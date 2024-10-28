Российскую армию признали сильнейшей в мире - СМИ - 28.10.2024 Украина.ру
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Российскую армию признали сильнейшей в мире - СМИ
Российскую армию признали сильнейшей в мире - СМИ - 28.10.2024 Украина.ру
Российскую армию признали сильнейшей в мире - СМИ
Российская армия признана сильнейшей в мире, следует из рейтинга журнала US News and World Report
2024-10-28T07:12
2024-10-28T07:21
россия
вооруженные силы украины
новости
сша
израиль
армия
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По оценке издания, второе место по военной мощи занимает армия США, третье – армия Израиля.Армия Украины заняла лишь восьмую строчку рейтинга.В первую десятку рейтинга сильнейших армий мира также вошли Китай, Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.Авторы рейтинга указывают, что сила армий различных стран мира оценивалась по результатам опроса, в котором участвовали как представители элит и бизнес-кругов, так и рядовые граждане.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.
россия
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израиль
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россия, вооруженные силы украины, новости, сша, израиль, армия
Россия, Вооруженные силы Украины, Новости, США, Израиль, Армия

Российскую армию признали сильнейшей в мире - СМИ

07:12 28.10.2024 (обновлено: 07:21 28.10.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская армия признана сильнейшей в мире, следует из рейтинга журнала US News and World Report
По оценке издания, второе место по военной мощи занимает армия США, третье – армия Израиля.
Армия Украины заняла лишь восьмую строчку рейтинга.
В первую десятку рейтинга сильнейших армий мира также вошли Китай, Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.
Авторы рейтинга указывают, что сила армий различных стран мира оценивалась по результатам опроса, в котором участвовали как представители элит и бизнес-кругов, так и рядовые граждане.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.
 
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