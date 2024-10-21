"Это не наша война": Дрезден с российскими триколорами митингует против финансирования Украины - 21.10.2024 Украина.ру
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"Это не наша война": Дрезден с российскими триколорами митингует против финансирования Украины
"Это не наша война": Дрезден с российскими триколорами митингует против финансирования Украины - 21.10.2024 Украина.ру
"Это не наша война": Дрезден с российскими триколорами митингует против финансирования Украины
Недовольство продолжением финансирования киевского режима правительством ФРГ выразили жители Дрездена. Они провели в городе массовую протестную акцию под российскими триколорами
2024-10-21T12:33
2024-10-21T12:33
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Участники протестной манифестации провели также митинг и рассказали журналистам о своём недовольстве политикой, которую проводит федеральный канцлер Олаф Шольц.Обыватели и пресса активно публикуют видеозаписи с заявлениями протестующих. Участники акции уверены, что немецкие налоги не должны направляться на финансирование военного конфликта, который ведётся США против России на Украине."Это не наша война, это война, которую Америка ведёт против России, и они используют Украину для своей войны", - заявил журналистам пожилой житель Дрездена.По его мнению, западные политики воюют с Россией для её ослабления и это не в интересах немцев."Всё началось в 2014 году с переворота, который они поддержали, выделив пять миллиардов долларов. И они ведут эту войну только для того, чтобы ослабить Россию. Сколько тысяч украинцев из-за этого погибнет— для американцев совершенно не имеет значения", — рассказали участник протестной акции.Ранее в немецком парламенте рассмотрели проблемы продолжения финансирования нынешнего руководства Украины с перспективой пересмотра расходных статей федерального бюджета. Против повышения налогов и отправки помощи коррумпированному киевскому режиму выступили депутаты от оппозиции.Федеральный канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял о нежелании Берлина поставлять на Украину дальнобойные ракеты "Таурус" - аналоги американских и франко-британских ракет, которыми ВСУ уже наносили удары по объектам в России. Киев формирует против Берлина пул государств-членов ЕС и НАТО с намерением принудить Германию снять свои вето и продолжать оказывать массированную военную, финансовую и иную помощь нынешнему руководству Украины.Новости на эту тему: Глава парламента Украины попросил Литву помочь сбивать российские ракеты
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новости, украина, россия, германия, олаф шольц, ес, нато, всу, сво, митинг, манифестанты, фрг, украина-нато
Новости, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, ЕС, НАТО, ВСУ, СВО, митинг, манифестанты, ФРГ, Украина-НАТО

"Это не наша война": Дрезден с российскими триколорами митингует против финансирования Украины

12:33 21.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкГорода мира. Дрезден
Города мира. Дрезден - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Недовольство продолжением финансирования киевского режима правительством ФРГ выразили жители Дрездена. Они провели в городе массовую протестную акцию под российскими триколорами
Участники протестной манифестации провели также митинг и рассказали журналистам о своём недовольстве политикой, которую проводит федеральный канцлер Олаф Шольц.
Обыватели и пресса активно публикуют видеозаписи с заявлениями протестующих. Участники акции уверены, что немецкие налоги не должны направляться на финансирование военного конфликта, который ведётся США против России на Украине.
"Это не наша война, это война, которую Америка ведёт против России, и они используют Украину для своей войны", - заявил журналистам пожилой житель Дрездена.
По его мнению, западные политики воюют с Россией для её ослабления и это не в интересах немцев.
"Всё началось в 2014 году с переворота, который они поддержали, выделив пять миллиардов долларов. И они ведут эту войну только для того, чтобы ослабить Россию. Сколько тысяч украинцев из-за этого погибнет— для американцев совершенно не имеет значения", — рассказали участник протестной акции.
Ранее в немецком парламенте рассмотрели проблемы продолжения финансирования нынешнего руководства Украины с перспективой пересмотра расходных статей федерального бюджета. Против повышения налогов и отправки помощи коррумпированному киевскому режиму выступили депутаты от оппозиции.
Федеральный канцлер Олаф Шольц неоднократно заявлял о нежелании Берлина поставлять на Украину дальнобойные ракеты "Таурус" - аналоги американских и франко-британских ракет, которыми ВСУ уже наносили удары по объектам в России. Киев формирует против Берлина пул государств-членов ЕС и НАТО с намерением принудить Германию снять свои вето и продолжать оказывать массированную военную, финансовую и иную помощь нынешнему руководству Украины.
Новости на эту тему: Глава парламента Украины попросил Литву помочь сбивать российские ракеты
 
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