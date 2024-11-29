Киев обсуждает с США снижение мобилизационного возраста — МИД Украины
09:12 29.11.2024 (обновлено: 09:22 29.11.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украина на переговорах с США обсуждает тему снижения мобилизационного возраста. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий после сообщений о том, что Вашингтон призывает Киев понизить призывной возраст до 18 лет
"Могу подтвердить, что эта тема обсуждается на переговорах. Могу опровергнуть, что она становится причиной напряженности... Да, мы это обсуждаем. И я бы сказал, что обычно Украина становится инициатором этих обсуждений. Мы информируем наших партнеров о динамике и объемах мобилизации на Украине, и мы затем это обсуждаем с партнерами. Это такая же часть наших обсуждений, как и другие темы, такие как предоставление оружия, стратегии, оборона, санкции", - сказал Тихий.
Однако он заявил, что в Киеве не считают недостаточные объемы мобилизации основной проблемой, так как в ВСУ нечем вооружать уже мобилизованных граждан.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой".
В ответ советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования.
Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт совсем юных граждан - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру.