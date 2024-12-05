Не учли, что мы побеждаем: эксперт о том, почему вместо "мешка репараций" Киеву пришлют протезы с Запада
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Запад думал, что людские ресурсы в России исчерпаются к середине 2025 года, когда "никакими деньгами нельзя будет заманить людей на службу". Но они не учли, что российская армия побеждает. Об этом в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
В современной войне все воюют "двойками" и "тройками", но Россия делает акцент на людях. Потому что бойцы в этих "двойках" и "тройках" должны реально воевать, сказал эксперт.
Это в первый год СВО украинцы могли потерпеть, потому что думали, что якобы "русские принесут им мешок денег в качестве репараций". Но сейчас в качестве "репараций" Украине в лучшем случае придет протез с Запада, иронично отметил он.
Запад же думал, что в России людские ресурсы исчерпаются к середине 2025 года, когда "никакими деньгами нельзя будет заманить людей на службу". Но они не учли, что российская армия побеждает, указал полковник запаса.
"Потери не такие большие. К тому же, народ понимает, что если война закончится, то они в будущем уже так не заработают", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск на сайте Украина.ру.
О новых успехах российской армии на Донбассе — в материале Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов Яром на сайте Украина.ру.