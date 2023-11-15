https://ukraina.ru/20231115/1051044390.html
Как квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского*
Как квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского* - 15.11.2023 Украина.ру
Как квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского*
Имущество Игоря Коломойского* будет выставлено на аукцион, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов 15 ноября в своём телеграм-канале
2023-11-15T13:32
2023-11-15T13:32
2023-11-15T13:32
новости
россия
крым
владимир константинов
игорь коломойский
национализация
имущество
недвижимость
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Депутаты Госсовета Республики Крым согласовали отчуждение из собственности Крыма ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, написал спикер парламента.Лот включает в себя 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое.В крымском парламенте ожидают поступления в бюджет в размере 397,7 миллионов рублей после продажи.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского 30 октября была продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей.* Включен в перечень экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20231105/1050786578.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, владимир константинов, игорь коломойский, национализация, имущество, недвижимость
Новости, Россия, Крым, Владимир Константинов, Игорь Коломойский, национализация, имущество, Недвижимость
Как квартиру Зеленских. В Крыму выставят на аукцион имущество Коломойского*
Имущество Игоря Коломойского* будет выставлено на аукцион, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов 15 ноября в своём телеграм-канале
Депутаты Госсовета Республики Крым согласовали отчуждение из собственности Крыма ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, написал спикер парламента.
"В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО "Транспорт Логистик" — центра отдыха "Европа" в пгт Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому*", - сообщил Константинов.
Лот включает в себя 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое.
В крымском парламенте ожидают поступления в бюджет в размере 397,7 миллионов рублей после продажи.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.
Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского 30 октября была продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
* Включен в перечень экстремистов и террористов