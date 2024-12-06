Кочетков: русская идея может оказаться силой, которая будет посерьезнее российской ядерной триады - 06.12.2024 Украина.ру
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Кочетков: русская идея может оказаться силой, которая будет посерьезнее российской ядерной триады
Кочетков: русская идея может оказаться силой, которая будет посерьезнее российской ядерной триады - 06.12.2024 Украина.ру
Кочетков: русская идея может оказаться силой, которая будет посерьезнее российской ядерной триады
Россия должна стать привлекательной для своего собственного народа, чтобы он почувствовал себя хозяином у себя дома, а не "временным жильцом без прописки", которого могут заменить на каких-то других людей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2024-12-06T03:00
2024-12-06T03:00
новости
россия
алексей кочетков
цивилизация
запад
китай
жители
русский
детали
либералы
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Еще несколько лет назад было не принято говорить о русской цивилизации. У либералов и некоторых соседей России это вызывало хохот. Но сейчас это уже вызывает не хохот, а скрежет зубов, отметил политолог.Но российское государство до сих пор четко не сформулировало, что же это такое. А если мы встанем на позиции нашей цивилизационной миссии, мы поймем, как надо действовать, отметил волонтер.По мнению политолога, только русская цивилизация может предложить альтернативу западной, китайская цивилизация на это не способна. Россия могла бы этим заняться. Но для этого необходимо провести серьезную работу внутри страны, указал эксперт."С русской идеей сейчас продолжают бороться. А с ней не надо бороться. Ее надо просто взять на вооружение. И тогда мы получим такую силу, которая будет посерьезнее нашей ядерной триады", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.О том, почему в США заговорили о пересмотре ядерной доктрины и к каким последствиям это может привести — в интервью Ивана Пятибратова: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб на сайте Украина.ру.
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новости, россия, алексей кочетков, цивилизация, запад, китай, жители, русский, детали, либералы, русская культура
Новости, Россия, Алексей Кочетков, цивилизация, Запад, Китай, жители, русский, детали, либералы, русская культура

Кочетков: русская идея может оказаться силой, которая будет посерьезнее российской ядерной триады

03:00 06.12.2024
 
© РИА Новости . Р.Папикьян / Перейти в фотобанкматрешка
матрешка - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Р.Папикьян
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Россия должна стать привлекательной для своего собственного народа, чтобы он почувствовал себя хозяином у себя дома, а не "временным жильцом без прописки", которого могут заменить на каких-то других людей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Еще несколько лет назад было не принято говорить о русской цивилизации. У либералов и некоторых соседей России это вызывало хохот. Но сейчас это уже вызывает не хохот, а скрежет зубов, отметил политолог.
Но российское государство до сих пор четко не сформулировало, что же это такое. А если мы встанем на позиции нашей цивилизационной миссии, мы поймем, как надо действовать, отметил волонтер.
"Для этого Россия должна стать привлекательной для своего собственного народа, чтобы он почувствовал себя хозяином у себя дома, а не временным жильцом без прописки, которого могут заменить на каких-то других людей. В этом случае все остальные народы будут на нас смотреть совершенно другими глазами", — подчеркнул Кочетков.
По мнению политолога, только русская цивилизация может предложить альтернативу западной, китайская цивилизация на это не способна. Россия могла бы этим заняться. Но для этого необходимо провести серьезную работу внутри страны, указал эксперт.
"С русской идеей сейчас продолжают бороться. А с ней не надо бороться. Ее надо просто взять на вооружение. И тогда мы получим такую силу, которая будет посерьезнее нашей ядерной триады", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.
О том, почему в США заговорили о пересмотре ядерной доктрины и к каким последствиям это может привести — в интервью Ивана Пятибратова: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб на сайте Украина.ру.
Сэмюэль Трэпп интервью
Вчера, 09:45
Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа СШАТрамп хочет силой заставить страны БРИКС выбирать между их собственными желаниями и тем, что нужно лично ему. В таком случае он проиграет эту войну. Госдолг Америки продала Япония, а Франция принимает юани для расчетов с Китаем.
 
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