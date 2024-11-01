ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 83 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ
Над территорией Курской области сбили 36 БПЛА, над Брянской областью — 20, над Крымом — 12.
"Восемь - над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Орловской области и три - над территорией Белгородской области", - перечислили в ведомстве.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале сообщил, что ночью на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде рухнул беспилотник. Он заверил, что пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.