Украинский депутат предупредил и.о. генпрокурора об опасности фабрикации фейка против Трампа - 11.11.2024 Украина.ру
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Украинский депутат предупредил и.о. генпрокурора об опасности фабрикации фейка против Трампа
Украинский депутат предупредил и.о. генпрокурора об опасности фабрикации фейка против Трампа - 11.11.2024 Украина.ру
Украинский депутат предупредил и.о. генпрокурора об опасности фабрикации фейка против Трампа
И.о. генпрокурора Украины Алексей Хоменко рискует повторить судьбу своего предшественника Андрея Костина, отправленного в отставку со скандалом. Об этом 11 ноября заявил украинский депутат Александр Дубинский
2024-11-11T11:49
2024-11-11T11:49
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Находящийся в СИЗО оппозиционный депутат парламента обратил внимание на показания одного из фигурантов своего уголовного дела. В этих показаниях, по словам Дубинского, обнаружилась любопытная связь с президентскими выборами в США."Суть вопроса: вы помните разбитое лицо лжесвидетеля по моему делу, помощника Деркача по фамилии Колесников? В Киевском СИЗО убеждают, что его доставили уже избитого. Конвой НПУ, Нацгвардии и СБУ не признаются в избиении", - сообщил Дубинский.Он также отметил, что избиение Колесникова не вызвало адекватной реакции у прокурора, а полученные от такого "свидетеля" показания угрожают карьере нынешнего и.о. генпрокурора Украины. По итогам ноябрьских президентских выборов в США победителем признан экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Встреча Джо Байдена с новоизбранным президентом США состоится 13 ноября в Белом доме.Трамп вступит в должность после инаугурации 20 октября. Во время предыдущей президентской кампании его оппоненты распространяли слухи об "иностранном вмешательстве". При этом представители Демпартии упоминали "русских хакеров" и лично Владимира Путина.В октябре с должности генпрокурора Украины был уволен Андрей Костин. Увольнение состоялось на фоне масштабного коррупционного скандала вокруг фальсификации документов в медкомиссиях разных регионов Украины. В отдельных случаях взятки позволили руководителям МСЭК накопить миллионы долларов наличными, не считая элитной недвижимости. Об этом сообщалось в публикации Парламент Украины уволил генпрокурора Тем временем Байден намерен уговорить Трампа продолжать поддержку Зеленского – Салливан
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Украина.ру
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5
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новости, украина, сша, дональд трамп, александр дубинский, мария колесникова, сизо, нацгвардия, сбу, президент сша, репрессии
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Александр Дубинский, Мария Колесникова, СИЗО, Нацгвардия, СБУ, президент США, репрессии

Украинский депутат предупредил и.о. генпрокурора об опасности фабрикации фейка против Трампа

11:49 11.11.2024
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
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И.о. генпрокурора Украины Алексей Хоменко рискует повторить судьбу своего предшественника Андрея Костина, отправленного в отставку со скандалом. Об этом 11 ноября заявил украинский депутат Александр Дубинский
Находящийся в СИЗО оппозиционный депутат парламента обратил внимание на показания одного из фигурантов своего уголовного дела. В этих показаниях, по словам Дубинского, обнаружилась любопытная связь с президентскими выборами в США.
"Суть вопроса: вы помните разбитое лицо лжесвидетеля по моему делу, помощника Деркача по фамилии Колесников? В Киевском СИЗО убеждают, что его доставили уже избитого. Конвой НПУ, Нацгвардии и СБУ не признаются в избиении", - сообщил Дубинский.Он также отметил, что избиение Колесникова не вызвало адекватной реакции у прокурора, а полученные от такого "свидетеля" показания угрожают карьере нынешнего и.о. генпрокурора Украины.
"Колесников, напомню, дал под давлением и побоями, показания о том, что “русская разведка и Деркач участвовали в избирательной кампании Трампа”. Помогая фабриковать фейк против Трампа - вы рискуете карьерой, господин Хоменко", - рассказал оппозиционный депутат.
По итогам ноябрьских президентских выборов в США победителем признан экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Встреча Джо Байдена с новоизбранным президентом США состоится 13 ноября в Белом доме.
Трамп вступит в должность после инаугурации 20 октября. Во время предыдущей президентской кампании его оппоненты распространяли слухи об "иностранном вмешательстве". При этом представители Демпартии упоминали "русских хакеров" и лично Владимира Путина.
В октябре с должности генпрокурора Украины был уволен Андрей Костин. Увольнение состоялось на фоне масштабного коррупционного скандала вокруг фальсификации документов в медкомиссиях разных регионов Украины. В отдельных случаях взятки позволили руководителям МСЭК накопить миллионы долларов наличными, не считая элитной недвижимости. Об этом сообщалось в публикации Парламент Украины уволил генпрокурора
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НовостиУкраинаСШАДональд ТрампАлександр ДубинскийМария КолесниковаСИЗОНацгвардияСБУпрезидент СШАрепрессии
 
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