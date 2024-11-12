https://ukraina.ru/20241112/1058835630.html

Сырский встретился со Стерненко, чтобы обсудить "насущное"

Сырский встретился со Стерненко, чтобы обсудить "насущное" - 12.11.2024 Украина.ру

Сырский встретился со Стерненко, чтобы обсудить "насущное"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с украинским радикалом, неонацистом, бывшим главой одесского "Правого сектора"* Сергеем Стерненко после скандала с его розыском в ТЦК. Об этом 12 ноября сообщил телеграм-канал Генштаба ВСУ

2024-11-12T13:59

2024-11-12T13:59

2024-11-12T13:59

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Ранее ТЦК (военкомат) в Одессе объявил Стерненко в розыск и оштрафовал его за нарушение правил воинского учета. В результате на Стерненко наложили штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) и обязали выплатить в течение 15-ти дней.После этого Стерненко обвинил главкома ВСУ в целенаправленной выписке ему повестки, чтобы "отомстить за критику". В то же время украинское издание "Страна.ua" отметило, что критика в адрес Сырского от радикала прозвучала в конце октября, а повестка была выписана еще в сентябре. Также журналисты обратили внимание на то, что нацист "неожиданно" оформил себе инвалидность на основании плохого зрения.Кто такой Стерненко, чем он известен на Украине и почему его не призвали на фронт, а позвали на прием к Сырскому, читайте в материале Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повестки.*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20241111/1058809782.html

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новости, украина, одесса, россия, стерненко, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб