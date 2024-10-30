СК арестовал имущество обвиняемого по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа - 30.10.2024 Украина.ру
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СК арестовал имущество обвиняемого по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа
СК арестовал имущество обвиняемого по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа - 30.10.2024 Украина.ру
СК арестовал имущество обвиняемого по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа
Наложен арест на имущество гендиректора АО "Княгинская швейная фабрика" Александра Свистунова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере при исполнении государственного контракта с Минобороны России
2024-10-30T14:09
2024-10-30T14:12
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"Следствием установлено, что в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере 4 миллионов рублей за привлечение своего предприятия в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации на общую сумму более 574 миллионов рублей", - сказано в официальном сообщении.Военные следователи обратились в суд с ходатайством арестовать имущество Свистунова на сумму более 35 миллионов рублей. По их мнению, это необходимо для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий.Следственное ведомство отметило, что расследование уголовного дела продолжается.Как сообщал 23 октября СК РФ, налгался арест на имущество других фигурантов расследования нанесения ущерба Минобороны при исполнении гособоронзаказа. Подобности в публикации Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказе Ранее на эту тему: Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали
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новости, россия, москва, ск рф, коррупция, оборона, оборонный бюджет, минобороны рф, взятка, криминал, уголовное дело, сво
Новости, Россия, Москва, СК РФ, коррупция, оборона, оборонный бюджет, Минобороны РФ, взятка, криминал, уголовное дело, СВО

СК арестовал имущество обвиняемого по делу о взятке при исполнении гособоронзаказа

14:09 30.10.2024 (обновлено: 14:12 30.10.2024)
 
Фото: телеграм-канал BAZA, директор "Княгинской швейной фабрики".
Фото: телеграм-канал BAZA, директор Княгинской швейной фабрики.
Читать в
Наложен арест на имущество гендиректора АО "Княгинская швейная фабрика" Александра Свистунова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере при исполнении государственного контракта с Минобороны России
"Следствием установлено, что в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере 4 миллионов рублей за привлечение своего предприятия в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации на общую сумму более 574 миллионов рублей", - сказано в официальном сообщении.
Военные следователи обратились в суд с ходатайством арестовать имущество Свистунова на сумму более 35 миллионов рублей. По их мнению, это необходимо для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий.
Следственное ведомство отметило, что расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал 23 октября СК РФ, налгался арест на имущество других фигурантов расследования нанесения ущерба Минобороны при исполнении гособоронзаказа. Подобности в публикации Квартиры в Москве и 65 миллионов наличных: изменилась судьба двух фигурантов в деле о гособоронзаказе
Ранее на эту тему: Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали
 
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