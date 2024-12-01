Болельщики поддержали российским флагом русских хоккеистов на матче НХЛ
Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами "Флорида Пантерс" и "Каролина Харрикейнс" болельщики на трибунах вывесили российский флаг. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский триколор попал в кадры телетрансляции в финале встречи, состоявшейся в ночь на воскресенье 1 декабря. Его держал в руках один из болельщиков "Флориды".
По итогам "Флорида" победила со счётом 6:0. В её составе выступили россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. За "Каролину" играли их соотечественники Дмитрий Орлов и Андрей Свечкиников.
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