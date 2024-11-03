В списке сильнейших армий мира Россия может быть и не первая, хотя и не вторая — Анпилогов
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола"
Рейтинг составлен довольно произвольно, поэтому верить ему на слово точно не стоит, хотя с армией России он может и не ошибся
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Комментируя рейтинг ведущих армий мира, в котором Россия заняла первую строчку, эксперт отметил, что скептически относится к подобным подсчетам.
“На третьем месте внезапно оказался Израиль, который не демонстрирует ни оперативного искусства, ни превосходства над своими противниками на тактическом уровне. То есть этот рейтинг составлен весьма произвольно. Так, Тайвань оказался чуть ли не выше материкового Китая”, — аргументировал Анпилогов.
По его словам, он рад, что Россию поставили на первое место, но она может быть и не первой, хотя и не второй.
Американский портал U.S News опубликовал рейтинг ведущих армий мира, в котором Россия заняла первую строчку.
Подробнее об этом — в материале Российскую армию признали сильнейшей в мире — СМИ
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Реакция Кремля на данный рейтинг:
"Мы не специалисты, чтобы реагировать на эту новость. Мы не знаем, на основании каких критериев, каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать".
Более подробно об этом — Кремль отреагировал на рейтинг сильнейших армий мира