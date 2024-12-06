https://ukraina.ru/20241206/1059427797.html

Кочетков: русская идея может оказаться силой, которая будет посерьезнее российской ядерной триады

Кочетков: русская идея может оказаться силой, которая будет посерьезнее российской ядерной триады - 06.12.2024 Украина.ру

Кочетков: русская идея может оказаться силой, которая будет посерьезнее российской ядерной триады

Россия должна стать привлекательной для своего собственного народа, чтобы он почувствовал себя хозяином у себя дома, а не "временным жильцом без прописки", которого могут заменить на каких-то других людей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков

2024-12-06T03:00

2024-12-06T03:00

2024-12-06T03:00

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россия

алексей кочетков

цивилизация

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русский

детали

либералы

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Еще несколько лет назад было не принято говорить о русской цивилизации. У либералов и некоторых соседей России это вызывало хохот. Но сейчас это уже вызывает не хохот, а скрежет зубов, отметил политолог.Но российское государство до сих пор четко не сформулировало, что же это такое. А если мы встанем на позиции нашей цивилизационной миссии, мы поймем, как надо действовать, отметил волонтер.По мнению политолога, только русская цивилизация может предложить альтернативу западной, китайская цивилизация на это не способна. Россия могла бы этим заняться. Но для этого необходимо провести серьезную работу внутри страны, указал эксперт."С русской идеей сейчас продолжают бороться. А с ней не надо бороться. Ее надо просто взять на вооружение. И тогда мы получим такую силу, которая будет посерьезнее нашей ядерной триады", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если десант НАТО высадится в Батуми, Грузию и Россию спасет только Георгиевский трактат на сайте Украина.ру.О том, почему в США заговорили о пересмотре ядерной доктрины и к каким последствиям это может привести — в интервью Ивана Пятибратова: США прошляпили Россию, Китай и КНДР, поэтому готовятся сбросить пару ядерных бомб на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241205/1059420675.html

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запад

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новости, россия, алексей кочетков, цивилизация, запад, китай, жители, русский, детали, либералы, русская культура