https://ukraina.ru/20241204/1059405420.html

МИД РФ рассказал о приговорах украинским неонацистам и наёмникам

МИД РФ рассказал о приговорах украинским неонацистам и наёмникам - 04.12.2024 Украина.ру

МИД РФ рассказал о приговорах украинским неонацистам и наёмникам

За совершение военных преступлений российские суды вынесли приговоры украинским неонацистам и наёмникам. Об этом на брифинге 4 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-12-04T13:28

2024-12-04T13:28

2024-12-04T13:28

новости

россия

грузия

донецкая народная республика

мария захарова

вооруженные силы украины

следственный комитет

приговор

иностранные наемники

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/04/1059405293_4:0:610:341_1920x0_80_0_0_049ffefb8278fca13f8af66652bbd658.jpg.webp

На основании собранных Следственным комитетом доказательств суд приговорил к 14 годам лишения свободы заочно наёмников из Грузии Гиорги Руситашвили, Нодар Петриашвили, Вано Надирадзе. К 23 годам тюрьмы приговорён занимавшийся вербовкой иностранных наёмников в ВСУ, создатель так называемого "грузинского легиона" Ушанги Мамулашвили."Пожизненный приговор заочно получил командир ВСУ Александр Жакун. В результате его преступных приказов об обстрелах жилых кварталов г.Углегорска (ДНР) в январе 2015 года погибли 4 мирных жителя, 2 из них – дети, были ранены 1 взрослый и ребёнок",- сообщила Захарова.Он также рассказала, что решением суда под стражу заключён попавший в плен в Курской области британский наёмник Джеймс Скотт Рис Андерсон. В отношении него было возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях в составе ВСУ на российской территории."Правоохранительные органы России продолжат работу по привлечению к ответственности укронацистов и иностранных наёмников за военные и иные преступления", - сообщила журналистам официальный представитель МИД России.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре План Трампа, успехи россиян, тотальная мобилизация. Главное на Украине на 13:00 4 декабря

россия

грузия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, грузия, донецкая народная республика, мария захарова, вооруженные силы украины, следственный комитет, приговор, иностранные наемники, всу, сво, кто, приговоры, военные преступления, мид рф