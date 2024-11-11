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Кого боится Польша, чего поляки хотят от Украины и что будет, когда Россия победит – Неменский

Кого боится Польша, чего поляки хотят от Украины и что будет, когда Россия победит – Неменский - 11.11.2024 Украина.ру

Кого боится Польша, чего поляки хотят от Украины и что будет, когда Россия победит – Неменский

Политолог и историк Олег Неменский в эфире Украина.ру проанализировал отношения между Польшей и Украиной - сейчас и в прошлом, а также рассказал о том, почему Украина для Польши значит больше, чем Польша для Украины и кого боятся поляки на самом деле

2024-11-11T15:49

2024-11-11T15:49

2024-11-11T15:49

видео

олег неменский

польша

украина

россия

милитаризация

победа

сво

война

варшава

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00:38 - Об отношениях между Польшей и Украиной; 09:57 - Нужна ли Польше победа Украины? 17:50 - О причинах милитаризации Польши.

польша

украина

россия

варшава

волынь

ссср

литва

прибалтика

майдан

белоруссия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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