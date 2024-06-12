В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка - 12.06.2024 Украина.ру
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В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка - 12.06.2024 Украина.ру
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка
Активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, а также ряда украинских политиков и олигархов национализированы. Об этом 12 июня сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов
2024-06-12T09:32
2024-06-12T09:32
новости
украина
крым
ялта
владимир константинов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
активы
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"Последним решением депутатов под национализацию также попали активы Арсения Яценюка — бенефициара компании "Антей 2012", - сказал Константинов.Национализированы учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, уточнил председатель крымского парламента.Он добавил, что на основании соответствующего решения депутатов парламента Крыма в список национализированного имущества тех, кто занял враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов.Среди них имущество семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков на Донбассе, Центр дельфинотерапии в Алуште (бенефициар - депутат Броварской районной рады Киевской области), активы холдинговой компании "Киевгорстрой", парк-отель "Порто Маре" (учредитель гражданин Украины Вадим Вайспапир, спонсирующий ВСУ). Собственностью Крыма также стало имущество частной компании "Ялтинская киностудия", отель "Бристоль" в Ялте, "Платинум банк" и другие объекты, в том числе, санаторно-курортной и аграрной отрасли.Осенью 2022 года парламент Крыма принял решение о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, совершающих в отношении к России недружественные действия. Все средства от продажи этого имущества будут направлены на нужды участников СВО. В списке национализированных, а затем проданных на торгах активов, значится квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии.
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новости, украина, крым, ялта, владимир константинов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, активы
Новости, Украина, Крым, Ялта, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, активы

В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка

09:32 12.06.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, а также ряда украинских политиков и олигархов национализированы. Об этом 12 июня сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов
"Последним решением депутатов под национализацию также попали активы Арсения Яценюка — бенефициара компании "Антей 2012", - сказал Константинов.
Национализированы учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, уточнил председатель крымского парламента.
Он добавил, что на основании соответствующего решения депутатов парламента Крыма в список национализированного имущества тех, кто занял враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ, дополнительно внесено более 110 объектов.
Среди них имущество семьи экс-народного депутата Украины Лидии Котеляк, спонсирующей украинских силовиков на Донбассе, Центр дельфинотерапии в Алуште (бенефициар - депутат Броварской районной рады Киевской области), активы холдинговой компании "Киевгорстрой", парк-отель "Порто Маре" (учредитель гражданин Украины Вадим Вайспапир, спонсирующий ВСУ). Собственностью Крыма также стало имущество частной компании "Ялтинская киностудия", отель "Бристоль" в Ялте, "Платинум банк" и другие объекты, в том числе, санаторно-курортной и аграрной отрасли.
Осенью 2022 года парламент Крыма принял решение о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, совершающих в отношении к России недружественные действия. Все средства от продажи этого имущества будут направлены на нужды участников СВО. В списке национализированных, а затем проданных на торгах активов, значится квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии.
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
30 декабря 2023, 11:29
Национализация очистила Крым от украинских олигархов – КонстантиновГлава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс национализации позволил "вычистить" полуостров от экономического присутствия украинских олигархов и сохранить многие предприятия, чем себя полностью оправдал. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
 
НовостиУкраинаКрымЯлтаВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныактивы
 
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