Кнутов: разрешение применять ракеты по "старым" территориям означает, что Запад объявляет войну России - 21.11.2024 Украина.ру
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Кнутов: разрешение применять ракеты по "старым" территориям означает, что Запад объявляет войну России
Кнутов: разрешение применять ракеты по "старым" территориям означает, что Запад объявляет войну России - 21.11.2024 Украина.ру
Кнутов: разрешение применять ракеты по "старым" территориям означает, что Запад объявляет войну России
Решение о том, что ракеты можно применять по "старым" границам России до 24 февраля 2022 года больше имеет политический характер. Оно означает, что Запад объявляет войну России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-11-21T04:45
2024-11-21T04:45
новости
россия
запад
украина
юрий кнутов
ракеты
дальнобойные ракеты
ракетный удар
война
сша
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На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Однако официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер накануне признал, что не может подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по "старой" территории России.Эксперт отметил, что Запад уже широко применяет ракеты ATACMS и Storm Shadow. Все помнят массированный удар по Крымскому мосту, который отразили российские системы ПВО, удар по пляжу Севастополя ракетой ATACMS с кассетной боевой частью, когда погибли мирные жители, добавил историк.По его словам, для того, чтобы использовать эти ракеты, нужна информация со спутников, привязанная к цифровым картам, которые находятся в компьютерах этих ракет. И без этих цифровых карт противник сделать ничего не может, отметил он."RT публиковал расшифровку переговоров немецких офицеров, которые обсуждали применение ракет Taurus, если их передадут Украине. Из этого разговора было ясно, какое участие в подготовке полетного задания принимают офицеры Бундесвера", — подчеркнул эксперт.Это признание того, что натовцы косвенно участвуют в боевых действиях, а спецназ и другие подразделения делают это напрямую. Это персонал зенитно-ракетных комплексов Patriot, IRIS-T, NASAMS, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.О том, почему БРИКС стало чудом политики — в интервью Пусть иллюзии рассеются. Захар Прилепин о чуде БРИКС, нечестном Трампе и феномене Путина на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, украина, юрий кнутов, ракеты, дальнобойные ракеты, ракетный удар, война, сша, atacms, storm shadow , зрк patriot, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Запад, Украина, Юрий Кнутов, ракеты, дальнобойные ракеты, ракетный удар, война, США, ATACMS, Storm Shadow , ЗРК Patriot, детали, СВО, Спецоперация

Кнутов: разрешение применять ракеты по "старым" территориям означает, что Запад объявляет войну России

04:45 21.11.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Решение о том, что ракеты можно применять по "старым" границам России до 24 февраля 2022 года больше имеет политический характер. Оно означает, что Запад объявляет войну России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Однако официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер накануне признал, что не может подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по "старой" территории России.
Эксперт отметил, что Запад уже широко применяет ракеты ATACMS и Storm Shadow. Все помнят массированный удар по Крымскому мосту, который отразили российские системы ПВО, удар по пляжу Севастополя ракетой ATACMS с кассетной боевой частью, когда погибли мирные жители, добавил историк.
"Решение о том, что ракеты можно применять по "старым" границам России до 24 февраля 2022 года больше имеет политический характер. Оно означает, что Запад объявляет войну России", — сказал Кнутов.
По его словам, для того, чтобы использовать эти ракеты, нужна информация со спутников, привязанная к цифровым картам, которые находятся в компьютерах этих ракет. И без этих цифровых карт противник сделать ничего не может, отметил он.
"RT публиковал расшифровку переговоров немецких офицеров, которые обсуждали применение ракет Taurus, если их передадут Украине. Из этого разговора было ясно, какое участие в подготовке полетного задания принимают офицеры Бундесвера", — подчеркнул эксперт.
Это признание того, что натовцы косвенно участвуют в боевых действиях, а спецназ и другие подразделения делают это напрямую. Это персонал зенитно-ракетных комплексов Patriot, IRIS-T, NASAMS, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
О том, почему БРИКС стало чудом политики — в интервью Пусть иллюзии рассеются. Захар Прилепин о чуде БРИКС, нечестном Трампе и феномене Путина на сайте Украина.ру.
Алексей Малинин интервью - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Вчера, 19:00
Алексей Малинин: Пенсионер Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с ТрампомЕсть два сценария относительно того, почему американские власти прияли именно такое решение. Первый сценарий заключается в том, что Байден и Трамп договорились о такой схеме: Байден, уходя на политическую пенсию, эскалирует конфликт, а Трамп в виде миротворца предлагает тот или иной мирный алгоритм, имея возможность понижать планку противостояния.
 
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