"Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" Зеленского
Западные кураторы не просто так разрешили рассказать правду о рейтинге Зеленского
© телеграм-канал Владимира Зеленского Фото: Владимир Зеленский
© телеграм-канал Владимира Зеленского
На Западе уже начали искать кандидатов для замены Владимира Зеленского. Об этом 29 ноября заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Соответствующую статью он разместил на сайте своего движения
"Начинают появляться рейтинги, где Зеленский занимает вовсе не первую строчку, а вторую и даже третью", — уточнил Медведчук.
Он добавил, что эти данные о рейтинге Зеленского появились с разрешения западных кураторов, "сливающих" его: "Украинские официальные социологи "прозрели". Им разрешили "прозреть" западные кураторы".
Ранее польское издание Rzeczpolita (RP) написало, что президентские выборы на Украине могут пройти уже в 2025 году. Но победу Зеленскому никто не пророчит — киевские политики настроены скептически, отметило издание.
В публикации обратили внимание на то, что сразу несколько собеседников издания называют главным политическим соперником Зеленского посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.
"Также очевидно, что к президентским выборам будут готовиться и Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Виталий Кличко и, возможно, Сергей Притула (украинский телерадиоведущий)", — заявил украинский политолог, директор Киевского института мировой политики Евгений Магда.
15 ноября, 15:08"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборахПрезидентские выборы на Украине могут пройти уже в 2025 году. Но победу Владимиру Зеленскому никто не пророчит — киевские политики настроены скептически. Об этом 15 ноября написало польское издание Rzeczpolita (RP)
Зеленскому пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Он написал, что разрешение США бить по России ракетами ATACMS приведет к тому, что мир Зеленского скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США. По мнению журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена.
Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.
С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.