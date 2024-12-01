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Зеленский уповает на Байдена, мечтая о членстве Украины в НАТО
Зеленский уповает на Байдена, мечтая о членстве Украины в НАТО - 01.12.2024 Украина.ру
Зеленский уповает на Байдена, мечтая о членстве Украины в НАТО
Уходящий с поста президента США Джозеф Байден может повлиять на принятие Украины в НАТО, которому противятся в Евросоюзе. Об этом 1 декабря по итогам переговоров с Делегацией ЕС заявил Владимир Зеленский.
2024-12-01T20:07
2024-12-01T20:07
2024-12-01T20:07
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Комментируя перспективы членства Украины в НАТО, Зеленский сообщил, что у уходящей администрации Белого дома есть возможность приблизить членство постсоветской республики в этом военно-политическом блоке. Для этого США должны послать чёткий сигнал другим членам Североатлантического альянса, которые пришлют своих глав МИД на саммит 3-4 декабря в Брюсселе.От этой встречи дипломатов стран-членов альянса, заявил Зеленский, Киев ждёт рекомендаций по подготовке к вступлению в НАТО. При этом Киев не рассчитывает на скорое членство.По словам Зеленского, надо надеяться на хорошее, и Байден ещё может повлиять на приближение членства воюющей Украины в Североатлантическом альянсе. Байден может использовать свой последний шанс и дать Киеву возможность пойти долгожданным путём к официальному приглашению стать членом в этом военно-политическом блоке."Есть два месяца у действующей власти США. Они оказывают влияние на тех немногих европейских скептиков, - заявил Зеленский. - Я не вижу, и большинство стран НАТО не видят рисков от рекомендаций относительно положительного будущего членства Украины в НАТО. Это даже не приглашение".Он также отметил, что нынешнее руководство Украины никогда не признает новые регионы России, не смирится с территориальными потерями после госпереворота 2014 года. При этом, отметил он, членство в НАТО рассматривается Киевом как лучшая гарантия безопасности для постсоветской республики. Зеленский уверен, что Украину следует принимать в альянс целиком в признаваемых Западом границах 1991 года без учёта фактически сложившейся в ходе СВО ситуации."Не может быть приглашена в НАТО часть территорий Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории не украинские. Поэтому Украина никогда на это не пойдёт. Если это приглашение, то только полностью всех территорий", — подчеркнул Зеленский.Актуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну Ранее в новостях: Первым делом ПВО: Зеленский попросил делегацию ЕС о военной помощи Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, энтони блинкен, нато, ес, украина-нато, сво, государственная граница, новые регионы, крым, россия
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Энтони Блинкен, НАТО, ЕС, Украина-НАТО, СВО, государственная граница, Новые регионы, Крым, Россия
Зеленский уповает на Байдена, мечтая о членстве Украины в НАТО
Уходящий с поста президента США Джозеф Байден может повлиять на принятие Украины в НАТО, которому противятся в Евросоюзе. Об этом 1 декабря по итогам переговоров с Делегацией ЕС заявил Владимир Зеленский.
Комментируя перспективы членства Украины в НАТО, Зеленский сообщил, что у уходящей администрации Белого дома есть возможность приблизить членство постсоветской республики в этом военно-политическом блоке. Для этого США должны послать чёткий сигнал другим членам Североатлантического альянса, которые пришлют своих глав МИД на саммит 3-4 декабря в Брюсселе.
От этой встречи дипломатов стран-членов альянса, заявил Зеленский, Киев
ждёт рекомендаций по подготовке к вступлению в НАТО. При этом Киев не рассчитывает на скорое членство.
"Но иллюзий нет, - сказал Зеленский. - Есть те же скептические страны и США на сегодняшний день входят, к сожалению, в этот список. Не знаю, рекомендует ли Байден. Но насколько мне известно видение госсекретаря Блинкена позитивнее. Но есть немецкая сторона, венгерская".
По словам Зеленского, надо надеяться на хорошее, и Байден ещё может повлиять на приближение членства воюющей Украины в Североатлантическом альянсе. Байден может использовать свой последний шанс и дать Киеву возможность пойти долгожданным путём к официальному приглашению стать членом в этом военно-политическом блоке.
"Есть два месяца у действующей власти США. Они оказывают влияние на тех немногих европейских скептиков, - заявил Зеленский. - Я не вижу, и большинство стран НАТО не видят рисков от рекомендаций относительно положительного будущего членства Украины в НАТО. Это даже не приглашение".
Он также отметил, что нынешнее руководство Украины никогда не признает новые регионы России
, не смирится с территориальными потерями после госпереворота 2014 года. При этом, отметил он, членство в НАТО рассматривается Киевом как лучшая гарантия безопасности для постсоветской республики.
Зеленский уверен, что Украину следует принимать в альянс целиком в признаваемых Западом границах 1991 года без учёта фактически сложившейся в ходе СВО ситуации.
"Не может быть приглашена в НАТО часть территорий Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории не украинские. Поэтому Украина никогда на это не пойдёт. Если это приглашение, то только полностью всех территорий", — подчеркнул Зеленский.
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине