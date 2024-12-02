Козин: если на Россию снова полетят дальнобойные ракеты НАТО, она будет умножать силу ударов по Украине
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С4 "Тюльпан" самоходно-артиллерийского полка ЦВО на Красноармейском направлении
Россия должна заявить о том, что каждый раз, когда США, Британия или Франция будут использовать против нее дальнобойные ракеты, количество поражаемых объектов на территории Украины будет увеличиваться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Как известно, удары новейшей ракетой "Орешник" значительно повредили завод "Южмаш", но больше таких целей Россия не уничтожает. Однако мы видим, что Украина нанесла удары ракетами ATACMS по военным объектам в Курской и Брянской областях, отметил дипломат.
"Я считаю, нужно четко заявить от имени нашего руководства, что каждый раз, когда США, Британия или Франция будет использовать дальнобойные ракеты против России (и не важно по каким объектам они будут бить: гражданским или военным), каждый раз мы будем умножать удар по "Южмашу" в 2-3 раза", — подчеркнул Козин.
То есть будет расти количество поражаемых критически важных объектов на территории Украины. Но о предстоящих ударах следует предупредить гражданское население, которое работает на таких предприятиях, отметил он.
Эксперт подчеркнул, что обновленная 19 ноября этого года ядерная доктрина предусматривает нанесение ударов и по тем странам, которые используют против России любые виды вооружений.
"Чтобы наши слова не оказались лишь политическими заявлениями, без реальных материальных последствий, необходимо совершать действия. Нужно, как говорят, власть употребить, а не просто призывать к порядку", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.
О том, по какому сценарию могут развиваться события в зоне СВО — в статье Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.
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