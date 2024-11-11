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Байден намерен уговорить Трампа продолжать поддержку Зеленского – Салливан

Байден намерен уговорить Трампа продолжать поддержку Зеленского – Салливан - 11.11.2024 Украина.ру

Байден намерен уговорить Трампа продолжать поддержку Зеленского – Салливан

Джозеф Байден намерен добиться поставок выделенной Киеву военной помощи и убедить избранного президента США продолжать такие поставки. Об этом 10 ноября в эфире телеканала CBS советник действующего президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

2024-11-11T09:04

2024-11-11T09:04

2024-11-11T09:04

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военная помощь

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Трамп сменит Байдена через два месяца после инаугурации. До этого времени пока ещё действующий президент США намерен добиться отправки выделенной Киеву военной помощи, сообщил Салливан.Байден также намерен уговорить республиканцев в Конгрессе и Белом доме (т.е. администрацию Трампа) продолжить оказание помощи Зеленскому. По словам Салливана, этому действующий президент США намерен посвятить остаток своей каденции.Салливан также обозначил позицию нынешней администрации Белого дома по перспективам переговоров с Россией по украинской проблеме. По мнению советника уходящего американского президента, такое решение должно приниматься исключительно в Киеве.На 13 ноября запланирована встреча Байдена с Трампом в Белом доме. Вступление новоизбранного президента США в должность ожидается 20 января 2025 года.В ходе президентской кампании США Зеленский неоднократно публично поддерживал конкурентов Трампа из Демпартии. После победы Трампа на выборах Зеленский поздравил его одним из первых.США являются крупнейшим донором Украины по размерам выделенной (не поставленной) военной помощи. Военная техника и оружие США использовались ВСУ во вторжениях на территорию России, в том числе при оккупации части Курской области.автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела ситуацию в публикации Без Байдена, но с Трампом и Харрис: на кого делает ставку Зеленский и с чем он едет в США

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новости, сша, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, украина, военная помощь, сво