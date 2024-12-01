Болельщики поддержали российским флагом русских хоккеистов на матче НХЛ - 01.12.2024 Украина.ру
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Болельщики поддержали российским флагом русских хоккеистов на матче НХЛ
Болельщики поддержали российским флагом русских хоккеистов на матче НХЛ - 01.12.2024 Украина.ру
Болельщики поддержали российским флагом русских хоккеистов на матче НХЛ
Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами "Флорида Пантерс" и "Каролина Харрикейнс" болельщики на трибунах вывесили российский флаг. Об этом сообщает РИА Новости.
2024-12-01T10:56
2024-12-01T10:56
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флорида
спортсмены
болельщики
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Российский триколор попал в кадры телетрансляции в финале встречи, состоявшейся в ночь на воскресенье 1 декабря. Его держал в руках один из болельщиков "Флориды".По итогам "Флорида" победила со счётом 6:0. В её составе выступили россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. За "Каролину" играли их соотечественники Дмитрий Орлов и Андрей Свечкиников.Ранее в новостях: "Это не наша война": Дрезден с российскими триколорами митингует против финансирования Украины О проблемах спорта на Украине сообщалось в публикации "Всей командой на автобусе": по пути на игру футболистам "Полтавы" вручили повестки Также на эту тему: Перемога не удалась: украинский паралимпиец оскорбил российского после поражения
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Новости, США, хоккей, спорт, Флорида, спортсмены, болельщики

Болельщики поддержали российским флагом русских хоккеистов на матче НХЛ

10:56 01.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкХоккей. Кубок Карьяла. Матч Чехия - Россия
Хоккей. Кубок Карьяла. Матч Чехия - Россия - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами "Флорида Пантерс" и "Каролина Харрикейнс" болельщики на трибунах вывесили российский флаг. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский триколор попал в кадры телетрансляции в финале встречи, состоявшейся в ночь на воскресенье 1 декабря. Его держал в руках один из болельщиков "Флориды".
По итогам "Флорида" победила со счётом 6:0. В её составе выступили россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. За "Каролину" играли их соотечественники Дмитрий Орлов и Андрей Свечкиников.
Ранее в новостях: "Это не наша война": Дрезден с российскими триколорами митингует против финансирования Украины
О проблемах спорта на Украине сообщалось в публикации "Всей командой на автобусе": по пути на игру футболистам "Полтавы" вручили повестки
Также на эту тему: Перемога не удалась: украинский паралимпиец оскорбил российского после поражения
 
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