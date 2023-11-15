https://ukraina.ru/20231115/1051044390.html

Как квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского*

Как квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского* - 15.11.2023 Украина.ру

Как квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского*

Имущество Игоря Коломойского* будет выставлено на аукцион, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов 15 ноября в своём телеграм-канале

2023-11-15T13:32

2023-11-15T13:32

2023-11-15T13:32

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недвижимость

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Депутаты Госсовета Республики Крым согласовали отчуждение из собственности Крыма ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, написал спикер парламента.Лот включает в себя 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое.В крымском парламенте ожидают поступления в бюджет в размере 397,7 миллионов рублей после продажи.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского 30 октября была продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей.* Включен в перечень экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231105/1050786578.html

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новости, россия, крым, владимир константинов, игорь коломойский, национализация, имущество, недвижимость