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В киевском парке Славы демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны - СМИ
В киевском парке Славы демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны - СМИ - 05.12.2024 Украина.ру
В киевском парке Славы демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны - СМИ
Бюсты героев Великой Отечественной войны демонтировали в киевском парке Славы, сообщает украинское издание "Страна.ua"
2024-12-05T08:25
2024-12-05T08:25
2024-12-05T07:52
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"В Киеве демонтировали бюсты героев войны с нацистской Германией (Сидора) Ковпака, (Ивана) Черняховского, (Павла) Рыбалко и (Алексея) Федорова", - перечислили в материале.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.Подробнее о сносе памятников и возмущении украинцев - в материале В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, киев, памятник, снос
Новости, Украина, Россия, Киев, памятник, снос
В киевском парке Славы демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны - СМИ
Бюсты героев Великой Отечественной войны демонтировали в киевском парке Славы, сообщает украинское издание "Страна.ua"