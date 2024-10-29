https://ukraina.ru/20241029/1058445982.html

СК РФ расследовал хищение средств гособоронзаказа через "Филиал Поволжье"

СК РФ расследовал хищение средств гособоронзаказа через "Филиал Поволжье" - 29.10.2024 Украина.ру

СК РФ расследовал хищение средств гособоронзаказа через "Филиал Поволжье"

Расследовано уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств сотрудниками ООО "РБЕ "Филиал Поволжье". Об этом сообщает Следственный комитет России

2024-10-29T12:24

2024-10-29T12:24

2024-10-29T12:24

новости

россия

владивосток

ск рф

следственный комитет

госорганы

оборона

оборонный бюджет

криминал

уголовное дело

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_cbbfd854f9d9fffea2cef0106c2a02c6.jpg.webp

Уголовное дело было возбуждено в отношении организованной группы в составе сотрудников ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" Ирины Семиной, Нины Крупени, Константина Барминского, а также Владимира Ракова. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.В июле 2023 года между этой фирмой и Минобороны России в рамках государственного оборонного заказа был заключен государственный контракт на сумму более 200 миллионов рублей по организации питания военнослужащих в городе Владивостоке."В период с ноября 2023 года по апрель 2024 года указанные сотрудники ООО "РБЕ "Филиал Поволжье" с привлечением к своей преступной деятельности Ракова осуществили хищение продуктов питания на сумму свыше 20 миллионов рублей путем завышения количества питающихся в столовых военнослужащих, организовав в дальнейшем реализацию похищенного через торговые точки города Владивостока", сказано в официальном сообщении.Дело будет передано в суд после того, как обвиняемые ознакомятся с его материалами, а прокурор утвердит обвинительное заключение.Накануне Генерала Оглоблина обвинили в получении взятки при исполнении гособоронзаказа

россия

владивосток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владивосток, ск рф, следственный комитет, госорганы, оборона, оборонный бюджет, криминал, уголовное дело, минобороны рф