МИД РФ рассказал о приговорах украинским неонацистам и наёмникам - 04.12.2024 Украина.ру
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МИД РФ рассказал о приговорах украинским неонацистам и наёмникам
МИД РФ рассказал о приговорах украинским неонацистам и наёмникам - 04.12.2024 Украина.ру
МИД РФ рассказал о приговорах украинским неонацистам и наёмникам
За совершение военных преступлений российские суды вынесли приговоры украинским неонацистам и наёмникам. Об этом на брифинге 4 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-12-04T13:28
2024-12-04T13:28
новости
россия
грузия
донецкая народная республика
мария захарова
вооруженные силы украины
следственный комитет
приговор
иностранные наемники
всу
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На основании собранных Следственным комитетом доказательств суд приговорил к 14 годам лишения свободы заочно наёмников из Грузии Гиорги Руситашвили, Нодар Петриашвили, Вано Надирадзе. К 23 годам тюрьмы приговорён занимавшийся вербовкой иностранных наёмников в ВСУ, создатель так называемого "грузинского легиона" Ушанги Мамулашвили."Пожизненный приговор заочно получил командир ВСУ Александр Жакун. В результате его преступных приказов об обстрелах жилых кварталов г.Углегорска (ДНР) в январе 2015 года погибли 4 мирных жителя, 2 из них – дети, были ранены 1 взрослый и ребёнок",- сообщила Захарова.Он также рассказала, что решением суда под стражу заключён попавший в плен в Курской области британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон. В отношении него было возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях в составе ВСУ на российской территории."Правоохранительные органы России продолжат работу по привлечению к ответственности укронацистов и иностранных наёмников за военные и иные преступления", - сообщила журналистам официальный представитель МИД России.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре План Трампа, успехи россиян, тотальная мобилизация. Главное на Украине на 13:00 4 декабря
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Новости
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Украина.ру
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4.7
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новости, россия, грузия, донецкая народная республика, мария захарова, вооруженные силы украины, следственный комитет, приговор, иностранные наемники, всу, сво, кто, приговоры, военные преступления, мид рф
Новости, Россия, Грузия, Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, приговор, иностранные наемники, ВСУ, СВО, КТО, приговоры, Военные преступления, МИД РФ

МИД РФ рассказал о приговорах украинским неонацистам и наёмникам

13:28 04.12.2024
 
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 04.12.2024
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 04.12.2024
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За совершение военных преступлений российские суды вынесли приговоры украинским неонацистам и наёмникам. Об этом на брифинге 4 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
На основании собранных Следственным комитетом доказательств суд приговорил к 14 годам лишения свободы заочно наёмников из Грузии Гиорги Руситашвили, Нодар Петриашвили, Вано Надирадзе. К 23 годам тюрьмы приговорён занимавшийся вербовкой иностранных наёмников в ВСУ, создатель так называемого "грузинского легиона" Ушанги Мамулашвили.
"Пожизненный приговор заочно получил командир ВСУ Александр Жакун. В результате его преступных приказов об обстрелах жилых кварталов г.Углегорска (ДНР) в январе 2015 года погибли 4 мирных жителя, 2 из них – дети, были ранены 1 взрослый и ребёнок",- сообщила Захарова.
Он также рассказала, что решением суда под стражу заключён попавший в плен в Курской области британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон. В отношении него было возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях в составе ВСУ на российской территории.
"Правоохранительные органы России продолжат работу по привлечению к ответственности укронацистов и иностранных наёмников за военные и иные преступления", - сообщила журналистам официальный представитель МИД России.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре План Трампа, успехи россиян, тотальная мобилизация. Главное на Украине на 13:00 4 декабря
 
НовостиРоссияГрузияДонецкая Народная РеспубликаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСледственный комитетприговориностранные наемникиВСУСВОКТОприговорыВоенные преступленияМИД РФ
 
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