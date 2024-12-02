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Украинский военнослужащий заочно осужден за убийство пожилой жительницы Мариуполя

Украинский военнослужащий заочно осужден за убийство пожилой жительницы Мариуполя - 02.12.2024 Украина.ру

Украинский военнослужащий заочно осужден за убийство пожилой жительницы Мариуполя

Военнослужащий запрещённого в России украинского батальона "Азов"* Андрей Ромащенко заочно приговорён к 24 годам лишения свободы за убийство пожилой женщины в Мариуполе. Об этом сообщает Следственный комитет России.

2024-12-02T13:02

2024-12-02T13:02

2024-12-02T13:02

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Верховным Судом Донецкой Народной Республики заочно вынесен приговор солдату Андрею Ромащенко, проходящему военную службу в отряде спецназначения войсковой части 3057 национальной гвардии Украины (запрещенный в России украинский националистический батальон "Азов"*). Он признан виновным в совершении таких преступлений, как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти."Следствием и судом установлено, что с 24 февраля 2022 года Ромащенко участвовал в боевых действиях на территории г. Мариуполя Донецкой Народной Республики. В один из дней в марте-апреле 2022 года он обнаружил в жилом доме пожилую женщину и, осознавая, что она не является участником вооруженного конфликта, по мотивам политической и идеологической ненависти выстрелил из автомата АК-74 ей в грудь. Женщина от полученного ранения скончалась на месте", - сказано в официалном сообщении.Досудебное расследование провели сотрудники СК РФ. По приговору суда Ромащенко заочно назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск.* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.До этого Военнослужащих ВСУ осудили за убийство мирного жителя Мариуполя Также сообщалось, что ВС РФ уничтожили группу азовцев* в Харьковской области и вышли к новым рубежам Другие новости на тему военных преступлений: "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов

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