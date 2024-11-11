https://ukraina.ru/20241111/1058809609.html
Кого боится Польша, чего поляки хотят от Украины и что будет, когда Россия победит – Неменский
Кого боится Польша, чего поляки хотят от Украины и что будет, когда Россия победит – Неменский - 11.11.2024 Украина.ру
Кого боится Польша, чего поляки хотят от Украины и что будет, когда Россия победит – Неменский
Политолог и историк Олег Неменский в эфире Украина.ру проанализировал отношения между Польшей и Украиной - сейчас и в прошлом, а также рассказал о том, почему Украина для Польши значит больше, чем Польша для Украины и кого боятся поляки на самом деле
2024-11-11T15:49
2024-11-11T15:49
2024-11-11T15:49
видео
олег неменский
польша
украина
россия
милитаризация
победа
сво
война
варшава
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00:38 - Об отношениях между Польшей и Украиной; 09:57 - Нужна ли Польше победа Украины? 17:50 - О причинах милитаризации Польши.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Кого боится Польша, чего поляки хотят от Украины и что будет, когда Россия победит – Неменский
Политолог и историк Олег Неменский в эфире Украина.ру проанализировал отношения между Польшей и Украиной - сейчас и в прошлом, а также рассказал о том, почему Украина для Польши значит больше, чем Польша для Украины и кого боятся поляки на самом деле
00:38 - Об отношениях между Польшей и Украиной;
09:57 - Нужна ли Польше победа Украины?
17:50 - О причинах милитаризации Польши.