https://ukraina.ru/20241207/1059410953.html

Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии

Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии - 07.12.2024 Украина.ру

Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца лидеру РФ Владимиру Путину обозначил политическую линию всей его партии социал-демократов, а его поездка в Киев демонстрирует запрос немецкого общества, которое не желает отказываться от Украины

2024-12-07T09:50

2024-12-07T09:50

2024-12-07T09:50

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олаф шольц

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владимир зеленский

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.Комментируя недавнюю поездку Шольца в Киев и ноябрьский звонок Путину, эксперт отметил, что у политиков всегда присутствует личный мотив — это ведение определенной политической игры и работы. Спустя 10 дней после звонка Путину Шольц в интервью журналистам немецкого издания ZDF опроверг обвинения в том, что этот разговор был выгоден лично ему и повредил Украине. Также лидер Германии отметил, что продолжит диалог с Москвой.Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать ещеСпустя 3 дня Владимир Зеленский сообщил, что немецкий канцлер рассказал ему о содержании своего недавнего диалога с лидером РФ.Другие темы: "Люди устали": The Times назвала число поклонников Зеленского среди украинцевПолный текст интервью — Виталий Волков: Шольц сел на шпагат между Москвой и Киевом, а у Бербок не получилось

https://ukraina.ru/20241129/1059317316.html

германия

киев

украина

европа

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новости, германия, киев, украина, олаф шольц, владимир путин, владимир зеленский, европа, детали