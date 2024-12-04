МИД РФ рассказал о приговорах украинским неонацистам и наёмникам
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 04.12.2024
За совершение военных преступлений российские суды вынесли приговоры украинским неонацистам и наёмникам. Об этом на брифинге 4 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
На основании собранных Следственным комитетом доказательств суд приговорил к 14 годам лишения свободы заочно наёмников из Грузии Гиорги Руситашвили, Нодар Петриашвили, Вано Надирадзе. К 23 годам тюрьмы приговорён занимавшийся вербовкой иностранных наёмников в ВСУ, создатель так называемого "грузинского легиона" Ушанги Мамулашвили.
"Пожизненный приговор заочно получил командир ВСУ Александр Жакун. В результате его преступных приказов об обстрелах жилых кварталов г.Углегорска (ДНР) в январе 2015 года погибли 4 мирных жителя, 2 из них – дети, были ранены 1 взрослый и ребёнок",- сообщила Захарова.
Он также рассказала, что решением суда под стражу заключён попавший в плен в Курской области британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон. В отношении него было возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях в составе ВСУ на российской территории.
"Правоохранительные органы России продолжат работу по привлечению к ответственности укронацистов и иностранных наёмников за военные и иные преступления", - сообщила журналистам официальный представитель МИД России.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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