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Болельщики поддержали российским флагом русских хоккеистов на матче НХЛ

Болельщики поддержали российским флагом русских хоккеистов на матче НХЛ - 01.12.2024 Украина.ру

Болельщики поддержали российским флагом русских хоккеистов на матче НХЛ

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами "Флорида Пантерс" и "Каролина Харрикейнс" болельщики на трибунах вывесили российский флаг. Об этом сообщает РИА Новости.

2024-12-01T10:56

2024-12-01T10:56

2024-12-01T10:56

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Российский триколор попал в кадры телетрансляции в финале встречи, состоявшейся в ночь на воскресенье 1 декабря. Его держал в руках один из болельщиков "Флориды".По итогам "Флорида" победила со счётом 6:0. В её составе выступили россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. За "Каролину" играли их соотечественники Дмитрий Орлов и Андрей Свечкиников.Ранее в новостях: "Это не наша война": Дрезден с российскими триколорами митингует против финансирования Украины О проблемах спорта на Украине сообщалось в публикации "Всей командой на автобусе": по пути на игру футболистам "Полтавы" вручили повестки Также на эту тему: Перемога не удалась: украинский паралимпиец оскорбил российского после поражения

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новости, сша, хоккей, спорт, флорида, спортсмены, болельщики