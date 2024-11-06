Как будем освобождать Одессу и готов ли Киев войти в состав России: Ищенко об Украине и не только
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей.
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00:30 - О роли Юрия Андропова в судьбе СССР;
15:20 - Почему Николай I не хотел принимать конституцию?
20:00 - О дипломатических отношениях России с недружественными странами;
28:20 - О способах освобождения Одессы;
31:10 - О способах присоединения Киева к России;
38:10 - Об отношениях России и Польши после СВО; 40:50 - Югославский сценарий для Украины;
46:50 - Почему существует две Кореи?
51:40 - Живём ли мы в квазимонархическом мире?
56:20 - О прогнозах по срокам платежной системы и валюты БРИКС;
57:10 - О тренировке памяти и объёме знаний.
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