https://ukraina.ru/20241108/1058743405.html

Петр Порошенко обозначил "красные линии" для Зеленского. И что дальше?!

Петр Порошенко обозначил "красные линии" для Зеленского. И что дальше?! - 08.11.2024 Украина.ру

Петр Порошенко обозначил "красные линии" для Зеленского. И что дальше?!

С победой Дональда Трампа на президентских выборах в СМИ тут же активизировалось обсуждение планов мирного урегулирования украинского конфликта. Причём, с одной стороны, осторожную заинтересованность в предложениях Трампа проявил российский президент, с другой, Госдеп намекнул, что Штаты поддержат Зеленского, если тот решит начать мирные переговоры

2024-11-08T15:01

2024-11-08T15:01

2024-11-08T15:02

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красные линии

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Предварительные предложения Трампа известны в изложении его советников. План примерно следующий:- установление линии разграничения по нынешней линии фронта (вопрос Курской области не обсуждается);- размещение миротворческих сил (не НАТО, но и не ООН);- временный отказ от вступления Украины в НАТО;- дальнейшая милитаризация Украины.Естественно, Запад продолжает делать то, что там называется "отстаивать территориальную целостность Украины в границах 1991 года".Очевидно, что речь идёт не о попытке что-то всерьёз "урегулировать", а о временной передышке, которая позволит усилить Украину и ослабить Россию (в планах Трампа – существенно снизить мировые цены на энергоносители).Не смотря на самоочевидную выгодность для Украины этого плана украинское общество и политический класс не готовы принять даже временную передышку. Западные СМИ утверждают, что по данным опросов общественного мнения 2/3 украинцев выступают за проведение мирных переговоров, но, во-первых, такие данные украинские социологические службы не публиковали (по частной информации их просто не существует), во-вторых, даже в этом случае ни на какие уступки, в особенности – территориальные, никто идти не собирается.В данном случае не так важно, насколько адекватны эти данные и не попали ли украинские руководители в ловушку собственной же пропаганды. Важно, что возможности Зеленского ответить на предложения Трампа крайне ограничены.Сейчас он занят, в основном, созданием условий для того, чтобы население всё же приняло переговоры (объясняет, что Украина бы давно победила, но Запад не даёт оружия, а украинцы не хотят мобилизоваться) и планирует какие-то военные операции, которые бы улучшили переговорные позиции Украины (идеально было бы для ВСУ и Зеленского лично вломиться на территорию Брянской или Белгородской области, но для этого желательно сначала получить соглашение о взаимном ненанесении ударов по энергетике – заинтересованность таким соглашением проявил Андрей Ермак).Самое главное – Зеленскому нечего ответить на предложения Трампа, потому что самих этих предложений нет. Есть только домыслы его бывших советников. Главе государства, каким бы просроченным он ни был, реагировать не на что.А вот Пётр Порошенко, как "лицо именно неофициальное, а пожалуй, и праздное", может себе реагировать на что угодно. Особенно если при этом есть возможность противопоставить себя, как автора эпохальной формулы "армия – мова – вира", действующему президенту (не забываем, что Порошенко убеждён – его поражение на выборах 2019 года – историческая случайность).Итак, Порошенко обозначил пять "красных линий" для Зеленского и Трампа в контексте урегулирования конфликта с Россией:1. "Никаких компромиссов по суверенитету и независимости Украины. Она в той или иной форме никогда не станет колонией России или не вернется в зону её влияния".2. "Не может быть компромиссов с точки зрения территориальной целостности Украины. Она никогда не признает оккупированные территории и никогда от них не откажется".3. "Категорически нельзя согласиться на ограничение мощи ВСУ, потому что это самый надёжный и эффективный гарант дальнейшего существования украинского государства".4. "До полного освобождения наших территорий мы не можем пойти на компромисс или отмену санкций".5. Прекращение войны "не может состояться без членства Украины в НАТО. Но для этого мы должны сделать свою часть домашней работы, потому что с тем, что есть сейчас, в НАТО не берут".Прежде всего отметим, что ничего нереального Порошенко не требует – под каждым пунктом могли бы быть подписи Зеленского и Ермака. Более того, скорее всего украинская переговорная позиция будет сформулирована примерно таким образом (кроме может пункта 2 – пока что самая большая уступка, которую допускал правящий дуумвират, состоит в выходе на границу 24 февраля 2022 года как условии начала переговоров). И, ещё раз более того, под большинством пунктов подпишется и сам Трамп.Возникает закономерный вопрос – в чём интерес Порошенко?Поскольку переговорная позиция Украины действительно будет такой, всегда можно сказать, что Зеленский прислушался к ультиматуму нации, выраженному Порошенко. Политико-электоральный эффект, правда, будет минимальным, потому что сторонником Порошенко это и так будет ясно, а не сторонники Порошенко слышали эти же идеи от представителей действующей власти. Зачастую в тех же словах и формулировках. Так что это что-то вроде па-де-де в балете – опция, без которой "патриотический" политик не может считаться "патриотическим" политиком. Это если еще Порошенко не припомнят Минские соглашения, которые как минимум в первом пункте заходят за проведённые им линии.Интереснее будет, когда начнутся переговоры – Зеленскому под давлением США наверняка придётся идти на уступки по тем или иным пунктам (почти наверняка по пятому). Тут уж простор для разного рода заявлений относительно того, что нация не простит и т.п. В крайнем случае можно сослаться на первый пункт, который достаточно невнятен, чтобы подвести под него всё что угодно, включая сам факт переговоров.В общем, Пётр Алексеевич готовит себе политические позиции перед приближающимися выборами и ему можно только посочувствовать – ведь оказаться левее Зеленского ему нельзя, а любая попытка оказаться заметно правее отбросит его в окончательный маргинес, где его не примут, а число желающих пожать руку среди серьёзных политиков заметно сократится.О политических перспективах Порошенко - в статье Дмитрия Ковалевича "Накануне Дня тыквы. Кто может перехватить булаву у Зеленского после 21 мая — Ермак, Залужный, Порошенко?"

https://ukraina.ru/20240913/1057437995.html

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https://ukraina.ru/20241108/1058722525.html

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