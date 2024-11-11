Украинский депутат предупредил и.о. генпрокурора об опасности фабрикации фейка против Трампа
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И.о. генпрокурора Украины Алексей Хоменко рискует повторить судьбу своего предшественника Андрея Костина, отправленного в отставку со скандалом. Об этом 11 ноября заявил украинский депутат Александр Дубинский
Находящийся в СИЗО оппозиционный депутат парламента обратил внимание на показания одного из фигурантов своего уголовного дела. В этих показаниях, по словам Дубинского, обнаружилась любопытная связь с президентскими выборами в США.
"Суть вопроса: вы помните разбитое лицо лжесвидетеля по моему делу, помощника Деркача по фамилии Колесников? В Киевском СИЗО убеждают, что его доставили уже избитого. Конвой НПУ, Нацгвардии и СБУ не признаются в избиении", - сообщил Дубинский.Он также отметил, что избиение Колесникова не вызвало адекватной реакции у прокурора, а полученные от такого "свидетеля" показания угрожают карьере нынешнего и.о. генпрокурора Украины.
"Колесников, напомню, дал под давлением и побоями, показания о том, что “русская разведка и Деркач участвовали в избирательной кампании Трампа”. Помогая фабриковать фейк против Трампа - вы рискуете карьерой, господин Хоменко", - рассказал оппозиционный депутат.
По итогам ноябрьских президентских выборов в США победителем признан экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Встреча Джо Байдена с новоизбранным президентом США состоится 13 ноября в Белом доме.
Трамп вступит в должность после инаугурации 20 октября. Во время предыдущей президентской кампании его оппоненты распространяли слухи об "иностранном вмешательстве". При этом представители Демпартии упоминали "русских хакеров" и лично Владимира Путина.
В октябре с должности генпрокурора Украины был уволен Андрей Костин. Увольнение состоялось на фоне масштабного коррупционного скандала вокруг фальсификации документов в медкомиссиях разных регионов Украины. В отдельных случаях взятки позволили руководителям МСЭК накопить миллионы долларов наличными, не считая элитной недвижимости. Об этом сообщалось в публикации Парламент Украины уволил генпрокурора