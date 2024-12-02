https://ukraina.ru/20241202/1059308204.html

Украина будет полностью уничтожена: Козин раскрыл, что будет, если Зеленскому передадут ядерное оружие

Украина будет полностью уничтожена: Козин раскрыл, что будет, если Зеленскому передадут ядерное оружие - 02.12.2024 Украина.ру

Украина будет полностью уничтожена: Козин раскрыл, что будет, если Зеленскому передадут ядерное оружие

Если Украина получит ядерное оружие, то она нанесет по российской территории первый удар. Но в этом случае она будет полностью уничтожена как государство ответным ядерным ударом России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин

2024-12-02T06:30

2024-12-02T06:30

2024-12-02T06:30

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Ранее, 21 ноября, газета The New York Times сообщила, что чиновники из США и Европы предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР.По мнению дипломата, подобных вещей психически неуравновешенному бывшему президенту Украины, а сейчас рядовому гражданину Владимиру Зеленскому не стоит передавать ни под каким соусом, это крайне опасно.Но если Зеленскому все-таки передадут оружие, тут нужно учитывать два важных момента, полагает историк.По словам дипломата, в таком случае речь пойдет не о разрушении какого-то завода военно-промышленного комплекса (ВПК) или администрации президента на Банковой улице в Киеве — будет уничтожена вся военная машина Украины. Об этом Россия должна сделать специальное заявление, считает он."Второе. Мы можем использовать наши ядерные технологии в соответствии с обновленной доктриной, которая называется "Основы госполитики России в области ядерного сдерживания". И результат для Украины будет точно такой же как в первом случае. Мы имеем на это право", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш" на сайте Украина.ру.О том, насколько далеко могут зайти США и их союзники в ядерной эскалации — в материале Хватит игр! Роман Шкурлатов о том, какие "красные линии" сохранились в конфликте на Украине.

https://ukraina.ru/20241129/1059306660.html

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новости, россия, сша, украина, владимир зеленский, ядерное оружие, геополитика, ядерная доктрина, уничтожение, банковая, администрация президента, сво, детали, война, спецоперация, впк