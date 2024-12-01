https://ukraina.ru/20241201/1059342576.html

"Будет самым секретным": на Западе отреагировали на новый оборонный бюджет России

"Будет самым секретным": на Западе отреагировали на новый оборонный бюджет России - 01.12.2024 Украина.ру

"Будет самым секретным": на Западе отреагировали на новый оборонный бюджет России

Оборонные расходы России в ближайшие годы резко вырастут и будут недоступны для посторонних глаз. Об этом 1 декабря сообщило информагенство Reuters

2024-12-01T17:39

2024-12-01T17:39

2024-12-01T17:39

новости

россия

запад

владимир путин

reuters

сво

социальная политика

социальные расходы

социальные выплаты

социальное государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/19/1046556676_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_274ffd2637b7cfec1c383b1a4e1d7031.jpg

Российский президент Владимир Путин утвердил оборонный бюджет на 2025–2027 годы, отметило информагентство со ссылкой на публикацию официального сайта правовых актов России.Там также отмечено, что правительство России признало своими приоритетами поддержку военнослужащих и СВО наряду с социальными потребностями и технологическим развитием."Правительство представило проект бюджета как "сбалансированный", с дефицитом, сниженным до 0,5% против прогнозируемого дефицита в этом году в 1,7%, и государственным долгом, остающимся ниже отметки в 20% в течение следующих трех лет", - обратило внимание информагенство.Закон о бюджете на трёхлетний период парламент России принял в конце ноября. Президент подписал закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.Согласно законодательно закреплённым планам, ВВП России вырастет на 2,5% в 2025 году, 2,6% — в 2026-м и 2,8% — в 2027-м. Инфляция составит 4,5% в 2025 году и по 4% в последующие два года. Дефицит бюджета прогнозируется запланирован на уровне 1,173 трлн руб. в 2025 году, а в последующие - 2,181 трлн и 2,761 трлн соответственно. На соцрасходы за три года будет потрачено 21,3 трлн руб., в том числе 6,9 трлн руб. в 2025 году.Ранее на эту тему: Доллар за 110 рублей, а ставка 21%: как всего тремя подписями исправить ситуацию - Подойницын Тем временем на Украине: Шмыгаль рассказал о миллиардах для Киева от Всемирного банка Также известно, что Сенат США отказался рассматривать резолюцию против списания госдолга Украины

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, владимир путин, reuters, сво, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, оборонный бюджет, оборона, бюджет, дефицит бюджета, инфляция, ввп