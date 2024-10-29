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СК РФ расследовал хищение средств гособоронзаказа через "Филиал Поволжье"
СК РФ расследовал хищение средств гособоронзаказа через "Филиал Поволжье" - 29.10.2024 Украина.ру
СК РФ расследовал хищение средств гособоронзаказа через "Филиал Поволжье"
Расследовано уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств сотрудниками ООО "РБЕ "Филиал Поволжье". Об этом сообщает Следственный комитет России
2024-10-29T12:24
2024-10-29T12:24
2024-10-29T12:24
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оборона
оборонный бюджет
криминал
уголовное дело
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Уголовное дело было возбуждено в отношении организованной группы в составе сотрудников ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" Ирины Семиной, Нины Крупени, Константина Барминского, а также Владимира Ракова. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.В июле 2023 года между этой фирмой и Минобороны России в рамках государственного оборонного заказа был заключен государственный контракт на сумму более 200 миллионов рублей по организации питания военнослужащих в городе Владивостоке."В период с ноября 2023 года по апрель 2024 года указанные сотрудники ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" с привлечением к своей преступной деятельности Ракова осуществили хищение продуктов питания на сумму свыше 20 миллионов рублей путем завышения количества питающихся в столовых военнослужащих, организовав в дальнейшем реализацию похищенного через торговые точки города Владивостока", сказано в официальном сообщении.Дело будет передано в суд после того, как обвиняемые ознакомятся с его материалами, а прокурор утвердит обвинительное заключение.Накануне Генерала Оглоблина обвинили в получении взятки при исполнении гособоронзаказа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владивосток, ск рф, следственный комитет, госорганы, оборона, оборонный бюджет, криминал, уголовное дело, минобороны рф
Новости, Россия, Владивосток, СК РФ, Следственный комитет, госорганы, оборона, оборонный бюджет, криминал, уголовное дело, Минобороны РФ
СК РФ расследовал хищение средств гособоронзаказа через "Филиал Поволжье"
Расследовано уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств сотрудниками ООО "РБЕ "Филиал Поволжье". Об этом сообщает Следственный комитет России
Уголовное дело было возбуждено в отношении организованной группы в составе сотрудников ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" Ирины Семиной, Нины Крупени, Константина Барминского, а также Владимира Ракова. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.
В июле 2023 года между этой фирмой и Минобороны России в рамках государственного оборонного заказа был заключен государственный контракт на сумму более 200 миллионов рублей по организации питания военнослужащих в городе Владивостоке
.
"В период с ноября 2023 года по апрель 2024 года указанные сотрудники ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" с привлечением к своей преступной деятельности Ракова осуществили хищение продуктов питания на сумму свыше 20 миллионов рублей путем завышения количества питающихся в столовых военнослужащих, организовав в дальнейшем реализацию похищенного через торговые точки города Владивостока", сказано в официальном сообщении.
Дело будет передано в суд после того, как обвиняемые ознакомятся с его материалами, а прокурор утвердит обвинительное заключение.