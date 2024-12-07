"Подливает масла": Калинчук объяснил акцию Запада по поводу выборов президента Украины - 07.12.2024 Украина.ру
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"Подливает масла": Калинчук объяснил акцию Запада по поводу выборов президента Украины
"Подливает масла": Калинчук объяснил акцию Запада по поводу выборов президента Украины - 07.12.2024 Украина.ру
"Подливает масла": Калинчук объяснил акцию Запада по поводу выборов президента Украины
Запад "запускает" весточку про выборы президента на Украине, чтобы создать иллюзию законности и предстоящих изменений в стране. На самом деле, если бы кто-то из кураторов Киева желал мира, то уже заменил бы Владимира Зеленского
2024-12-07T11:10
2024-12-07T11:10
новости
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верховная рада
президентские выборы
выборы
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.Он отметил, что президентские выборы на Украине не ожидаются в ближайшее время.По его словам, если бы Запад хотел мира, он бы уже сменил нынешнего главу киевского режима.Ранее британская газета The Times со ссылкой на данные соцопроса, проведенного Центром социального мониторинга в Киеве сообщила, что у Зеленского почти нет шансов вновь стать президентом Украины, так как большинство граждан страны не желает видеть его на этом посту. Голосовать за него готовы лишь 16% граждан страны."Очень сложно быть популярным президентом, когда у тебя уже три года идет полномасштабная война. &lt;...&gt; Люди устали, и почти у каждого есть кто-то, кого они потеряли. Это огромный вызов для Зеленского", — отметили в газете слова депутата украинской Верховной Рады Александры Устиновой.Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.Выработка условного рефлекса: американцы организовали в Киеве круглый стол о выборахЕще по теме: "Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" ЗеленскогоПолный текст интервью — Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну
https://ukraina.ru/20241130/1059324045.html
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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада, президентские выборы, выборы, детали
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада, президентские выборы, выборы, детали

"Подливает масла": Калинчук объяснил акцию Запада по поводу выборов президента Украины

11:10 07.12.2024
 
Фото: © AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
Фото: © AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
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Запад "запускает" весточку про выборы президента на Украине, чтобы создать иллюзию законности и предстоящих изменений в стране. На самом деле, если бы кто-то из кураторов Киева желал мира, то уже заменил бы Владимира Зеленского
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук.
Он отметил, что президентские выборы на Украине не ожидаются в ближайшее время.

"Эту идейку [по поводу выборов] кто-то специально запускает. Чтобы сформировать иллюзию того, что на Украине к власти придет кто-то вменяемый, с которым можно будет иметь дело. С чего бы Зеленскому проводить эти выборы? Президент России [Владимир Путин] недавно назвал украинскую верхушку шайкой, узурпировавшей власть", — подчеркнул Калинчук.

По его словам, если бы Запад хотел мира, он бы уже сменил нынешнего главу киевского режима.
Ранее британская газета The Times со ссылкой на данные соцопроса, проведенного Центром социального мониторинга в Киеве сообщила, что у Зеленского почти нет шансов вновь стать президентом Украины, так как большинство граждан страны не желает видеть его на этом посту. Голосовать за него готовы лишь 16% граждан страны.
"Очень сложно быть популярным президентом, когда у тебя уже три года идет полномасштабная война. <...> Люди устали, и почти у каждого есть кто-то, кого они потеряли. Это огромный вызов для Зеленского", — отметили в газете слова депутата украинской Верховной Рады Александры Устиновой.
Фото: Владимир Зеленский
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Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.
С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.
Выработка условного рефлекса: американцы организовали в Киеве круглый стол о выборах
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Полный текст интервью — Руслан Калинчук: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну
 
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