Как квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского* - 15.11.2023 Украина.ру
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Как квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского*
Как квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского* - 15.11.2023 Украина.ру
Как квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского*
Имущество Игоря Коломойского* будет выставлено на аукцион, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов 15 ноября в своём телеграм-канале
2023-11-15T13:32
2023-11-15T13:32
новости
россия
крым
владимир константинов
игорь коломойский
национализация
имущество
недвижимость
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Депутаты Госсовета Республики Крым согласовали отчуждение из собственности Крыма ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, написал спикер парламента.Лот включает в себя 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое.В крымском парламенте ожидают поступления в бюджет в размере 397,7 миллионов рублей после продажи.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского 30 октября была продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей.* Включен в перечень экстремистов и террористов
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новости, россия, крым, владимир константинов, игорь коломойский, национализация, имущество, недвижимость
Новости, Россия, Крым, Владимир Константинов, Игорь Коломойский, национализация, имущество, Недвижимость

Как квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского*

13:32 15.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкА.Турчинов провел совещание в Киеве с главами областных администраций
А.Турчинов провел совещание в Киеве с главами областных администраций - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Имущество Игоря Коломойского* будет выставлено на аукцион, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов 15 ноября в своём телеграм-канале
Депутаты Госсовета Республики Крым согласовали отчуждение из собственности Крыма ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, написал спикер парламента.

"В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО "Транспорт Логистик" — центра отдыха "Европа" в пгт Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому*", - сообщил Константинов.

Лот включает в себя 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое.
В крымском парламенте ожидают поступления в бюджет в размере 397,7 миллионов рублей после продажи.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.
Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского 30 октября была продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
* Включен в перечень экстремистов и террористов
5 ноября, 16:22
По примеру квартиры Зеленских. Ялтинский отель Ротару могут национализировать и продать - СМИОтель певицы Софии Ротару в центре Ялты могут национализировать и реализовать на торгах, сообщил 5 ноября телеграм-канал Mash
 
НовостиРоссияКрымВладимир КонстантиновИгорь КоломойскийнационализацияимуществоНедвижимость
 
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