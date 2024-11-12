Сырский встретился со Стерненко, чтобы обсудить "насущное"
Мобилизует или будет крышевать? Сырский встретился с нацистом Стернеко
© Генштаб ВСУ
© Генштаб ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с украинским радикалом, неонацистом, бывшим главой одесского "Правого сектора"* Сергеем Стерненко после скандала с его розыском в ТЦК. Об этом 12 ноября сообщил телеграм-канал Генштаба ВСУ
"Был обсужден ряд вопросов, насущных для жизнедеятельности всех составляющих Сил обороны Украины. Начиная от внедряемых в войсках технологических инноваций до текущих проблем консолидации общества вокруг армии", - сообщил телеграм-канал Генштаба ВСУ, однако ни слова о конфликте Сырского и Стерненко в этом комментарии сказано не было.
Ранее ТЦК (военкомат) в Одессе объявил Стерненко в розыск и оштрафовал его за нарушение правил воинского учета. В результате на Стерненко наложили штраф 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) и обязали выплатить в течение 15-ти дней.
После этого Стерненко обвинил главкома ВСУ в целенаправленной выписке ему повестки, чтобы "отомстить за критику". В то же время украинское издание "Страна.ua" отметило, что критика в адрес Сырского от радикала прозвучала в конце октября, а повестка была выписана еще в сентябре. Также журналисты обратили внимание на то, что нацист "неожиданно" оформил себе инвалидность на основании плохого зрения.
Вчера, 17:19Казус Стерненко и роль националистов на УкраинеНа прошлой неделе разразился скандал вокруг одесского нациста и убийцы Сергея Стерненко. Скандал, в общем-то ерундовый, равно как и сам персонаж, в общем-то, не слишком большого масштаба (хотя "соросята" пытаются лепить из него общенационального политического деятеля). Зато он позволяет присмотреться к феномену украинских националистов
Кто такой Стерненко, чем он известен на Украине и почему его не призвали на фронт, а позвали на прием к Сырскому, читайте в материале Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повестки.
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.