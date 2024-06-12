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В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка - 12.06.2024 Украина.ру
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка
Активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, а также ряда украинских политиков и олигархов национализированы. Об этом 12 июня сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов
2024-06-12T09:32
2024-06-12T09:32
2024-06-12T09:32
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"Последним решением депутатов под национализацию также попали активы Арсения Яценюка — бенефициара компании "Антей 2012", - сказал Константинов.Национализированы учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, уточнил председатель крымского парламента.Он добавил, что на основании соответствующего решения депутатов парламента Крыма в список национализированного имущества тех, кто занял враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов.Среди них имущество семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков на Донбассе, Центр дельфинотерапии в Алуште (бенефициар - депутат Броварской районной рады Киевской области), активы холдинговой компании "Киевгорстрой", парк-отель "Порто Маре" (учредитель гражданин Украины Вадим Вайспапир, спонсирующий ВСУ). Собственностью Крыма также стало имущество частной компании "Ялтинская киностудия", отель "Бристоль" в Ялте, "Платинум банк" и другие объекты, в том числе, санаторно-курортной и аграрной отрасли.Осенью 2022 года парламент Крыма принял решение о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, совершающих в отношении к России недружественные действия. Все средства от продажи этого имущества будут направлены на нужды участников СВО. В списке национализированных, а затем проданных на торгах активов, значится квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии.
https://ukraina.ru/20231230/1052509314.html
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новости, украина, крым, ялта, владимир константинов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, активы
Новости, Украина, Крым, Ялта, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, активы
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка
Активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, а также ряда украинских политиков и олигархов национализированы. Об этом 12 июня сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов
"Последним решением депутатов под национализацию также попали активы Арсения Яценюка — бенефициара компании "Антей 2012", - сказал Константинов.
Национализированы учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, уточнил председатель крымского парламента.
Он добавил, что на основании соответствующего решения депутатов парламента Крыма в список национализированного имущества тех, кто занял враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов.
Среди них имущество семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков на Донбассе, Центр дельфинотерапии в Алуште (бенефициар - депутат Броварской районной рады Киевской области), активы холдинговой компании "Киевгорстрой", парк-отель "Порто Маре" (учредитель гражданин Украины Вадим Вайспапир, спонсирующий ВСУ). Собственностью Крыма также стало имущество частной компании "Ялтинская киностудия", отель "Бристоль" в Ялте, "Платинум банк" и другие объекты, в том числе, санаторно-курортной и аграрной отрасли.
Осенью 2022 года парламент Крыма принял решение о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, совершающих в отношении к России недружественные действия. Все средства от продажи этого имущества будут направлены на нужды участников СВО. В списке национализированных, а затем проданных на торгах активов, значится квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии.