Российскую армию признали сильнейшей в мире - СМИ
07:12 28.10.2024 (обновлено: 07:21 28.10.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Российская армия признана сильнейшей в мире, следует из рейтинга журнала US News and World Report
По оценке издания, второе место по военной мощи занимает армия США, третье – армия Израиля.
Армия Украины заняла лишь восьмую строчку рейтинга.
В первую десятку рейтинга сильнейших армий мира также вошли Китай, Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.
Авторы рейтинга указывают, что сила армий различных стран мира оценивалась по результатам опроса, в котором участвовали как представители элит и бизнес-кругов, так и рядовые граждане.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.