Два мирных жителя погибли при подрыве на мине в Брянской области
В Климовском районе Брянской области местные жители подорвались на мине, двое погибли. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз 18 июня в своём телеграм-канале
Жители Климовского района зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности.
"В результате подрыва на мине, к сожалению, двое жителей погибли на месте. Один житель получил ранения. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь", - написал Богомаз.
Глава региона попросил жителей проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах территории, где установлены предупреждающие знаки с указанием минной опасности.
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