Два мирных жителя погибли при подрыве на мине в Брянской области - 18.06.2024 Украина.ру
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Два мирных жителя погибли при подрыве на мине в Брянской области
Два мирных жителя погибли при подрыве на мине в Брянской области - 18.06.2024 Украина.ру
Два мирных жителя погибли при подрыве на мине в Брянской области
В Климовском районе Брянской области местные жители подорвались на мине, двое погибли. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз 18 июня в своём телеграм-канале
2024-06-18T16:22
2024-06-18T16:22
новости
брянская область
александр богомаз
россия
мины
погиб
погибшие
всу
вооруженные силы украины
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Жители Климовского района зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности.Глава региона попросил жителей проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах территории, где установлены предупреждающие знаки с указанием минной опасности.Об обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ - в материале Травмы и контузии: власти Белгородской области рассказали об обстреле ВСУ и пострадавших на сайте Украина.ру.
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новости, брянская область, александр богомаз, россия, мины, погиб, погибшие, всу, вооруженные силы украины
Новости, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, мины, погиб, погибшие, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Два мирных жителя погибли при подрыве на мине в Брянской области

16:22 18.06.2024
 
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Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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В Климовском районе Брянской области местные жители подорвались на мине, двое погибли. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз 18 июня в своём телеграм-канале
Жители Климовского района зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности.
"В результате подрыва на мине, к сожалению, двое жителей погибли на месте. Один житель получил ранения. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь", - написал Богомаз.
Глава региона попросил жителей проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах территории, где установлены предупреждающие знаки с указанием минной опасности.
Об обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ - в материале Травмы и контузии: власти Белгородской области рассказали об обстреле ВСУ и пострадавших на сайте Украина.ру.
 
НовостиБрянская областьАлександр БогомазРоссияминыпогибпогибшиеВСУВооруженные силы Украины
 
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