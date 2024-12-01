"Три события в Европе в самом начале зимы": Дмитрий Медведев рассказал о самом интересном - 01.12.2024 Украина.ру
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"Три события в Европе в самом начале зимы": Дмитрий Медведев рассказал о самом интересном
"Три события в Европе в самом начале зимы": Дмитрий Медведев рассказал о самом интересном - 01.12.2024 Украина.ру
"Три события в Европе в самом начале зимы": Дмитрий Медведев рассказал о самом интересном
Грузия переживает очередную "революцию", Британия переживает за Владимира Зеленского, а в ЕС новое специфическое руководство. Об этом 1 декабря в своём телеграм-канале рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
2024-12-01T14:11
2024-12-01T14:11
новости
грузия
россия
европа
дмитрий медведев
владимир зеленский
дональд трамп
ес
the times
украина
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Зампред российского Совбеза обратил внимание на реакцию британской прессы, обнаружившей, что по результатам опросов большинство украинцев желают ухода Владимира Зеленского. The Times отметила, что лишь 16% украинцев проголосовали бы за него на выборах, а 60% опрошенных вообще не хотят, чтобы он повторно баллотировался.Он также обратил внимание на ротацию евробюрократии. С этим связано второе, по его мнению, примечательное событие на начало зимы."Новый глава Евросовета Антониу Кошта и эстонская русофобка, поднявшая ранее вместе с мужем бабло в России, а ныне "главный дипломат" ЕС Кая Каллас в первый день работы прибыли в Киев. Это значит одно: для них главное отнюдь не процветание стран Евросоюза, не развитие экономики и не решение социальных задач. Главное – продолжение войны до последнего украинца. Радуйтесь, европейцы: хороший выбор, правильные защитники демократии!", - отреагировал Медведев.Третье событие связано с постсоветским пространством."В Грузии попытка очередной "цветной ("роз", "оранжевой" и пр.) революции". Часть народа на улице орёт, крушит и поджигает всё вокруг. Другая часть безмолвствует. Просроченная "президентша" Грузии, прилежная французская ученица Збигнева Бжезинского безумная тётка Саломе провякала, что не освободит кресло, ибо не признаёт выборы. За такое раньше вешали на фонарных столбах", - заметил Медведев.По его мнению, ныне время гуманное и трагедии может не случиться.Также в новостях: Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп показал истинное лицо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 декабря
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новости, грузия, россия, европа, дмитрий медведев, владимир зеленский, дональд трамп, ес, the times, украина, постсоветское пространство, бывший ссср, майдан, цветная революция, госпереворот, эстония, прибалтика
Новости, Грузия, Россия, Европа, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, The Times, Украина, постсоветское пространство, бывший СССР, Майдан, цветная революция, госпереворот, Эстония, Прибалтика

"Три события в Европе в самом начале зимы": Дмитрий Медведев рассказал о самом интересном

14:11 01.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Грузия переживает очередную "революцию", Британия переживает за Владимира Зеленского, а в ЕС новое специфическое руководство. Об этом 1 декабря в своём телеграм-канале рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Зампред российского Совбеза обратил внимание на реакцию британской прессы, обнаружившей, что по результатам опросов большинство украинцев желают ухода Владимира Зеленского. The Times отметила, что лишь 16% украинцев проголосовали бы за него на выборах, а 60% опрошенных вообще не хотят, чтобы он повторно баллотировался.
"Значит, режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана. Так что лёгких переговоров на эту тему у администрации Трампа с бандеровским режимом не будет. Остановка войны для зеленских и кo смерти подобна. Это конец их кровавой власти", - сделал вывод Медведев.
Он также обратил внимание на ротацию евробюрократии. С этим связано второе, по его мнению, примечательное событие на начало зимы.
"Новый глава Евросовета Антониу Кошта и эстонская русофобка, поднявшая ранее вместе с мужем бабло в России, а ныне "главный дипломат" ЕС Кая Каллас в первый день работы прибыли в Киев. Это значит одно: для них главное отнюдь не процветание стран Евросоюза, не развитие экономики и не решение социальных задач. Главное – продолжение войны до последнего украинца. Радуйтесь, европейцы: хороший выбор, правильные защитники демократии!", - отреагировал Медведев.
Третье событие связано с постсоветским пространством.
"В Грузии попытка очередной "цветной ("роз", "оранжевой" и пр.) революции". Часть народа на улице орёт, крушит и поджигает всё вокруг. Другая часть безмолвствует. Просроченная "президентша" Грузии, прилежная французская ученица Збигнева Бжезинского безумная тётка Саломе провякала, что не освободит кресло, ибо не признаёт выборы. За такое раньше вешали на фонарных столбах", - заметил Медведев.
По его мнению, ныне время гуманное и трагедии может не случиться.
"В общем, налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений, заставив выбирать между обнаглевшими ЕС, НАТО и Пиндостаном, с одной стороны, и древней землёй Сакартвело – с другой, - констатировал Медведев. - Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в тёмную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо".
Также в новостях: Грузинские оппозиционеры устроили погром в парламенте и перекрыли дорогу
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп показал истинное лицо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 декабря
 
НовостиГрузияРоссияЕвропаДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕСThe TimesУкраинапостсоветское пространствобывший СССРМайданцветная революциягоспереворотЭстонияПрибалтика
 
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