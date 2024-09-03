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Перемога не удалась: украинский паралимпиец оскорбил российского после поражения

Перемога не удалась: украинский паралимпиец оскорбил российского после поражения - 03.09.2024 Украина.ру

Перемога не удалась: украинский паралимпиец оскорбил российского после поражения

Украинский легкоатлет Александр Литвиненко оскорбил российского соперника Евгения Торсунова сразу после проигрыша ему на Паралимпийских играх в Париже

2024-09-03T11:51

2024-09-03T11:51

2024-09-03T11:51

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париж

александр литвиненко

ольга харлан

олимпиада

спортсмены

оскорбление

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Его также возмутило, что никто из российских спортсменов не является "нейтральным", потому что "они все приедут домой и будут поддерживать СВО, фотографироваться с героями и депутатами".Параолимпийцы соревновались в категории Т26 для людей с нарушением координации. Россиянин Евгений Торсунов продемонстрировал результат 5,83 м в прыжке в длину и установил новый паралимпийский рекорд.Подобного рода выпады от украинских спортсменов в адрес российских соперников не редкость. Однако это сходит им с рук. В частности, на чемпионате мира по фехтованию украинка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой после матча. Сначала федерация отстранила украинскую саблистку, но уже на следующий день дисквалификация была приостановлена.

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новости, париж, александр литвиненко, ольга харлан, олимпиада, спортсмены, оскорбление