Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии - 07.12.2024 Украина.ру
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Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии
Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии - 07.12.2024 Украина.ру
Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии
Звонок канцлера Германии Олафа Шольца лидеру РФ Владимиру Путину обозначил политическую линию всей его партии социал-демократов, а его поездка в Киев демонстрирует запрос немецкого общества, которое не желает отказываться от Украины
2024-12-07T09:50
2024-12-07T09:50
новости
германия
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владимир зеленский
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.Комментируя недавнюю поездку Шольца в Киев и ноябрьский звонок Путину, эксперт отметил, что у политиков всегда присутствует личный мотив — это ведение определенной политической игры и работы. Спустя 10 дней после звонка Путину Шольц в интервью журналистам немецкого издания ZDF опроверг обвинения в том, что этот разговор был выгоден лично ему и повредил Украине. Также лидер Германии отметил, что продолжит диалог с Москвой.Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать ещеСпустя 3 дня Владимир Зеленский сообщил, что немецкий канцлер рассказал ему о содержании своего недавнего диалога с лидером РФ.Другие темы: "Люди устали": The Times назвала число поклонников Зеленского среди украинцевПолный текст интервью — Виталий Волков: Шольц сел на шпагат между Москвой и Киевом, а у Бербок не получилось
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, киев, украина, олаф шольц, владимир путин, владимир зеленский, европа, детали
Новости, Германия, Киев, Украина, Олаф Шольц, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Европа, детали

Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии

09:50 07.12.2024
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP / Markus Schreiber
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Звонок канцлера Германии Олафа Шольца лидеру РФ Владимиру Путину обозначил политическую линию всей его партии социал-демократов, а его поездка в Киев демонстрирует запрос немецкого общества, которое не желает отказываться от Украины
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.
Комментируя недавнюю поездку Шольца в Киев и ноябрьский звонок Путину, эксперт отметил, что у политиков всегда присутствует личный мотив — это ведение определенной политической игры и работы.

"Звонок Путину вызвал колоссальную критику и в Германии, и в Европе, и со стороны Украины. Это был смелый шаг канцлера, который обозначил политическую линию не его лично, а всей его партии социал-демократов. С другой стороны, поездка в Киев имеет цель успокоить тех немцев, которые волнуются, что Германия бросит Украину. Давайте смотреть на вещи объективно: большая часть населения Германии против отказа от помощи украинцам, она еще недостаточно боится "Орешника", — объяснил Волков.

Спустя 10 дней после звонка Путину Шольц в интервью журналистам немецкого издания ZDF опроверг обвинения в том, что этот разговор был выгоден лично ему и повредил Украине. Также лидер Германии отметил, что продолжит диалог с Москвой.
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