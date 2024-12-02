https://ukraina.ru/20241202/1059332576.html

Козин: если на Россию снова полетят дальнобойные ракеты НАТО, она будет умножать силу ударов по Украине

Козин: если на Россию снова полетят дальнобойные ракеты НАТО, она будет умножать силу ударов по Украине - 02.12.2024 Украина.ру

Козин: если на Россию снова полетят дальнобойные ракеты НАТО, она будет умножать силу ударов по Украине

Россия должна заявить о том, что каждый раз, когда США, Британия или Франция будут использовать против нее дальнобойные ракеты, количество поражаемых объектов на территории Украины будет увеличиваться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин

2024-12-02T04:15

2024-12-02T04:15

2024-12-02T04:15

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Как известно, удары новейшей ракетой "Орешник" значительно повредили завод "Южмаш", но больше таких целей Россия не уничтожает. Однако мы видим, что Украина нанесла удары ракетами ATACMS по военным объектам в Курской и Брянской областях, отметил дипломат.То есть будет расти количество поражаемых критически важных объектов на территории Украины. Но о предстоящих ударах следует предупредить гражданское население, которое работает на таких предприятиях, отметил он.Эксперт подчеркнул, что обновленная 19 ноября этого года ядерная доктрина предусматривает нанесение ударов и по тем странам, которые используют против России любые виды вооружений. Дипломат отметил, что США используют дальнобойные системы ATACMS, Британия и Франция — Storm Shadow/SCALP. Тем более президент Франции Эммануэль Макрон заявил об этом после того, как в России сделали соответствующее предупреждение о нанесении ответных ядерных ударов, добавил Козин."Чтобы наши слова не оказались лишь политическими заявлениями, без реальных материальных последствий, необходимо совершать действия. Нужно, как говорят, власть употребить, а не просто призывать к порядку", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О том, по какому сценарию могут развиваться события в зоне СВО — в статье Ростислава Ищенко Перспективы наступления ВС РФ на юге на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241130/1059314268.html

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