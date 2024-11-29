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Киев обсуждает с США снижение мобилизационного возраста — МИД Украины

Киев обсуждает с США снижение мобилизационного возраста — МИД Украины - 29.11.2024 Украина.ру

Киев обсуждает с США снижение мобилизационного возраста — МИД Украины

Украина на переговорах с США обсуждает тему снижения мобилизационного возраста. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий после сообщений о том, что Вашингтон призывает Киев понизить призывной возраст до 18 лет

2024-11-29T09:12

2024-11-29T09:12

2024-11-29T09:22

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"Могу подтвердить, что эта тема обсуждается на переговорах. Могу опровергнуть, что она становится причиной напряженности... Да, мы это обсуждаем. И я бы сказал, что обычно Украина становится инициатором этих обсуждений. Мы информируем наших партнеров о динамике и объемах мобилизации на Украине, и мы затем это обсуждаем с партнерами. Это такая же часть наших обсуждений, как и другие темы, такие как предоставление оружия, стратегии, оборона, санкции", - сказал Тихий.Однако он заявил, что в Киеве не считают недостаточные объемы мобилизации основной проблемой, так как в ВСУ нечем вооружать уже мобилизованных граждан.Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".В ответ советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования.Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт совсем юных граждан - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, сша, мид, вооруженные силы украины