Кочетков: русская идея может оказаться силой, которая будет посерьезнее российской ядерной триады
Россия должна стать привлекательной для своего собственного народа, чтобы он почувствовал себя хозяином у себя дома, а не "временным жильцом без прописки", которого могут заменить на каких-то других людей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Еще несколько лет назад было не принято говорить о русской цивилизации. У либералов и некоторых соседей России это вызывало хохот. Но сейчас это уже вызывает не хохот, а скрежет зубов, отметил политолог.
Но российское государство до сих пор четко не сформулировало, что же это такое. А если мы встанем на позиции нашей цивилизационной миссии, мы поймем, как надо действовать, отметил волонтер.
"Для этого Россия должна стать привлекательной для своего собственного народа, чтобы он почувствовал себя хозяином у себя дома, а не временным жильцом без прописки, которого могут заменить на каких-то других людей. В этом случае все остальные народы будут на нас смотреть совершенно другими глазами", — подчеркнул Кочетков.
По мнению политолога, только русская цивилизация может предложить альтернативу западной, китайская цивилизация на это не способна. Россия могла бы этим заняться. Но для этого необходимо провести серьезную работу внутри страны, указал эксперт.
"С русской идеей сейчас продолжают бороться. А с ней не надо бороться. Ее надо просто взять на вооружение. И тогда мы получим такую силу, которая будет посерьезнее нашей ядерной триады", — подытожил собеседник издания.
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