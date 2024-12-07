https://ukraina.ru/20241207/1059406998.html

"Подливает масла": Калинчук объяснил акцию Запада по поводу выборов президента Украины

"Подливает масла": Калинчук объяснил акцию Запада по поводу выборов президента Украины - 07.12.2024 Украина.ру

"Подливает масла": Калинчук объяснил акцию Запада по поводу выборов президента Украины

Запад "запускает" весточку про выборы президента на Украине, чтобы создать иллюзию законности и предстоящих изменений в стране. На самом деле, если бы кто-то из кураторов Киева желал мира, то уже заменил бы Владимира Зеленского

2024-12-07T11:10

2024-12-07T11:10

2024-12-07T11:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.Он отметил, что президентские выборы на Украине не ожидаются в ближайшее время.По его словам, если бы Запад хотел мира, он бы уже сменил нынешнего главу киевского режима.Ранее британская газета The Times со ссылкой на данные соцопроса, проведенного Центром социального мониторинга в Киеве сообщила, что у Зеленского почти нет шансов вновь стать президентом Украины, так как большинство граждан страны не желает видеть его на этом посту. Голосовать за него готовы лишь 16% граждан страны."Очень сложно быть популярным президентом, когда у тебя уже три года идет полномасштабная война. <...> Люди устали, и почти у каждого есть кто-то, кого они потеряли. Это огромный вызов для Зеленского", — отметили в газете слова депутата украинской Верховной Рады Александры Устиновой.Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.Выработка условного рефлекса: американцы организовали в Киеве круглый стол о выборахЕще по теме: "Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" ЗеленскогоПолный текст интервью — Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну

https://ukraina.ru/20241130/1059324045.html

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада, президентские выборы, выборы, детали