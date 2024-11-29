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"Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" Зеленского

"Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" Зеленского - 29.11.2024 Украина.ру

"Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" Зеленского

На Западе уже начали искать кандидатов для замены Владимира Зеленского. Об этом 29 ноября заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Соответствующую статью он разместил на сайте своего движения

2024-11-29T13:59

2024-11-29T13:59

2024-11-29T13:59

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президентские выборы на украине (2014)

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Он добавил, что эти данные о рейтинге Зеленского появились с разрешения западных кураторов, "сливающих" его: "Украинские официальные социологи "прозрели". Им разрешили "прозреть" западные кураторы".Ранее польское издание Rzeczpolita (RP) написало, что президентские выборы на Украине могут пройти уже в 2025 году. Но победу Зеленскому никто не пророчит — киевские политики настроены скептически, отметило издание.В публикации обратили внимание на то, что сразу несколько собеседников издания называют главным политическим соперником Зеленского посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного."Также очевидно, что к президентским выборам будут готовиться и Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Виталий Кличко и, возможно, Сергей Притула (украинский телерадиоведущий)", — заявил украинский политолог, директор Киевского института мировой политики Евгений Магда.Зеленскому пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Он написал, что разрешение США бить по России ракетами ATACMS приведет к тому, что мир Зеленского скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США. По мнению журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена."Ходячий мертвец". Украинские и зарубежные эксперты и политики о судьбе киевского режимаПолномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.Выработка условного рефлекса: американцы организовали в Киеве круглый стол о выборахЕще по теме: Кулеба предрек Зеленскому политический конец и назвал причину

https://ukraina.ru/20241115/1058943694.html

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, валерий залужный, президентские выборы, президентские выборы на украине (2014)