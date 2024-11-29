"Выбили противника из первых многоэтажек": ВС РФ в Курахово и новые освобожденные территории
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазминирование Селидово в ДНР 91-м инженерно-саперным полком группировки войск "Центр"
Российские войска заняли первые высотки в городе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), параллельно другие подразделения ВС РФ освободили два населенных пункта региона - Воровское и Раздольное
Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В самом Курахово идут тяжелые и ожесточенные бои в районах многоэтажной застройки. Наши войска выбили противника из первых многоэтажек", - сказал Рогов.
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Ранее глава региона Денис Пушилин отметил, что ВСУ применяют новую "тактику" отступления: когда становится понятно, что позиции удержать не удастся, украинские военные отходят от них, по пути уничтожая здания вместе со своими побратимами.
В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России.
"У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.
Ряд экспертов полагают, что в Курахово ситуация сложится таким же образом.
Проблемы ВСУ в Курахово и вокруг него подтверждает и украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны. В частности, он сообщает, что для отступления украинских сил из Курахово остается всего одна дорога.
Также уточняется, что российские войска продвинулись вблизи Великой Новоселки, Разлива, Зари, Желтого и Пушкина.
Тем временем российские паблики сообщают о том, что еще в пятницу, 29 ноября, российская Армия освободила населенные пункты Воровское и Раздольное в ДНР.
Также на этой неделе ВС РФ взяли под контроль Раздольное, Елизаветовку, Романовку, Берестки, Новую Ильинку и Копанки.
На днях британское издание Reuters опубликовало информацию, что за последнюю неделю Россия получила контроль почти над 235 кв. км новых территорий. И это рекордное продвижение за неделю в 2024 году.
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