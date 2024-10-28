Кремль отреагировал на рейтинг сильнейших армий мира - 28.10.2024 Украина.ру
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Кремль отреагировал на рейтинг сильнейших армий мира
Кремль отреагировал на рейтинг сильнейших армий мира - 28.10.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на рейтинг сильнейших армий мира
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам новость о том, что российская армия возглавила рейтинг сильнейших армий мира по версии журнала US News and World Report
2024-10-28T13:24
2024-10-28T13:24
новости
россия
кремль
сша
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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"Мы не специалисты, чтобы реагировать на эту новость. Мы не знаем, на основании каких критериев, каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее журнал US News and World Report опубликовал рейтинг сильнейших армий мира, исходя из которого российская армия заняла первое место. По оценке журнала, второе место по военной мощи занимает армия США, третье - армия Израиля. Армия Украины заняла лишь восьмую строчку рейтинга. В первую десятку рейтинга сильнейших армий мира также вошли Китай, Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кремль, сша, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Кремль, США, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

Кремль отреагировал на рейтинг сильнейших армий мира

13:24 28.10.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам новость о том, что российская армия возглавила рейтинг сильнейших армий мира по версии журнала US News and World Report
"Мы не специалисты, чтобы реагировать на эту новость. Мы не знаем, на основании каких критериев, каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее журнал US News and World Report опубликовал рейтинг сильнейших армий мира, исходя из которого российская армия заняла первое место.
По оценке журнала, второе место по военной мощи занимает армия США, третье - армия Израиля. Армия Украины заняла лишь восьмую строчку рейтинга.
В первую десятку рейтинга сильнейших армий мира также вошли Китай, Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.
 
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