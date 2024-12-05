Не учли, что мы побеждаем: эксперт о том, почему вместо "мешка репараций" Киеву пришлют протезы с Запада - 05.12.2024 Украина.ру
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Не учли, что мы побеждаем: эксперт о том, почему вместо "мешка репараций" Киеву пришлют протезы с Запада
Не учли, что мы побеждаем: эксперт о том, почему вместо "мешка репараций" Киеву пришлют протезы с Запада - 05.12.2024 Украина.ру
Не учли, что мы побеждаем: эксперт о том, почему вместо "мешка репараций" Киеву пришлют протезы с Запада
Запад думал, что людские ресурсы в России исчерпаются к середине 2025 года, когда "никакими деньгами нельзя будет заманить людей на службу". Но они не учли, что российская армия побеждает. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-12-05T06:30
2024-12-05T06:30
новости
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В современной войне все воюют "двойками" и "тройками", но Россия делает акцент на людях. Потому что бойцы в этих "двойках" и "тройках" должны реально воевать, сказал эксперт.Это в первый год СВО украинцы могли потерпеть, потому что думали, что якобы "русские принесут им мешок денег в качестве репараций". Но сейчас в качестве "репараций" Украине в лучшем случае придет протез с Запада, иронично отметил он.Запад же думал, что в России людские ресурсы исчерпаются к середине 2025 года, когда "никакими деньгами нельзя будет заманить людей на службу". Но они не учли, что российская армия побеждает, указал полковник запаса."Потери не такие большие. К тому же, народ понимает, что если война закончится, то они в будущем уже так не заработают", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.О новых успехах российской армии на Донбассе — в материале Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, илья мощанский, вс рф, всу, война, детали, сво, спецоперация, нато, румыния, потери всу, репарации
Новости, Россия, Украина, Запад, Илья Мощанский, ВС РФ, ВСУ, война, детали, СВО, Спецоперация, НАТО, Румыния, потери ВСУ, репарации

Не учли, что мы побеждаем: эксперт о том, почему вместо "мешка репараций" Киеву пришлют протезы с Запада

06:30 05.12.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Запад думал, что людские ресурсы в России исчерпаются к середине 2025 года, когда "никакими деньгами нельзя будет заманить людей на службу". Но они не учли, что российская армия побеждает. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
В современной войне все воюют "двойками" и "тройками", но Россия делает акцент на людях. Потому что бойцы в этих "двойках" и "тройках" должны реально воевать, сказал эксперт.
"Даже западные СМИ признают, что украинские новобранцы, которые приезжают для обучения на полигоны в страны НАТО, бегут (60 тысяч человек). Мой давний знакомый из Украины два месяца тренировался, чтобы переплыть Тису. Переплыл и остался в Румынии. Людей нет уже", — подчеркнул Мощанский.
Это в первый год СВО украинцы могли потерпеть, потому что думали, что якобы "русские принесут им мешок денег в качестве репараций". Но сейчас в качестве "репараций" Украине в лучшем случае придет протез с Запада, иронично отметил он.
Запад же думал, что в России людские ресурсы исчерпаются к середине 2025 года, когда "никакими деньгами нельзя будет заманить людей на службу". Но они не учли, что российская армия побеждает, указал полковник запаса.
"Потери не такие большие. К тому же, народ понимает, что если война закончится, то они в будущем уже так не заработают", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
О новых успехах российской армии на Донбассе — в материале Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.
Эдуард Басурин интервью - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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