Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии
© AP / Markus Schreiber
© AP / Markus Schreiber
Звонок канцлера Германии Олафа Шольца лидеру РФ Владимиру Путину обозначил политическую линию всей его партии социал-демократов, а его поездка в Киев демонстрирует запрос немецкого общества, которое не желает отказываться от Украины
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.
"Звонок Путину вызвал колоссальную критику и в Германии, и в Европе, и со стороны Украины. Это был смелый шаг канцлера, который обозначил политическую линию не его лично, а всей его партии социал-демократов. С другой стороны, поездка в Киев имеет цель успокоить тех немцев, которые волнуются, что Германия бросит Украину. Давайте смотреть на вещи объективно: большая часть населения Германии против отказа от помощи украинцам, она еще недостаточно боится "Орешника", — объяснил Волков.
Спустя 10 дней после звонка Путину Шольц в интервью журналистам немецкого издания ZDF опроверг обвинения в том, что этот разговор был выгоден лично ему и повредил Украине. Также лидер Германии отметил, что продолжит диалог с Москвой.
Спустя 3 дня Владимир Зеленский сообщил, что немецкий канцлер рассказал ему о содержании своего недавнего диалога с лидером РФ.
29 ноября, 17:04Зеленский заявил, что Шольц выдал ему все секреты из разговора с ПутинымВладимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего написал в своем телеграм-канале, что немецкий лидер рассказал ему о содержании своего недавнего диалога с лидером РФ Владимиром Путиным
Полный текст интервью — Виталий Волков: Шольц сел на шпагат между Москвой и Киевом, а у Бербок не получилось