В списке сильнейших армий мира Россия может быть и не первая, хотя и не вторая — Анпилогов - 03.11.2024 Украина.ру
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В списке сильнейших армий мира Россия может быть и не первая, хотя и не вторая — Анпилогов
В списке сильнейших армий мира Россия может быть и не первая, хотя и не вторая — Анпилогов - 03.11.2024 Украина.ру
В списке сильнейших армий мира Россия может быть и не первая, хотя и не вторая — Анпилогов
Рейтинг составлен довольно произвольно, поэтому верить ему на слово точно не стоит, хотя с армией России он может и не ошибся
2024-11-03T11:56
2024-11-03T11:56
новости
россия
кремль
израиль
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
вс рф
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Комментируя рейтинг ведущих армий мира, в котором Россия заняла первую строчку, эксперт отметил, что скептически относится к подобным подсчетам.По его словам, он рад, что Россию поставили на первое место, но она может быть и не первой, хотя и не второй.Американский портал U.S News опубликовал рейтинг ведущих армий мира, в котором Россия заняла первую строчку.Подробнее об этом — в материале Российскую армию признали сильнейшей в мире — СМИРеакция Кремля на данный рейтинг:"Мы не специалисты, чтобы реагировать на эту новость. Мы не знаем, на основании каких критериев, каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать".Более подробно об этом — Кремль отреагировал на рейтинг сильнейших армий мираПолный текст интервью — Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, кремль, израиль, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Россия, Кремль, Израиль, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали

В списке сильнейших армий мира Россия может быть и не первая, хотя и не вторая — Анпилогов

11:56 03.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола"
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Рейтинг составлен довольно произвольно, поэтому верить ему на слово точно не стоит, хотя с армией России он может и не ошибся
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Комментируя рейтинг ведущих армий мира, в котором Россия заняла первую строчку, эксперт отметил, что скептически относится к подобным подсчетам.
“На третьем месте внезапно оказался Израиль, который не демонстрирует ни оперативного искусства, ни превосходства над своими противниками на тактическом уровне. То есть этот рейтинг составлен весьма произвольно. Так, Тайвань оказался чуть ли не выше материкового Китая”, — аргументировал Анпилогов.
По его словам, он рад, что Россию поставили на первое место, но она может быть и не первой, хотя и не второй.
Американский портал U.S News опубликовал рейтинг ведущих армий мира, в котором Россия заняла первую строчку.
Подробнее об этом — в материале Российскую армию признали сильнейшей в мире — СМИ
Фото из открытых источников, флаг южной Кореи
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Американцы отложили конфронтацию на Корейском полуострове в долгий ящик, но они еще вспомнят — ИщенкоЕсли северокорейцы все же появятся на СВО, это будет проблема не для России и КНДР, а для Украины и Запада. А роль Южной Кореи в этой истории ясна: она затеяла всю эту историю для дополнительной моральной и материальной поддержки в противостоянии с КНДР
Реакция Кремля на данный рейтинг:
"Мы не специалисты, чтобы реагировать на эту новость. Мы не знаем, на основании каких критериев, каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать".
Более подробно об этом — Кремль отреагировал на рейтинг сильнейших армий мира
Полный текст интервью — Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению
 
НовостиРоссияКремльИзраильАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныВС РФдетали
 
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