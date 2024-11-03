Ищенко выложил все карты работы в ТЦК на стол: "льготы" и боль сотрудников структуры - 03.11.2024 Украина.ру
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Ищенко выложил все карты работы в ТЦК на стол: "льготы" и боль сотрудников структуры
Ищенко выложил все карты работы в ТЦК на стол: "льготы" и боль сотрудников структуры - 03.11.2024 Украина.ру
Ищенко выложил все карты работы в ТЦК на стол: "льготы" и боль сотрудников структуры
Желание украинцев получить работу в ТЦК — зашкаливает, но помимо "райских" привилегий, сотрудник подписывается на вечную погоню за жизнями, лишь бы не потерять свою
2024-11-03T13:05
2024-11-03T13:05
украина
россия
ростислав ищенко
александр литвиненко
снбо
украинцы
всу
потери всу
фронт
детали
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Такую точку зрения в своем материале высказал автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он рассказал, что работа в ТЦК (украинский аналог военкомата) пользуется настолько высоким спросом, что даже протекция высокого уровня должна быть дополнена значительной взяткой, чтобы соискатель получил должность.Автор обратил внимание на то, какие возможности получает сотрудник ТЦК:Ищенко также упомянул, какая ответственность ложится на плечи сотрудника ТЦК:"За выполнение плана мобилизации ты отвечаешь лично. Не наловил достаточное количество "добровольцев" — сам отправился на фронт".А ведь план растет, напомнил автор, мобилизация продолжается."На текущей недели ТЦК озвучили информацию о стоящей перед ними задаче, обеспечить до конца года мобилизацию ещё 160 тысяч человек дополнительно к тем, кто уже поставлен в строй", — напомнил Ищенко.29 октября секретарь СНБО Литвиненко сообщил, что планируется призвать 160 тысяч человек, чтобы укомплектовать части на 85%. Всего в ВСУ уже призвано свыше 1 млн 50 тыс. человек.Подробнее об этом — в материале Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистовРанее Верховная Рада Украины 29 октября поддержала продление сроков мобилизации и военного положения. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.Об этом — Рада продлила срок военного положения и мобилизации на Украине — Гончаренко*Полный текст материала — Паралич разума порождает украинцев* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20241025/1058371345.html
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украина, россия, ростислав ищенко, александр литвиненко, снбо, украинцы, всу, потери всу, фронт, детали
Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Александр Литвиненко, СНБО, украинцы, ВСУ, потери ВСУ, фронт, детали

Ищенко выложил все карты работы в ТЦК на стол: "льготы" и боль сотрудников структуры

13:05 03.11.2024
 
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Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
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Желание украинцев получить работу в ТЦК — зашкаливает, но помимо "райских" привилегий, сотрудник подписывается на вечную погоню за жизнями, лишь бы не потерять свою
Такую точку зрения в своем материале высказал автор издания Украина.ру, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он рассказал, что работа в ТЦК (украинский аналог военкомата) пользуется настолько высоким спросом, что даже протекция высокого уровня должна быть дополнена значительной взяткой, чтобы соискатель получил должность.
Автор обратил внимание на то, какие возможности получает сотрудник ТЦК:
"Временное освобождение от фронта и возможность брать взятки с желающих избежать мобилизации. Поскольку мобилизовать (оформив как добровольца) даже сейчас можно любого гражданина Украины от 18 лет и старше, возможность обогащения для сотрудников ТЦК практически ничем не ограничена. Правда к насильственной мобилизации женщин (кроме медиков) на данном этапе прибегают в исключительных случаях, но это послабление ненадолго".
Ищенко также упомянул, какая ответственность ложится на плечи сотрудника ТЦК:
"За выполнение плана мобилизации ты отвечаешь лично. Не наловил достаточное количество "добровольцев" — сам отправился на фронт".
А ведь план растет, напомнил автор, мобилизация продолжается.
"На текущей недели ТЦК озвучили информацию о стоящей перед ними задаче, обеспечить до конца года мобилизацию ещё 160 тысяч человек дополнительно к тем, кто уже поставлен в строй", — напомнил Ищенко.
Фото: Телеграм-канал Харьков лайф, ТЦК
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Подробнее об этом — в материале Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистов
Ранее Верховная Рада Украины 29 октября поддержала продление сроков мобилизации и военного положения. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале.
Об этом — Рада продлила срок военного положения и мобилизации на Украине — Гончаренко*
Полный текст материала — Паралич разума порождает украинцев
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
 
УкраинаРоссияРостислав ИщенкоАлександр ЛитвиненкоСНБОукраинцыВСУпотери ВСУфронтдетали
 
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