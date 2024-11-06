Как будем освобождать Одессу и готов ли Киев войти в состав России: Ищенко об Украине и не только - 06.11.2024 Украина.ру
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Как будем освобождать Одессу и готов ли Киев войти в состав России: Ищенко об Украине и не только
Как будем освобождать Одессу и готов ли Киев войти в состав России: Ищенко об Украине и не только - 06.11.2024 Украина.ру
Как будем освобождать Одессу и готов ли Киев войти в состав России: Ищенко об Украине и не только
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 06.11.2024
2024-11-06T15:19
2024-11-06T15:19
видео
ростислав ищенко
новости
одесса
киев
россия
украина
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей.❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.00:30 - О роли Юрия Андропова в судьбе СССР; 15:20 - Почему Николай I не хотел принимать конституцию? 20:00 - О дипломатических отношениях России с недружественными странами; 28:20 - О способах освобождения Одессы; 31:10 - О способах присоединения Киева к России; 38:10 - Об отношениях России и Польши после СВО; 40:50 - Югославский сценарий для Украины; 46:50 - Почему существует две Кореи? 51:40 - Живём ли мы в квазимонархическом мире? 56:20 - О прогнозах по срокам платежной системы и валюты БРИКС; 57:10 - О тренировке памяти и объёме знаний. #Ищенко #Горбачев #СССР #партия #Сталин #Хрущев #Афганистан #война #власть #коммунизм #государство #Россия #РФ #социализм #СВО #Одесса #Запад #Европа #выборы #Трамп #Байден #Харрис #переговоры #США #Киев #Крым #регионы #Украина #Петр1 #присоединение #Польша #Варшава #Прибалтика #ЯдерноеОружие #границы #КНДР #Корея #народ #НАТО #дроны#беспилотник #армия #ЮжнаяКорея #фронт #Штаты #голосование #монархия #монополия #элиты #Маск #Илон #БРИКС #экономика #политика #Курск #деньги #история #спецоперация #президент ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, ростислав ищенко, новости, одесса, киев, россия, украина
Видео, Ростислав Ищенко, Новости, Одесса, Киев, Россия, Украина

Как будем освобождать Одессу и готов ли Киев войти в состав России: Ищенко об Украине и не только

15:19 06.11.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:30 - О роли Юрия Андропова в судьбе СССР;
15:20 - Почему Николай I не хотел принимать конституцию?
20:00 - О дипломатических отношениях России с недружественными странами;
28:20 - О способах освобождения Одессы;
31:10 - О способах присоединения Киева к России;
38:10 - Об отношениях России и Польши после СВО; 40:50 - Югославский сценарий для Украины;
46:50 - Почему существует две Кореи?
51:40 - Живём ли мы в квазимонархическом мире?
56:20 - О прогнозах по срокам платежной системы и валюты БРИКС;
57:10 - О тренировке памяти и объёме знаний.
#Ищенко #Горбачев #СССР #партия #Сталин #Хрущев #Афганистан #война #власть #коммунизм #государство #Россия #РФ #социализм #СВО #Одесса #Запад #Европа #выборы #Трамп #Байден #Харрис #переговоры #США #Киев #Крым #регионы #Украина #Петр1 #присоединение #Польша #Варшава #Прибалтика #ЯдерноеОружие #границы #КНДР #Корея #народ #НАТО #дроны#беспилотник #армия #ЮжнаяКорея #фронт #Штаты #голосование #монархия #монополия #элиты #Маск #Илон #БРИКС #экономика #политика #Курск #деньги #история #спецоперация #президент
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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