https://ukraina.ru/20241103/1058470692.html

В списке сильнейших армий мира Россия может быть и не первая, хотя и не вторая — Анпилогов

В списке сильнейших армий мира Россия может быть и не первая, хотя и не вторая — Анпилогов - 03.11.2024 Украина.ру

В списке сильнейших армий мира Россия может быть и не первая, хотя и не вторая — Анпилогов

Рейтинг составлен довольно произвольно, поэтому верить ему на слово точно не стоит, хотя с армией России он может и не ошибся

2024-11-03T11:56

2024-11-03T11:56

2024-11-03T11:56

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алексей анпилогов

вооруженные силы украины

вс рф

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Комментируя рейтинг ведущих армий мира, в котором Россия заняла первую строчку, эксперт отметил, что скептически относится к подобным подсчетам.По его словам, он рад, что Россию поставили на первое место, но она может быть и не первой, хотя и не второй.Американский портал U.S News опубликовал рейтинг ведущих армий мира, в котором Россия заняла первую строчку.Подробнее об этом — в материале Российскую армию признали сильнейшей в мире — СМИРеакция Кремля на данный рейтинг:"Мы не специалисты, чтобы реагировать на эту новость. Мы не знаем, на основании каких критериев, каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать".Более подробно об этом — Кремль отреагировал на рейтинг сильнейших армий мираПолный текст интервью — Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению

https://ukraina.ru/20241029/1058424916.html

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новости, россия, кремль, израиль, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, вс рф, детали