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Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией

Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией - 03.12.2024 Украина.ру

Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией

Парламент Абхазии 3 декабря проголосовал против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов российских юридических лиц на территории страны. Против принятия документа выступала оппозиция.

2024-12-03T12:20

2024-12-03T12:20

2024-12-03T13:28

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Законопроект о ратификации абхазско-российского соглашения о реализации инвестиционных проектов российских юридических лиц на территории Абхазии стал поводом для массовых беспорядков в Сухуме. Оппозиционеры захватили резиденцию президента страны, который вскоре подал в отставку.Соглашение было подписано 30 октября делегациями Абхазии и России. Ратификация документа была запланирована на 15 ноября и не состоялась из-за массовых беспорядков, устроенных оппозицией.По итогам переговоров властей Абхазии с оппозиционерами в отставку ушли президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб. В стране состоятся досрочные президентские выборы.Согласно законопроекту, власти Абхазии брали на себя обязательство гарантировать российским инвесторам вложения в экономику республики. В частности, предлагалось гарантировать инвестиции в недвижимость, промышленность, сельское хозяйство и сектор услуг, а также в инфраструктуру.Большинство граждан Абхазии получили российские паспорта. При этом российским гражданам абхазское гражданство предоставляется в редчайших случаях – даже членам семей с общими детьми.Россия является донором госбюджета Абхазии, обеспечивая выплату зарплат работникам бюджетной сферы. Российские компании на безвозмездной основе построили в Абхазии объекты энергетики, водоснабжения и дороги, а также оказали финансовую и иную помощь объектам культуры. Армия России выполняет миротворческую миссию на границе республики с Грузией.Абхазия поставляет в Россию фрукты и вина. Особую популярность у российских граждан имеют абхазские мандарины и пляжи на побережье Чёрного моря.Ранее в новостях: Абхазия обвинила спецслужбы Запада в политической дестабилизации Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Боязнь грузинского бизнеса. Почему в Абхазии хотят российских денег, но не инвесторов

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новости, абхазия, россия, сухум, беспорядки, инвестиции, постсоветское пространство, бывший ссср, союзники, черное море