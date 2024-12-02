Украина будет полностью уничтожена: Козин раскрыл, что будет, если Зеленскому передадут ядерное оружие - 02.12.2024 Украина.ру
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Украина будет полностью уничтожена: Козин раскрыл, что будет, если Зеленскому передадут ядерное оружие
Украина будет полностью уничтожена: Козин раскрыл, что будет, если Зеленскому передадут ядерное оружие - 02.12.2024 Украина.ру
Украина будет полностью уничтожена: Козин раскрыл, что будет, если Зеленскому передадут ядерное оружие
Если Украина получит ядерное оружие, то она нанесет по российской территории первый удар. Но в этом случае она будет полностью уничтожена как государство ответным ядерным ударом России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
2024-12-02T06:30
2024-12-02T06:30
новости
россия
сша
украина
владимир зеленский
ядерное оружие
геополитика
ядерная доктрина
уничтожение
банковая
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Ранее, 21 ноября, газета The New York Times сообщила, что чиновники из США и Европы предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР.По мнению дипломата, подобных вещей психически неуравновешенному бывшему президенту Украины, а сейчас рядовому гражданину Владимиру Зеленскому не стоит передавать ни под каким соусом, это крайне опасно.Но если Зеленскому все-таки передадут оружие, тут нужно учитывать два важных момента, полагает историк.По словам дипломата, в таком случае речь пойдет не о разрушении какого-то завода военно-промышленного комплекса (ВПК) или администрации президента на Банковой улице в Киеве — будет уничтожена вся военная машина Украины. Об этом Россия должна сделать специальное заявление, считает он."Второе. Мы можем использовать наши ядерные технологии в соответствии с обновленной доктриной, которая называется "Основы госполитики России в области ядерного сдерживания". И результат для Украины будет точно такой же как в первом случае. Мы имеем на это право", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.
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новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, ядерное оружие, геополитика, ядерная доктрина, уничтожение, банковая, администрация президента, сво, детали, война, спецоперация, впк
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Ядерное оружие, геополитика, ядерная доктрина, уничтожение, Банковая, Администрация президента, СВО, детали, война, Спецоперация, ВПК

Украина будет полностью уничтожена: Козин раскрыл, что будет, если Зеленскому передадут ядерное оружие

06:30 02.12.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Если Украина получит ядерное оружие, то она нанесет по российской территории первый удар. Но в этом случае она будет полностью уничтожена как государство ответным ядерным ударом России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Ранее, 21 ноября, газета The New York Times сообщила, что чиновники из США и Европы предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР.
По мнению дипломата, подобных вещей психически неуравновешенному бывшему президенту Украины, а сейчас рядовому гражданину Владимиру Зеленскому не стоит передавать ни под каким соусом, это крайне опасно.
Но если Зеленскому все-таки передадут оружие, тут нужно учитывать два важных момента, полагает историк.
"Первое. Украина в этом случае использует ядерное оружие и нанесет по российской территории первый ядерный удар. Тогда (и это не подлежит никакому сомнению) она как государство будет полностью уничтожена ответным ядерным ударом", — отметил Козин.
По словам дипломата, в таком случае речь пойдет не о разрушении какого-то завода военно-промышленного комплекса (ВПК) или администрации президента на Банковой улице в Киеве — будет уничтожена вся военная машина Украины. Об этом Россия должна сделать специальное заявление, считает он.
"Второе. Мы можем использовать наши ядерные технологии в соответствии с обновленной доктриной, которая называется "Основы госполитики России в области ядерного сдерживания". И результат для Украины будет точно такой же как в первом случае. Мы имеем на это право", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.
О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.
Сергей Веселовский интервью
29 ноября, 12:45
Сергей Веселовский: Путин намекнул США, что "Орешник" на Украине развеет их могущество как дым над водойМы будем вести диалог только с ответственными людьми в США, которые не будут прятаться за то, что Конгресс или Сенат якобы не утвердил их решения. Мы будем договариваться только тогда, когда будем уверенны, что Запад выполнит все условия будущего соглашения о безопасности во все мире
 
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