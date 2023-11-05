По примеру квартиры Зеленских. Ялтинский отель Ротару могут национализировать и продать - СМИ - 05.11.2023 Украина.ру
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По примеру квартиры Зеленских. Ялтинский отель Ротару могут национализировать и продать - СМИ
По примеру квартиры Зеленских. Ялтинский отель Ротару могут национализировать и продать - СМИ - 05.11.2023 Украина.ру
По примеру квартиры Зеленских. Ялтинский отель Ротару могут национализировать и продать - СМИ
Отель певицы Софии Ротару в центре Ялты могут национализировать и реализовать на торгах, сообщил 5 ноября телеграм-канал Mash
2023-11-05T16:22
2023-11-05T16:22
новости
россия
крым
софия ротару
владимир зеленский
квартира
отель
вилла
продажа
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Источники пишут, что украинская певица в курсе о возможной национализации крымского имущества и хочет успеть продать отель.Вилла "София" — клубный отель, расположенный на набережной Ялты.Отель не принимает гостей с 2019 года, официальной причиной называют то, что он закрыт на реновацию, на деле, пишет Mash, из-за проблем с бумажками.По информации источника, риелторы предполагают, что, судя по цене и непубличной продаже, расстаться с недвижимостью Ротару не хотела, лишь "делала вид, что избавляется от имущества в России".Сообщается, что София Ротару переписала виллу "София" на сына, оценила в 2,5 миллиарда рублей (почти в три раза выше реальной рыночной цены). Заинтересованные покупатели больше 890 млн рублей, говорят риелторы.Риелторы Ротару, как пишет Mash, теперь обзванивают потенциальных покупателей и предлагают поторговаться. Цена по-прежнему указана 25 миллионов евро, но появилась возможность торга.Ялтинские риелторы ещё в 2020 году предполагали, что отель Ротару обречен.По слухам, в гостинице Ротару отдыхал бывший президент Украины Виктор Ющенко. Ему приписывают помощь певице в приобретении участка под зданием, где раньше находились Купальни Роффе, которые в 1996 году были признаны памятником архитектуры. Ялтинцы рассказывали, что изначально Ротару обещала построить на этом месте Дом творчества для детей.Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского 30 октября была продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей.Общая площадь квартиры — 119,5 кв. м. Она находится на пятом этаже, а с балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.Начальная стоимость лота — 24,6 млн рублей. Он размещен на официальном портале "ГИС Торги", организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
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новости, россия, крым, софия ротару, владимир зеленский, квартира, отель, вилла, продажа
Новости, Россия, Крым, София Ротару, Владимир Зеленский, квартира, отель, вилла, продажа

По примеру квартиры Зеленских. Ялтинский отель Ротару могут национализировать и продать - СМИ

16:22 05.11.2023
 
© Mash телеграм-канал
© Mash телеграм-канал
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Отель певицы Софии Ротару в центре Ялты могут национализировать и реализовать на торгах, сообщил 5 ноября телеграм-канал Mash
Источники пишут, что украинская певица в курсе о возможной национализации крымского имущества и хочет успеть продать отель.
Вилла "София" — клубный отель, расположенный на набережной Ялты.
Отель не принимает гостей с 2019 года, официальной причиной называют то, что он закрыт на реновацию, на деле, пишет Mash, из-за проблем с бумажками.

"По документам это не гостиница, а пятиэтажный сарай с цоколем площадью 10,2 гектара. Который все эти четыре года можно было купить за неадекватные €25 млн“, - пишет телеграм-канал.

По информации источника, риелторы предполагают, что, судя по цене и непубличной продаже, расстаться с недвижимостью Ротару не хотела, лишь "делала вид, что избавляется от имущества в России".
Сообщается, что София Ротару переписала виллу "София" на сына, оценила в 2,5 миллиарда рублей (почти в три раза выше реальной рыночной цены). Заинтересованные покупатели больше 890 млн рублей, говорят риелторы.
Риелторы Ротару, как пишет Mash, теперь обзванивают потенциальных покупателей и предлагают поторговаться. Цена по-прежнему указана 25 миллионов евро, но появилась возможность торга.
Ялтинские риелторы ещё в 2020 году предполагали, что отель Ротару обречен.
По слухам, в гостинице Ротару отдыхал бывший президент Украины Виктор Ющенко. Ему приписывают помощь певице в приобретении участка под зданием, где раньше находились Купальни Роффе, которые в 1996 году были признаны памятником архитектуры. Ялтинцы рассказывали, что изначально Ротару обещала построить на этом месте Дом творчества для детей.
Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского 30 октября была продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
Общая площадь квартиры — 119,5 кв. м. Она находится на пятом этаже, а с балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.
Начальная стоимость лота — 24,6 млн рублей. Он размещен на официальном портале "ГИС Торги", организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
Всего было определено 19 лотов, 8 из которых уже ушли с молотка на сумму примерно в 820 миллионов рублей. Эти средства поступили в бюджет республики.
Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 03:54
Новые приключения украинских олигархов в Крыму. На аукцион выставлена квартира Зеленского в ЛивадииВ Крыму прошли 8 аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, которые поддерживают ВСУ. Это только часть масштабной приватизации, которая ещё продолжается
 
НовостиРоссияКрымСофия РотаруВладимир Зеленскийквартираотельвиллапродажа
 
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