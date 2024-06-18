https://ukraina.ru/20240618/1055711926.html

Два мирных жителя погибли при подрыве на мине в Брянской области

Два мирных жителя погибли при подрыве на мине в Брянской области - 18.06.2024 Украина.ру

Два мирных жителя погибли при подрыве на мине в Брянской области

В Климовском районе Брянской области местные жители подорвались на мине, двое погибли. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз 18 июня в своём телеграм-канале

2024-06-18T16:22

2024-06-18T16:22

2024-06-18T16:22

новости

брянская область

александр богомаз

россия

мины

погиб

погибшие

всу

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1f/1037057550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_025efa5b32c5ae1522aa8971ec6ecea5.jpg

Жители Климовского района зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности.Глава региона попросил жителей проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах территории, где установлены предупреждающие знаки с указанием минной опасности.Об обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ - в материале Травмы и контузии: власти Белгородской области рассказали об обстреле ВСУ и пострадавших на сайте Украина.ру.

брянская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брянская область, александр богомаз, россия, мины, погиб, погибшие, всу, вооруженные силы украины