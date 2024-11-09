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В Крыму допустили, что Трамп навяжет России "корейский сценарий" для Украины
В Крыму допустили, что Трамп навяжет России "корейский сценарий" для Украины - 09.11.2024 Украина.ру
В Крыму допустили, что Трамп навяжет России "корейский сценарий" для Украины
"Корейский сценарий" - это один из вариантов решения украинского кризиса, который может предложить избранный президент США Дональд Трамп. Такое мнение 9 ноября высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов, передают РИА Новости
2024-11-09T15:06
2024-11-09T15:06
2024-11-09T15:07
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По словам Константинова, Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий корейский сценарий.Глава крымского парламента допустил, что в ближайшее время может быть создана российско-американская рабочая группа для урегулирования конфликта.Как сообщало издание Украина.ру, президент Чехии Петр Павел назвал нереальным предвыборное заявление Дональда Трампа о том, что он за сутки завершит конфликт на Украине, если станет президентом.Больше об этой теме в материале Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, крым, владимир константинов, сша, дональд трамп, россия, урегулирование, конфликт
Новости, Крым, Владимир Константинов, США, Дональд Трамп, Россия, урегулирование, конфликт
В Крыму допустили, что Трамп навяжет России "корейский сценарий" для Украины
15:06 09.11.2024 (обновлено: 15:07 09.11.2024)
"Корейский сценарий" - это один из вариантов решения украинского кризиса, который может предложить избранный президент США Дональд Трамп. Такое мнение 9 ноября высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов, передают РИА Новости
По словам Константинова, Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий корейский сценарий.
Глава крымского парламента допустил, что в ближайшее время может быть создана российско-американская рабочая группа для урегулирования конфликта.
Как сообщало издание Украина.ру, президент Чехии Петр Павел назвал нереальным предвыборное заявление Дональда Трампа о том, что он за сутки завершит конфликт на Украине, если станет президентом.