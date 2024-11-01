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ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны

ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны - 01.11.2024 Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 83 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ

2024-11-01T09:57

2024-11-01T09:57

2024-11-01T09:57

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Над территорией Курской области сбили 36 БПЛА, над Брянской областью — 20, над Крымом — 12.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале сообщил, что ночью на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде рухнул беспилотник. Он заверил, что пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, россия, минобороны, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, пво, бпла, беспилотники