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Российскую армию признали сильнейшей в мире - СМИ

Российскую армию признали сильнейшей в мире - СМИ - 28.10.2024 Украина.ру

Российскую армию признали сильнейшей в мире - СМИ

Российская армия признана сильнейшей в мире, следует из рейтинга журнала US News and World Report

2024-10-28T07:12

2024-10-28T07:12

2024-10-28T07:21

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вооруженные силы украины

новости

сша

израиль

армия

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По оценке издания, второе место по военной мощи занимает армия США, третье – армия Израиля.Армия Украины заняла лишь восьмую строчку рейтинга.В первую десятку рейтинга сильнейших армий мира также вошли Китай, Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.Авторы рейтинга указывают, что сила армий различных стран мира оценивалась по результатам опроса, в котором участвовали как представители элит и бизнес-кругов, так и рядовые граждане.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, вооруженные силы украины, новости, сша, израиль, армия