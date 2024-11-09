В Крыму допустили, что Трамп навяжет России "корейский сценарий" для Украины - 09.11.2024 Украина.ру
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В Крыму допустили, что Трамп навяжет России "корейский сценарий" для Украины
В Крыму допустили, что Трамп навяжет России "корейский сценарий" для Украины - 09.11.2024 Украина.ру
В Крыму допустили, что Трамп навяжет России "корейский сценарий" для Украины
"Корейский сценарий" - это один из вариантов решения украинского кризиса, который может предложить избранный президент США Дональд Трамп. Такое мнение 9 ноября высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов, передают РИА Новости
2024-11-09T15:06
2024-11-09T15:07
новости
крым
владимир константинов
сша
дональд трамп
россия
урегулирование
конфликт
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По словам Константинова, Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий корейский сценарий.Глава крымского парламента допустил, что в ближайшее время может быть создана российско-американская рабочая группа для урегулирования конфликта.Как сообщало издание Украина.ру, президент Чехии Петр Павел назвал нереальным предвыборное заявление Дональда Трампа о том, что он за сутки завершит конфликт на Украине, если станет президентом.Больше об этой теме в материале Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает
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новости, крым, владимир константинов, сша, дональд трамп, россия, урегулирование, конфликт
Новости, Крым, Владимир Константинов, США, Дональд Трамп, Россия, урегулирование, конфликт

В Крыму допустили, что Трамп навяжет России "корейский сценарий" для Украины

15:06 09.11.2024 (обновлено: 15:07 09.11.2024)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Читать в
"Корейский сценарий" - это один из вариантов решения украинского кризиса, который может предложить избранный президент США Дональд Трамп. Такое мнение 9 ноября высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов, передают РИА Новости
По словам Константинова, Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий корейский сценарий.
Глава крымского парламента допустил, что в ближайшее время может быть создана российско-американская рабочая группа для урегулирования конфликта.
Как сообщало издание Украина.ру, президент Чехии Петр Павел назвал нереальным предвыборное заявление Дональда Трампа о том, что он за сутки завершит конфликт на Украине, если станет президентом.
Больше об этой теме в материале Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает
 
НовостиКрымВладимир КонстантиновСШАДональд ТрампРоссияурегулированиеконфликт
 
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Заголовок открываемого материала
15:06В Крыму допустили, что Трамп навяжет России "корейский сценарий" для Украины
14:32WSJ: боеприпасы для Patriot и NASAMS прибудут на Украину до того, как Трамп вернется в Белый дом
13:36Президент Чехии не верит, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки
13:20Чего больше всего боятся ВСУ на Курском направлении и в чём преимущество ВС России: спецрепортаж
13:00Железная пята американской техноолигархии, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 ноября
12:27МИД России: киевский режим спонсирует террористические группировки в Африке
11:49Российские бомбардировщики стали бить "Громом"
11:11Bloomberg: Трамп меняет курс по Украине и Израилю
10:50Захарова высмеяла реплику Кулебы о гибели Украины
10:46Кого Трамп возьмёт на переговоры с Путиным и что США успеют до инаугурации президента – Гаспарян
10:40Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами
10:30WSJ: Макрон просил Трампа добиться уступок от России по Украине
10:20Где наши 300 миллиардов! - кричит Зеленский. Их останется 12 миллионов - это Сорос. И другие цифры недели
10:20Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет
10:00The Guardian: в администрации Зеленского попросили британского премьера не приезжать к ним как турист
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