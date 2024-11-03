Ищенко выложил все карты работы в ТЦК на стол: "льготы" и боль сотрудников структуры
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Желание украинцев получить работу в ТЦК — зашкаливает, но помимо "райских" привилегий, сотрудник подписывается на вечную погоню за жизнями, лишь бы не потерять свою
Такую точку зрения в своем материале высказал автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он рассказал, что работа в ТЦК (украинский аналог военкомата) пользуется настолько высоким спросом, что даже протекция высокого уровня должна быть дополнена значительной взяткой, чтобы соискатель получил должность.
Автор обратил внимание на то, какие возможности получает сотрудник ТЦК:
"Временное освобождение от фронта и возможность брать взятки с желающих избежать мобилизации. Поскольку мобилизовать (оформив как добровольца) даже сейчас можно любого гражданина Украины от 18 лет и старше, возможность обогащения для сотрудников ТЦК практически ничем не ограничена. Правда к насильственной мобилизации женщин (кроме медиков) на данном этапе прибегают в исключительных случаях, но это послабление ненадолго".
Ищенко также упомянул, какая ответственность ложится на плечи сотрудника ТЦК:
"За выполнение плана мобилизации ты отвечаешь лично. Не наловил достаточное количество "добровольцев" — сам отправился на фронт".
А ведь план растет, напомнил автор, мобилизация продолжается.
"На текущей недели ТЦК озвучили информацию о стоящей перед ними задаче, обеспечить до конца года мобилизацию ещё 160 тысяч человек дополнительно к тем, кто уже поставлен в строй", — напомнил Ищенко.
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Полный текст материала — Паралич разума порождает украинцев
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов