Украинский военнослужащий заочно осужден за убийство пожилой жительницы Мариуполя - 02.12.2024 Украина.ру
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Украинский военнослужащий заочно осужден за убийство пожилой жительницы Мариуполя
Украинский военнослужащий заочно осужден за убийство пожилой жительницы Мариуполя - 02.12.2024 Украина.ру
Украинский военнослужащий заочно осужден за убийство пожилой жительницы Мариуполя
Военнослужащий запрещённого в России украинского батальона "Азов"* Андрей Ромащенко заочно приговорён к 24 годам лишения свободы за убийство пожилой женщины в Мариуполе. Об этом сообщает Следственный комитет России.
2024-12-02T13:02
2024-12-02T13:02
новости
россия
мариуполь
донецкая народная республика
"азов"
следственный комитет
ск рф
приговор
украинские националисты
сво
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Верховным Судом Донецкой Народной Республики заочно вынесен приговор солдату Андрею Ромащенко, проходящему военную службу в отряде спецназначения войсковой части 3057 национальной гвардии Украины (запрещенный в России украинский националистический батальон "Азов"*). Он признан виновным в совершении таких преступлений, как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти."Следствием и судом установлено, что с 24 февраля 2022 года Ромащенко участвовал в боевых действиях на территории г. Мариуполя Донецкой Народной Республики. В один из дней в марте-апреле 2022 года он обнаружил в жилом доме пожилую женщину и, осознавая, что она не является участником вооруженного конфликта, по мотивам политической и идеологической ненависти выстрелил из автомата АК-74 ей в грудь. Женщина от полученного ранения скончалась на месте", - сказано в официалном сообщении.Досудебное расследование провели сотрудники СК РФ. По приговору суда Ромащенко заочно назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск.* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.До этого Военнослужащих ВСУ осудили за убийство мирного жителя Мариуполя Также сообщалось, что ВС РФ уничтожили группу азовцев* в Харьковской области и вышли к новым рубежам Другие новости на тему военных преступлений: "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов
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новости, россия, мариуполь, донецкая народная республика, "азов", следственный комитет, ск рф, приговор, украинские националисты, сво, убийство, криминал, приговоры, суд, военные преступления, всу, днр
Новости, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, "Азов", Следственный комитет, СК РФ, приговор, украинские националисты, СВО, убийство, криминал, приговоры, Суд, Военные преступления, ВСУ, ДНР

Украинский военнослужащий заочно осужден за убийство пожилой жительницы Мариуполя

13:02 02.12.2024
 
Военнослужащий запрещённого в России украинского батальона "Азов"* Андрей Ромащенко, осужденный за убийство пожилой женщины в Мариуполе
Военнослужащий запрещённого в России украинского батальона Азов* Андрей Ромащенко, осужденный за убийство пожилой женщины в Мариуполе
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Военнослужащий запрещённого в России украинского батальона "Азов"* Андрей Ромащенко заочно приговорён к 24 годам лишения свободы за убийство пожилой женщины в Мариуполе. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Верховным Судом Донецкой Народной Республики заочно вынесен приговор солдату Андрею Ромащенко, проходящему военную службу в отряде спецназначения войсковой части 3057 национальной гвардии Украины (запрещенный в России украинский националистический батальон "Азов"*). Он признан виновным в совершении таких преступлений, как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти.
"Следствием и судом установлено, что с 24 февраля 2022 года Ромащенко участвовал в боевых действиях на территории г. Мариуполя Донецкой Народной Республики. В один из дней в марте-апреле 2022 года он обнаружил в жилом доме пожилую женщину и, осознавая, что она не является участником вооруженного конфликта, по мотивам политической и идеологической ненависти выстрелил из автомата АК-74 ей в грудь. Женщина от полученного ранения скончалась на месте", - сказано в официалном сообщении.
Досудебное расследование провели сотрудники СК РФ. По приговору суда Ромащенко заочно назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск.
* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.
До этого Военнослужащих ВСУ осудили за убийство мирного жителя Мариуполя
Также сообщалось, что ВС РФ уничтожили группу азовцев* в Харьковской области и вышли к новым рубежам
Другие новости на тему военных преступлений: "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов
 
НовостиРоссияМариупольДонецкая Народная Республика"Азов"Следственный комитетСК РФприговорукраинские националистыСВОубийствокриминалприговорыСудВоенные преступленияВСУДНР
 
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