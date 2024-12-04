https://ukraina.ru/20241204/1059403852.html

План Трампа, успехи россиян, тотальная мобилизация. Главное на Украине на 13:00 4 декабря

План Трампа, успехи россиян, тотальная мобилизация. Главное на Украине на 13:00 4 декабря - 04.12.2024 Украина.ру

План Трампа, успехи россиян, тотальная мобилизация. Главное на Украине на 13:00 4 декабря

На Западе обсуждают план Трампа, а Медведчук полагает, что партнеры расчленят Украину; ВСУ теряют бойцов и технику; военные призывают украинцев готовиться: мобилизованы будут все

2024-12-04T13:00

2024-12-04T13:00

2024-12-04T14:54

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спецоперация

сво

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виктор медведчук

кит келлог

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У победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа есть три плана по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом, бывшим директором национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Несколько советников представили свои идеи друг другу на публичных форумах и лично Трампу."Один из бывших сотрудников национальной обороны Трампа, участвовавший в передаче власти, сказал, что есть три основных предложения (урегулирования конфликта на Украине - ред.): план Келлога, одно предложение от избранного вице-президента Джей-Ди Вэнса и ещё одно, выдвинутое Ричардом Гренеллом, бывшим директором национальной разведки", - говорится в материале.Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины в рамках мирного соглашения и считает, что членство Украины в НАТО не входит в интересы США.Как заявил агентству неназванный старший советник Трампа по внешней политике, Гренелл был одним из немногих людей, присутствовавших на встрече Трампа и Зеленского в Нью-Йорке в сентябре, и будущий президент прислушивается к мнению Гренелла по европейским вопросам.План Келлога, разработанный в соавторстве с бывшим чиновником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, включает в себя прекращение огня на основе заморозки существующей на момент урегулирования линии фронта.Предложение Вэнса может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию РФ, что Киев не вступит в НАТО.Ранее агентство писало, что план Трампа будет включать в себя отказ Киева от территорий в пользу России.По данным СМИ, Трампу еще предстоит собрать главную рабочую группу по разработке плана мирного урегулирования.Как отмечают источники, итоговое соглашение, скорее всего, будет зависеть от того, что решат между собой Трамп, Владимир Зеленский и российский президент Владимир Путин.В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что плана Трампа по Украине не существует.При этом он заявил, что считает невозможным создание на территории Украины зон ответственности разных стран."Я не воображаю себе ситуации, когда будут зоны ответственности различных стран, как это было в Ираке", - сказал польский министр.Во время предвыборной кампании Трамп не раз подчеркивал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также заверял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что дискуссии о необходимости замораживания украинского конфликта на Западе связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя. В Кремле ранее не раз заявляли, что России важно достичь своих целей в украинском конфликте, вариант заморозки не подойдет.В свою очередь, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук вообще полагает, что западные партнеры Киева разрежут Украину и начнут торги за каждую ее часть."План Зеленского о наказании, ограблении и расчленении России не сработал. Но деньги вложены, и немалые. Поэтому грабить, расчленять и наказывать будут Украину… Страну разрежут, как тушку, и за каждый ее кусок начнутся торги. При этом основной покупатель на территории Украины окажется вовсе не Россия, ей просто де-факто уступят освобожденные от нацистов территории, а Европа", - написал Медведчук в своей статье.По его словам, юг Украины хотят отдать Румынии, реальный шанс прирасти территориями имеет и Польша."Отправленный в отставку [Борис] Джонсон после мэра Лондона явно желает стать мэром Киева… Европа готова оккупировать Украину. И тут все логично: украинцы воюют за европейскую мечту, поэтому "цивилизованные" европейцы придут на Украину с оружием и поставят их к стенке", - отметил Медведчук.Он добавил, что коллективный Запад прекращает шантаж России и пытается договориться. Но простым жителям Украины в этих договоренностях ничего не светит, и лучший вариант - "податься в Россию, прямо с территориями".Успехи ВС РФВ некоторых регионах Украины с ночи звучит воздушная тревога.В подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры, посетовал в телеграм-канале назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.В свою очередь, назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин информировал о повреждении башни сотовой связи.Министерство обороны России рассказало о других успехах ВС РФ.Так, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи.Потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пикап и два 105-мм орудия М119 производства США, уничтожен склад боеприпасов.В зоне ответственности группировки войск "Восток" украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих, танк, бронетранспортер и две самоходные артиллерийские установки."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 113-й, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле и Днепроэнергия Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 23-й и 151-й механизированных бригад ВСУ", - перечислили в ведомстве.Потери ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" составили до 55 военных."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 110-й механизированной бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Садовое и Приозерное Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении.Британская газета Guardian написала, что ноябрь 2024 года стал худшим для Украины в конфликте почти за два года.По данным издания, территориальные потери Киева в ноябре составили в общем 1202 квадратных километра, что примерно равно площади Нью-Йорка.Тотальная мобилизацияЗаместитель командира 68-й бригады ВСУ с позывным "Явир" предупредил, что из-за провалов ВСУ все украинские мужчины должны готовиться к тому, что будут мобилизованы."У всех сейчас есть страх, что они попадут на войну, и их жизнь закончится. Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Оно их не обойдет... Скоро будут привлекаться все", - заверил военнослужащий.При этом он признал, что военкоматы для выполнения плана мобилизации "набирают всех подряд", из-за чего к ним в бригаду из 140 человек пополнения приезжают 60 непригодных.Весной на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. С тех пор в интернете появилось много видеозаписей силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.В среду украинский пленный Сергей Огинский рассказал РИА "Новости", что его мобилизовали в украинском Тернополе, хотя он был на учете в психдиспансере и имел судимости."Шел рано на работу, в 7 утра. И они остановили меня и сказали, что вот, вышел закон, что можно брать судимых, проедемте с нами. Приехал с ними, пришла медкомиссия, и сказали, что, мол, ты поедешь с нами на полигон… Сказали, что уже останусь там на месяц ... Я им говорил ... я, мол, и в психушке был, и много у меня судимостей. Они говорят: "Да, да, мы разберемся"... Так никто ж не разбирается", - сказал он.Сергея мобилизовали 18 мая, после изменения закона о мобилизации на Украине, в ТЦК провели медкомиссию, после чего его отправили на полигон, где прошла еще одна медкомиссия.На вопрос о диагнозе, поставленном в психдиспансере, он ответил, что был признан склонным к суициду.Подробнее о мобилизации - в материале "И женщин, и собак, и кошек". Депутат Рады назвал условие для мобилизации детей на Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241204/1059396672.html

https://ukraina.ru/20241203/1059380330.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, запад, тернополь, дональд трамп, виктор медведчук, кит келлог, мобилизация, всу, вс рф, удары, воздушная тревога, план