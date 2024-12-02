Украина будет полностью уничтожена: Козин раскрыл, что будет, если Зеленскому передадут ядерное оружие
Если Украина получит ядерное оружие, то она нанесет по российской территории первый удар. Но в этом случае она будет полностью уничтожена как государство ответным ядерным ударом России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Ранее, 21 ноября, газета The New York Times сообщила, что чиновники из США и Европы предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР.
По мнению дипломата, подобных вещей психически неуравновешенному бывшему президенту Украины, а сейчас рядовому гражданину Владимиру Зеленскому не стоит передавать ни под каким соусом, это крайне опасно.
Но если Зеленскому все-таки передадут оружие, тут нужно учитывать два важных момента, полагает историк.
"Первое. Украина в этом случае использует ядерное оружие и нанесет по российской территории первый ядерный удар. Тогда (и это не подлежит никакому сомнению) она как государство будет полностью уничтожена ответным ядерным ударом", — отметил Козин.
По словам дипломата, в таком случае речь пойдет не о разрушении какого-то завода военно-промышленного комплекса (ВПК) или администрации президента на Банковой улице в Киеве — будет уничтожена вся военная машина Украины. Об этом Россия должна сделать специальное заявление, считает он.
"Второе. Мы можем использовать наши ядерные технологии в соответствии с обновленной доктриной, которая называется "Основы госполитики России в области ядерного сдерживания". И результат для Украины будет точно такой же как в первом случае. Мы имеем на это право", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.
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