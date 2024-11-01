ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны - 01.11.2024 Украина.ру
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ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны
ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны - 01.11.2024 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 83 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ
2024-11-01T09:57
2024-11-01T09:57
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вооруженные силы украины
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бпла
беспилотники
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Над территорией Курской области сбили 36 БПЛА, над Брянской областью — 20, над Крымом — 12.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале сообщил, что ночью на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде рухнул беспилотник. Он заверил, что пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, россия, минобороны, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, пво, бпла, беспилотники
Новости, Россия, Минобороны, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, ПВО, БПЛА, беспилотники

ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны

09:57 01.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 83 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ
Над территорией Курской области сбили 36 БПЛА, над Брянской областью — 20, над Крымом — 12.
"Восемь - над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Орловской области и три - над территорией Белгородской области", - перечислили в ведомстве.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале сообщил, что ночью на территории нефтебазы в ставропольском Светлограде рухнул беспилотник. Он заверил, что пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
 
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