украины - в интервью Грега Вайнера изданию Украина.ру Мирный посланник Трампа и пророссийский Маск. Грег Вайнер о том, как закончить войну на Украине.
Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Полный текст интервью — Иван Пятибратов: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийпереговорыСВОдетали
 
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