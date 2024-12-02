Козин: если на Россию снова полетят дальнобойные ракеты НАТО, она будет умножать силу ударов по Украине - 02.12.2024 Украина.ру
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Козин: если на Россию снова полетят дальнобойные ракеты НАТО, она будет умножать силу ударов по Украине
Козин: если на Россию снова полетят дальнобойные ракеты НАТО, она будет умножать силу ударов по Украине - 02.12.2024 Украина.ру
Козин: если на Россию снова полетят дальнобойные ракеты НАТО, она будет умножать силу ударов по Украине
Россия должна заявить о том, что каждый раз, когда США, Британия или Франция будут использовать против нее дальнобойные ракеты, количество поражаемых объектов на территории Украины будет увеличиваться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
2024-12-02T04:15
2024-12-02T04:15
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Как известно, удары новейшей ракетой "Орешник" значительно повредили завод "Южмаш", но больше таких целей Россия не уничтожает. Однако мы видим, что Украина нанесла удары ракетами ATACMS по военным объектам в Курской и Брянской областях, отметил дипломат.То есть будет расти количество поражаемых критически важных объектов на территории Украины. Но о предстоящих ударах следует предупредить гражданское население, которое работает на таких предприятиях, отметил он.Эксперт подчеркнул, что обновленная 19 ноября этого года ядерная доктрина предусматривает нанесение ударов и по тем странам, которые используют против России любые виды вооружений. Дипломат отметил, что США используют дальнобойные системы ATACMS, Британия и Франция — Storm Shadow/SCALP. Тем более президент Франции Эммануэль Макрон заявил об этом после того, как в России сделали соответствующее предупреждение о нанесении ответных ядерных ударов, добавил Козин."Чтобы наши слова не оказались лишь политическими заявлениями, без реальных материальных последствий, необходимо совершать действия. Нужно, как говорят, власть употребить, а не просто призывать к порядку", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О том, по какому сценарию могут развиваться события в зоне СВО — в статье Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, франция, эммануэль макрон, нато, южмаш, ракеты, сша, atacms, scalp , storm shadow , ракетный удар, сво, спецоперация, война, детали, британия
Новости, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, Южмаш, ракеты, США, ATACMS, SCALP , Storm Shadow , ракетный удар, СВО, Спецоперация, война, детали, Британия

Козин: если на Россию снова полетят дальнобойные ракеты НАТО, она будет умножать силу ударов по Украине

04:15 02.12.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия должна заявить о том, что каждый раз, когда США, Британия или Франция будут использовать против нее дальнобойные ракеты, количество поражаемых объектов на территории Украины будет увеличиваться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Как известно, удары новейшей ракетой "Орешник" значительно повредили завод "Южмаш", но больше таких целей Россия не уничтожает. Однако мы видим, что Украина нанесла удары ракетами ATACMS по военным объектам в Курской и Брянской областях, отметил дипломат.
"Я считаю, нужно четко заявить от имени нашего руководства, что каждый раз, когда США, Британия или Франция будет использовать дальнобойные ракеты против России (и не важно по каким объектам они будут бить: гражданским или военным), каждый раз мы будем умножать удар по "Южмашу" в 2-3 раза", — подчеркнул Козин.
То есть будет расти количество поражаемых критически важных объектов на территории Украины. Но о предстоящих ударах следует предупредить гражданское население, которое работает на таких предприятиях, отметил он.
Эксперт подчеркнул, что обновленная 19 ноября этого года ядерная доктрина предусматривает нанесение ударов и по тем странам, которые используют против России любые виды вооружений.
Дипломат отметил, что США используют дальнобойные системы ATACMS, Британия и Франция — Storm Shadow/SCALP. Тем более президент Франции Эммануэль Макрон заявил об этом после того, как в России сделали соответствующее предупреждение о нанесении ответных ядерных ударов, добавил Козин.
"Чтобы наши слова не оказались лишь политическими заявлениями, без реальных материальных последствий, необходимо совершать действия. Нужно, как говорят, власть употребить, а не просто призывать к порядку", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.
О том, по какому сценарию могут развиваться события в зоне СВО — в статье Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
30 ноября, 07:00
Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войнуЛюбой кризис сначала развивается медленно, а потом – с ускорением. И именно поэтому для нас важно как можно скорее одержать на Украине победу в виде безоговорочной капитуляции киевского режима. Потому что в этом случае мы выскочим из военной части кризиса
 
НовостиРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронНАТОЮжмашракетыСШАATACMSSCALPStorm Shadowракетный ударСВОСпецоперациявойнадеталиБритания
 
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