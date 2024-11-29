"Выбили противника из первых многоэтажек": ВС РФ в Курахово и новые освобожденные территории - 29.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241129/1059310237.html
"Выбили противника из первых многоэтажек": ВС РФ в Курахово и новые освобожденные территории
"Выбили противника из первых многоэтажек": ВС РФ в Курахово и новые освобожденные территории - 29.11.2024 Украина.ру
"Выбили противника из первых многоэтажек": ВС РФ в Курахово и новые освобожденные территории
Российские войска заняли первые высотки в городе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), параллельно другие подразделения ВС РФ освободили два населенных пункта региона - Воровское и Раздольное
2024-11-29T13:43
2024-11-29T13:43
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
владимир рогов
денис пушилин
вооруженные силы украины
освобождение
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058988190_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_b408ebed157bd30fbb2d5e84413118d7.jpg.webp
Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее глава региона Денис Пушилин отметил, что ВСУ применяют новую "тактику" отступления: когда становится понятно, что позиции удержать не удастся, украинские военные отходят от них, по пути уничтожая здания вместе со своими побратимами.В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России."У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.Ряд экспертов полагают, что в Курахово ситуация сложится таким же образом. Проблемы ВСУ в Курахово и вокруг него подтверждает и украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны. В частности, он сообщает, что для отступления украинских сил из Курахово остается всего одна дорога.Также уточняется, что российские войска продвинулись вблизи Великой Новоселки, Разлива, Зари, Желтого и Пушкина.Тем временем российские паблики сообщают о том, что еще в пятницу, 29 ноября, российская Армия освободила населенные пункты Воровское и Раздольное в ДНР.Также на этой неделе ВС РФ взяли под контроль Раздольное, Елизаветовку, Романовку, Берестки, Новую Ильинку и Копанки.На днях британское издание Reuters опубликовало информацию, что за последнюю неделю Россия получила контроль почти над 235 кв. км новых территорий. И это рекордное продвижение за неделю в 2024 году.Другие новости: Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ.
https://ukraina.ru/20241125/1059173949.html
https://ukraina.ru/20241129/1059304322.html
https://ukraina.ru/20241129/1059302284.html
россия
курахово
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058988190_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_beaef6241e860a5adfba9e6b8391c80b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, освобождение, вс рф
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, освобождение, ВС РФ

"Выбили противника из первых многоэтажек": ВС РФ в Курахово и новые освобожденные территории

13:43 29.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазминирование Селидово в ДНР 91-м инженерно-саперным полком группировки войск "Центр"
Разминирование Селидово в ДНР 91-м инженерно-саперным полком группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска заняли первые высотки в городе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), параллельно другие подразделения ВС РФ освободили два населенных пункта региона - Воровское и Раздольное
Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В самом Курахово идут тяжелые и ожесточенные бои в районах многоэтажной застройки. Наши войска выбили противника из первых многоэтажек", - сказал Рогов.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
25 ноября, 08:23
Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово - РоговПодразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово на западе ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
Ранее глава региона Денис Пушилин отметил, что ВСУ применяют новую "тактику" отступления: когда становится понятно, что позиции удержать не удастся, украинские военные отходят от них, по пути уничтожая здания вместе со своими побратимами.
В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России.
"У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.
Ряд экспертов полагают, что в Курахово ситуация сложится таким же образом.
Проблемы ВСУ в Курахово и вокруг него подтверждает и украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) страны. В частности, он сообщает, что для отступления украинских сил из Курахово остается всего одна дорога.
Также уточняется, что российские войска продвинулись вблизи Великой Новоселки, Разлива, Зари, Желтого и Пушкина.
Тем временем российские паблики сообщают о том, что еще в пятницу, 29 ноября, российская Армия освободила населенные пункты Воровское и Раздольное в ДНР.
Также на этой неделе ВС РФ взяли под контроль Раздольное, Елизаветовку, Романовку, Берестки, Новую Ильинку и Копанки.
На днях британское издание Reuters опубликовало информацию, что за последнюю неделю Россия получила контроль почти над 235 кв. км новых территорий. И это рекордное продвижение за неделю в 2024 году.
Азов* (запрещённая в РФ организация - Ред.) на учениях - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
12:49
ВС РФ уничтожили группу азовцев* в Харьковской области и вышли к новым рубежамРоссийская Армия ликвидировала более 20 членов украинского нацистского батальона "Азов*" в районе населенного пункта Копанки в Харьковской области. Об этом 29 ноября написал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
12:01
В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMSМосква прежде всего ставит перед собой цель ответить на удары киевского режима американскими ракетами вглубь территории РФ. Об этом 29 ноября заявили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что для ее достижения ВС РФ в течение недели наносили массированные удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия, поставленного ВСУ
Другие новости: Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ.
 
НовостиРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныосвобождениеВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31"Парализует боевые планы в решающий момент войны": в США ужаснулись масштабам украинского дезертирства
14:12Мэр Мариуполя Олег Моргун: 200 тысяч мариупольцев уже вернулось, всего в городе живет 320 тысяч человек
14:05Песков ответил на планы Запада ввести миротворцев на Украину
13:59"Им разрешили прозреть": Медведчук рассказал, как готовят почву к "сливу" Зеленского
13:49"Все гораздо глубже": в Кремле отреагировали на сообщение о планах Запада ввести миротворцев на Украину
13:43"Выбили противника из первых многоэтажек": ВС РФ в Курахово и новые освобожденные территории
13:33"Большая беда": Орбан посетовал, что победа Трампа пока не чувствуется на Украине
13:09Михаил Павлив: Подготовка к переговорам с Трампом по Украине началась, поэтому стороны играют мускулами
13:00План раздела Украины, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 ноября
12:59Очищение от извращенцев. Франция готова принять их и обогреть, чтобы потом отправить умирать в Украину
12:49ВС РФ уничтожили группу азовцев* в Харьковской области и вышли к новым рубежам
12:45Сергей Веселовский: Путин намекнул США, что "Орешник" на Украине развеет их могущество как дым над водой
12:42Лавров заявил о важности устранения причин украинского конфликта
12:37Лавров назвал главу ЮНЕСКО прямой участницей информационной войны против РФ
12:37Чем израильское перемирие опасно для России и как долго всё это может продлиться – Кирпичёнок
12:28Чьи идеи реализует Зеленский. Андрей Парубий как основоположник нынешнего курса Украины
12:03Шмыгаль рассказал о многомиллионной помощи Украине от Южной Кореи
12:01В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMS
11:51Путин объявляет Западу последний и решительный бой. Что дальше?
11:25Министр обороны России рассказал о целях договора с КНДР
Лента новостейМолния