https://ukraina.ru/20241203/1059379363.html
Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией
Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией - 03.12.2024 Украина.ру
Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией
Парламент Абхазии 3 декабря проголосовал против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов российских юридических лиц на территории страны. Против принятия документа выступала оппозиция.
2024-12-03T12:20
2024-12-03T12:20
2024-12-03T13:28
новости
абхазия
россия
сухум
беспорядки
инвестиции
постсоветское пространство
бывший ссср
союзники
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059382117_0:78:3068:1804_1920x0_80_0_0_64d2cbd567c2036ca3f0ff978d4138d4.jpg
Законопроект о ратификации абхазско-российского соглашения о реализации инвестиционных проектов российских юридических лиц на территории Абхазии стал поводом для массовых беспорядков в Сухуме. Оппозиционеры захватили резиденцию президента страны, который вскоре подал в отставку.Соглашение было подписано 30 октября делегациями Абхазии и России. Ратификация документа была запланирована на 15 ноября и не состоялась из-за массовых беспорядков, устроенных оппозицией.По итогам переговоров властей Абхазии с оппозиционерами в отставку ушли президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб. В стране состоятся досрочные президентские выборы.Согласно законопроекту, власти Абхазии брали на себя обязательство гарантировать российским инвесторам вложения в экономику республики. В частности, предлагалось гарантировать инвестиции в недвижимость, промышленность, сельское хозяйство и сектор услуг, а также в инфраструктуру.Большинство граждан Абхазии получили российские паспорта. При этом российским гражданам абхазское гражданство предоставляется в редчайших случаях – даже членам семей с общими детьми.Россия является донором госбюджета Абхазии, обеспечивая выплату зарплат работникам бюджетной сферы. Российские компании на безвозмездной основе построили в Абхазии объекты энергетики, водоснабжения и дороги, а также оказали финансовую и иную помощь объектам культуры. Армия России выполняет миротворческую миссию на границе республики с Грузией.Абхазия поставляет в Россию фрукты и вина. Особую популярность у российских граждан имеют абхазские мандарины и пляжи на побережье Чёрного моря.Ранее в новостях: Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Боязнь грузинского бизнеса. Почему в Абхазии хотят российских денег, но не инвесторов
абхазия
россия
сухум
бывший ссср
черное море
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059382117_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a0d25d1f77e30d4baa11d9deb4e08ab4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, абхазия, россия, сухум, беспорядки, инвестиции, постсоветское пространство, бывший ссср, союзники, черное море
Новости, Абхазия, Россия, Сухум, Беспорядки, инвестиции, постсоветское пространство, бывший СССР, союзники, Черное море
Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией
12:20 03.12.2024 (обновлено: 13:28 03.12.2024)
Парламент Абхазии 3 декабря проголосовал против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов российских юридических лиц на территории страны. Против принятия документа выступала оппозиция.
Законопроект о ратификации абхазско-российского соглашения о реализации инвестиционных проектов российских юридических лиц на территории Абхазии стал поводом для массовых беспорядков в Сухуме. Оппозиционеры захватили резиденцию президента страны, который вскоре подал в отставку.
Соглашение было подписано 30 октября делегациями Абхазии и России. Ратификация документа была запланирована на 15 ноября и не состоялась из-за массовых беспорядков, устроенных оппозицией.
По итогам переговоров властей Абхазии с оппозиционерами в отставку ушли президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб. В стране состоятся досрочные президентские выборы.
Согласно законопроекту, власти Абхазии брали на себя обязательство гарантировать российским инвесторам вложения в экономику республики. В частности, предлагалось гарантировать инвестиции в недвижимость, промышленность, сельское хозяйство и сектор услуг, а также в инфраструктуру.
Большинство граждан Абхазии получили российские паспорта. При этом российским гражданам абхазское гражданство предоставляется в редчайших случаях – даже членам семей с общими детьми.
Россия является донором госбюджета Абхазии, обеспечивая выплату зарплат работникам бюджетной сферы. Российские компании на безвозмездной основе построили в Абхазии объекты энергетики, водоснабжения и дороги, а также оказали финансовую и иную помощь объектам культуры. Армия России выполняет миротворческую миссию на границе республики с Грузией.
Абхазия поставляет в Россию фрукты и вина. Особую популярность у российских граждан имеют абхазские мандарины и пляжи на побережье Чёрного моря
.