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Перемога не удалась: украинский паралимпиец оскорбил российского после поражения
Перемога не удалась: украинский паралимпиец оскорбил российского после поражения - 03.09.2024 Украина.ру
Перемога не удалась: украинский паралимпиец оскорбил российского после поражения
Украинский легкоатлет Александр Литвиненко оскорбил российского соперника Евгения Торсунова сразу после проигрыша ему на Паралимпийских играх в Париже
2024-09-03T11:51
2024-09-03T11:51
2024-09-03T11:51
новости
париж
александр литвиненко
ольга харлан
олимпиада
спортсмены
оскорбление
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Его также возмутило, что никто из российских спортсменов не является "нейтральным", потому что "они все приедут домой и будут поддерживать СВО, фотографироваться с героями и депутатами".Параолимпийцы соревновались в категории Т26 для людей с нарушением координации. Россиянин Евгений Торсунов продемонстрировал результат 5,83 м в прыжке в длину и установил новый паралимпийский рекорд.Подобного рода выпады от украинских спортсменов в адрес российских соперников не редкость. Однако это сходит им с рук. В частности, на чемпионате мира по фехтованию украинка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой после матча. Сначала федерация отстранила украинскую саблистку, но уже на следующий день дисквалификация была приостановлена.
https://ukraina.ru/20230731/1048380526.html
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новости, париж, александр литвиненко, ольга харлан, олимпиада, спортсмены, оскорбление
Новости, Париж, Александр Литвиненко, Ольга Харлан, Олимпиада, спортсмены, оскорбление
Перемога не удалась: украинский паралимпиец оскорбил российского после поражения
Украинский легкоатлет Александр Литвиненко оскорбил российского соперника Евгения Торсунова сразу после проигрыша ему на Паралимпийских играх в Париже
"Мне немножко скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению. Поэтому я имею обиду не на кого-то, а на себя", — заявил завоевавший бронзу Литвиненко в интервью изданию "Общественное Спорт".
Его также возмутило, что никто из российских спортсменов не является "нейтральным", потому что "они все приедут домой и будут поддерживать СВО, фотографироваться с героями и депутатами".
Параолимпийцы соревновались в категории Т26 для людей с нарушением координации. Россиянин Евгений Торсунов продемонстрировал результат 5,83 м в прыжке в длину и установил новый паралимпийский рекорд.
Подобного рода выпады от украинских спортсменов в адрес российских соперников не редкость. Однако это сходит им с рук. В частности, на чемпионате мира по фехтованию украинка Ольга Харлан
не пожала руку россиянке Анне Смирновой после матча. Сначала федерация отстранила украинскую саблистку, но уже на следующий день дисквалификация была приостановлена.