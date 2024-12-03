Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией - 03.12.2024 Украина.ру
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Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией
Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией - 03.12.2024 Украина.ру
Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией
Парламент Абхазии 3 декабря проголосовал против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов российских юридических лиц на территории страны. Против принятия документа выступала оппозиция.
2024-12-03T12:20
2024-12-03T13:28
новости
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Законопроект о ратификации абхазско-российского соглашения о реализации инвестиционных проектов российских юридических лиц на территории Абхазии стал поводом для массовых беспорядков в Сухуме. Оппозиционеры захватили резиденцию президента страны, который вскоре подал в отставку.Соглашение было подписано 30 октября делегациями Абхазии и России. Ратификация документа была запланирована на 15 ноября и не состоялась из-за массовых беспорядков, устроенных оппозицией.По итогам переговоров властей Абхазии с оппозиционерами в отставку ушли президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб. В стране состоятся досрочные президентские выборы.Согласно законопроекту, власти Абхазии брали на себя обязательство гарантировать российским инвесторам вложения в экономику республики. В частности, предлагалось гарантировать инвестиции в недвижимость, промышленность, сельское хозяйство и сектор услуг, а также в инфраструктуру.Большинство граждан Абхазии получили российские паспорта. При этом российским гражданам абхазское гражданство предоставляется в редчайших случаях – даже членам семей с общими детьми.Россия является донором госбюджета Абхазии, обеспечивая выплату зарплат работникам бюджетной сферы. Российские компании на безвозмездной основе построили в Абхазии объекты энергетики, водоснабжения и дороги, а также оказали финансовую и иную помощь объектам культуры. Армия России выполняет миротворческую миссию на границе республики с Грузией.Абхазия поставляет в Россию фрукты и вина. Особую популярность у российских граждан имеют абхазские мандарины и пляжи на побережье Чёрного моря.Ранее в новостях: Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Боязнь грузинского бизнеса. Почему в Абхазии хотят российских денег, но не инвесторов
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новости, абхазия, россия, сухум, беспорядки, инвестиции, постсоветское пространство, бывший ссср, союзники, черное море
Новости, Абхазия, Россия, Сухум, Беспорядки, инвестиции, постсоветское пространство, бывший СССР, союзники, Черное море

Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией

12:20 03.12.2024 (обновлено: 13:28 03.12.2024)
 
© РИА Новости . Акоп Кущян / Перейти в фотобанкПарламент Абхазии отверг ратификацию инвестиционного соглашения с РФ
Парламент Абхазии отверг ратификацию инвестиционного соглашения с РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Акоп Кущян
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Парламент Абхазии 3 декабря проголосовал против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов российских юридических лиц на территории страны. Против принятия документа выступала оппозиция.
Законопроект о ратификации абхазско-российского соглашения о реализации инвестиционных проектов российских юридических лиц на территории Абхазии стал поводом для массовых беспорядков в Сухуме. Оппозиционеры захватили резиденцию президента страны, который вскоре подал в отставку.
Соглашение было подписано 30 октября делегациями Абхазии и России. Ратификация документа была запланирована на 15 ноября и не состоялась из-за массовых беспорядков, устроенных оппозицией.
По итогам переговоров властей Абхазии с оппозиционерами в отставку ушли президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб. В стране состоятся досрочные президентские выборы.
Согласно законопроекту, власти Абхазии брали на себя обязательство гарантировать российским инвесторам вложения в экономику республики. В частности, предлагалось гарантировать инвестиции в недвижимость, промышленность, сельское хозяйство и сектор услуг, а также в инфраструктуру.
Большинство граждан Абхазии получили российские паспорта. При этом российским гражданам абхазское гражданство предоставляется в редчайших случаях – даже членам семей с общими детьми.
Россия является донором госбюджета Абхазии, обеспечивая выплату зарплат работникам бюджетной сферы. Российские компании на безвозмездной основе построили в Абхазии объекты энергетики, водоснабжения и дороги, а также оказали финансовую и иную помощь объектам культуры. Армия России выполняет миротворческую миссию на границе республики с Грузией.
Абхазия поставляет в Россию фрукты и вина. Особую популярность у российских граждан имеют абхазские мандарины и пляжи на побережье Чёрного моря.
Ранее в новостях: Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Боязнь грузинского бизнеса. Почему в Абхазии хотят российских денег, но не инвесторов
 
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