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СК арестовал имущество обвиняемого по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа

СК арестовал имущество обвиняемого по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа - 30.10.2024 Украина.ру

СК арестовал имущество обвиняемого по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа

Наложен арест на имущество гендиректора АО "Княгинская швейная фабрика" Александра Свистунова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере при исполнении государственного контракта с Минобороны России

2024-10-30T14:09

2024-10-30T14:09

2024-10-30T14:12

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"Следствием установлено, что в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере 4 миллионов рублей за привлечение своего предприятия в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации на общую сумму более 574 миллионов рублей", - сказано в официальном сообщении.Военные следователи обратились в суд с ходатайством арестовать имущество Свистунова на сумму более 35 миллионов рублей. По их мнению, это необходимо для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий.Следственное ведомство отметило, что расследование уголовного дела продолжается.Как сообщал 23 октября СК РФ, налгался арест на имущество других фигурантов расследования нанесения ущерба Минобороны при исполнении гособоронзаказа. Подобности в публикации Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказе Ранее на эту тему: Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали

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