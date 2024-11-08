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Закат двойной звезды "Зеленский-Ермак" и выборы в США

Закат двойной звезды "Зеленский-Ермак" и выборы в США - 08.11.2024 Украина.ру

Закат двойной звезды "Зеленский-Ермак" и выборы в США

Основное событие этой недели - конечно, выборы президента США.

2024-11-08T14:03

2024-11-08T14:03

2024-11-08T14:05

эксклюзив

украина

сша

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И как всегда, много происходило интересных событий вокруг.Например, на Украине. В стране, которая давно живёт в жутковатом жанре трагифарса.Всё происходящее в украинских властных коридорах вызывает смешанные чувства: смешно, грустно и трагично одновременно.Смешно, потому что уже невозможно представить Зеленского в ещё более нелепых позах, в попытке угодить высоким покровителям.Но он всё время находит новые!А грустно, потому что это уже не просто потеря суверенитета, а какой-то сплошной глобалистский шабаш. С ничтожными и никем не избранными людьми во главе государства. С войной, которую на Украине никто не собирается останавливать и это, конечно, трагедия для народа. Но не для его правителей.Выборы в США осветили ещё ярче основные проблемы Украины: национальной власти нет, во главе страны - ставленники глобальных мировых структур.И снова встаёт интересный вопрос: так кто же управляет Украиной и кто будет это делать в будущем?"С кем договариваться?" С мелким клерком из офиса президента? Или с нелегитимным ? А другой власти, кроме этих "двух братьев - акробатов", Зеленского и Ермака, на Украине нет.Витаемо!!!Самый главный юмористический момент "послевыборов" - это, конечно, Зеленский и его поздравления.Всего лишь месяц назад он утверждал в своей нагловатой манере:- Трамп хочет закончить войну? Хм, ну, пусть приезжает, пусть покажет, как у него это получится.И вот моментально, на задних лапках:- Витаемо, панэ прэзыдентэ!!! - радостно пишет он Трампу.Мы всегда, мол, были за Трампа, утверждает Зеленский."Исторически убедительная великолепная победа", - извивается он ужом."С нетерпением жду возможности поздравить лично."Вот и встреча была в сентябре, у вас в офисе, панэ прэзыдентэ.В башне "Трамп Тауэр", помните?Как раз после того злополучного визита в Пенсильванию на военном самолёте США. В поддержку Камалы Харрис, да. Когда я, великий "Зе", так лоханулся. Ну, не будем вспоминать былое, правда? Начнём всё с чистого листа!Встречу тогда выпросили чуть ли не на коленях лоббисты Ермак - Пинчук - Помпео. И другие неизвестные нам товарищи Ермака.Все лоббисты получили сотни тысяч долларов, щедрые пожертвования были и на предвыборную кампанию Трампа.Почему бы и не взять? Решил Трамп.Заодно и унизил этого мелкоразмерного наглеца из Украины: сказал, прямо при Зеленском, что у него отличные отношения с президентом Путиным.А на заднем плане этой встречи неизменно, на пару шагов позади, маячила мощная фигура главы офиса президента Андрея Ермака.Как утверждают знающие люди, это и есть сегодня настоящий президент Украины.Во власти - два брата-акробатаГлава офиса президента Ермак уже помчался в США. Именно он, а не Зеленский.Зеленского отправили в Будапешт, на встречу ЕС. Там он ещё раз почувствует пару моментов унижения. Теперь же и премьер Венгрии Виктор Орбан, про которого Зеленский тоже заявлял: "его план мира никуда не годится" - превратился в реального главу Евросоюза.Вот это тоже интересный поворот. Надо будет посмотреть, как Урсула и вообще ЕС будет заискивать перед Орбаном, верным другом Дональда Трампа.И Зеленский тоже примет, конечно, соответствующую моменту подобострастную позу.А в США у Ермака очень много дел.Теперь, видимо, будут менять команду лоббистов.И надо поговорить со всеми представителями всех управляющих мировых кланов.Вот так делают "два брата-акробата", Зеленский и Ермак, политику на Украине.Долго ли это ещё у них будет получаться?До тех пор, пока их поддерживают глобальные мировые игроки.Господин НиктоАндрей Ермак, кто он?Не странно ли, что человек, которого никто никуда не выбирал. Человек, у которого нету никаких полномочий по управлению государством.Человек, который не несёт ни за что никакой ответственности. Чьей подписи нет под решениями правительства и президента.Просто бюрократ из офиса президента, Андрей Ермак, управляет государством Украина.А на Украине это давно никого не удивляет. Ермак раздаёт постоянно интервью. Рассказывает о том, какая политика государства. И внутри Украины, и на международной арене.Откуда у него такие полномочия?Политолог Фикрет Шабанов утверждает, что он видел, как Ермак, как раз в том самом "Трамп Тауэр", делал на встрече с Трампом масонские жесты.Конспирология?Да, конечно.Но давайте скажем по-другому: определённые глобалистские мировые структуры дали Андрею Ермаку такие полномочия по управлению государством Украина.Например, встречи Александра Сороса с Ермаком (а не с Зеленским или например, со Шмыгалем - это премьер Украины, если кто забыл) происходят чуть ли не ежемесячно. Сорос ездит в Киев, как на работу.Встречи Майкла Помпео (при Трампе - Госсекретарь, глава ЦРУ) с Ермаком - тоже крайне регулярно.А знаменитая встреча в офисе МИ-6 в Лондоне, на которую пригласили Зеленского с Ермаком. В любой другой стране это был бы грандиозный скандал: президент страны поехал на встречу с главой разведки другой страны. В любой другой стране, кроме Украины.И встреча опять-таки происходила под надзором вездесущего Ермака.Встречи Ермака с Папой Римским тоже происходят вполне регулярно.Почему никому не кажется странным, что с Папой Римским встречается ничтожный клерк, секретарь, простой бюрократ.Более того, о нём и о его влиянии выходят огромные статьи.Как раз пока Ермак летел к Папе Римскому из Англии, в английской прессе появилась статья о том, что его влияние на Украине слишком велико. Чем особенно привлекли внимание к этим встречам.А знаменитая фотография "саммита мира" в Швейцарии, где Андрей Ермак стоит в центре и в первом ряду среди всех делегатов: президентов, министров иностранных дел, официальных и полномочных делегатов.Прямо управитель мира.Знаки, кругом знаки. И не масонские, а вполне обычные и вполне реальные.Зеленский или Ермак?А на Украине всерьёз задаются интересным вопросом: кто останется у власти теперь, когда президентом стал Трамп, Зеленский или... Ермак?Политолог Константин Бондаренко отвечает так:"Зеленский, как говорят люди, которые очень хорошо его знают, обладает звериным чутьём. Он не развит интеллектуально, он не семи пядей во лбу, он не начитан. Но вот это чутьё компенсирует всё остальное.А у Ермака есть хитрость, умение выстраивать определённые стратегии, умение обходить на повороте.Пока что они в тандеме, они единое целое, двойная звезда. Но посмотрим, кто кого в итоге быстрее сольёт".Ну а будущее Украины будет зависеть не от их деятельности (или имитации таковой), а от того, как договорится Ермак с Соросом, а Сорос с Пинчуком и Помпео, а Помпео и лоббисты с Трампом.Да, и грустно, и смешно. И страшно, от каких мелких и мельчайших людей зависит судьба целого государства и целого народа.Так кто же сегодня управляет Украиной. Андрей Ермак? Саша Сорос? Майкл Помпео? Пинчуки и клан Кучмы?Не надо искать тайные знаки. Всё на виду.Это глобалистские кланы. Они могут называться по разному. Клан Клинтонов. Блэк Рок. Сорос и его клан.Но просто так добычу эти кланы из рук не выпустят.А какая марионетка управляет Украиной - это, в общем, не так и важно.Главное - это "непоколебимое лидерство США!" (читай - глобалистских структур), как заявляет Зеленский в своём поздравлении Трампу.Непоколебимое!Вот за что, как говорится, "стоял Майдан".О том, как Зеленского приняли на саммите в Будапеште - в статье Олега Хавича "Бенефис Зеленского в Будапеште закончился полным провалом"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, будапешт, андрей ермак, владимир зеленский, ес, цру, дональд трамп